идеальная зимняя куртка от adidas

Куртка adidas. Фото: adidas.ua

С наступлением холодов выбор верхней одежды становится архиважной задачей. Она должна защищать от мороза, ветра и осадков, быть удобной и подходить к вашему стилю. Однако найти безупречную модель не так просто: на рынке представлено множество вариантов, отличающихся материалами, кроем и функциональностью.

Здесь мы предлагаем познакомиться с ассортиментом бренда адидас и выбрать лучшее изделие, чтобы ваша зимняя куртка стала надежным спутником в холодное время года.

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Основные критерии выбора

Тип утеплителя. Пуховик обязан хорошо сохранять тепло, и существует два основных вида утепления:

Натуральный пух и/или перо — обеспечивает отличную теплоизоляцию и актуален в условиях экстремального холода. Такой наполнитель легкий и компактный, но чувствителен к влаге. Для городских условий с высокой влажностью стоит выбирать модели с добавлением пера.

Синтетическая система PrimaLoft не боится влаги, быстро сохнет и предоставляет необходимое сохранение температуры даже в сырую погоду. Она немного тяжелее, но практичнее для ежедневного использования.

Материалы верха

Мембранные ткани GORE-TEX отвечают за отличную водонепроницаемость и вентиляцию.

Полиэстер и нейлон — износостойкие и устойчивые к повреждениям.

Хлопок с пропиткой применяется в парках и обеспечивает стильный вид, но требует особого ухода.

Крой и посадка. Зимняя куртка должна сидеть удобно, не сковывать движений, но и не быть слишком свободной.

Обсудим также и дополнительные элементы:

Капюшон — утепленный и регулируемый.

Резинки или липучки на манжетах сохраняют тепло и защищают от ветра.

Практичные внутренние и внешние карманы пригодятся для хранения мелочей.

Ветрозащитная планка покрывает молнию, предотвращая проникновение холодного воздуха.

Кросовки adidas. Фото: adidas.ua

Как выбрать верхнюю одежду по стилю?

Зимняя куртка и многие другие товары представлены на официальном сайте адидас в большом ассортименте:

Парки . Удлиненные, с капюшоном и плотным утеплителем, подходят для городской зимы, сочетаясь с повседневными нарядами.

. Удлиненные, с капюшоном и плотным утеплителем, подходят для городской зимы, сочетаясь с повседневными нарядами. Пуховик . Легкий и теплый вариант для морозной погоды. Современные разработки имеют лаконичный дизайн, что делает их универсальными.

. Легкий и теплый вариант для морозной погоды. Современные разработки имеют лаконичный дизайн, что делает их универсальными. Спортивные ветровки. Часто оснащены мембранными тканями, что делает их подходящими для активного отдыха. Идеальны для походов, катания на лыжах и прогулок на природе.

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Удачных покупок!