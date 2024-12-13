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Какая она, идеальная зимняя куртка от adidas?

13 декабря 2024 11:00
Марина Кисадели - Редактор
идеальная зимняя куртка от adidas
Куртка adidas. Фото: adidas.ua
Марина Кисадели - Редактор

С наступлением холодов выбор верхней одежды становится архиважной задачей. Она должна защищать от мороза, ветра и осадков, быть удобной и подходить к вашему стилю. Однако найти безупречную модель не так просто: на рынке представлено множество вариантов, отличающихся материалами, кроем и функциональностью. 

Здесь мы предлагаем познакомиться с ассортиментом бренда адидас и выбрать лучшее изделие, чтобы ваша зимняя куртка стала надежным спутником в холодное время года.

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Основные критерии выбора

Тип утеплителя. Пуховик обязан хорошо сохранять тепло, и существует два основных вида утепления:

  • Натуральный пух и/или перо — обеспечивает отличную теплоизоляцию и актуален в условиях экстремального холода. Такой наполнитель легкий и компактный, но чувствителен к влаге. Для городских условий с высокой влажностью стоит выбирать модели с добавлением пера.
  • Синтетическая система PrimaLoft не боится влаги, быстро сохнет и предоставляет необходимое сохранение температуры даже в сырую погоду. Она немного тяжелее, но практичнее для ежедневного использования.

Материалы верха

  • Мембранные ткани GORE-TEX отвечают за отличную водонепроницаемость и вентиляцию.
  • Полиэстер и нейлон — износостойкие и устойчивые к повреждениям.
  • Хлопок с пропиткой применяется в парках и обеспечивает стильный вид, но требует особого ухода.

Крой и посадка. Зимняя куртка должна сидеть удобно, не сковывать движений, но и не быть слишком свободной.

Обсудим также и дополнительные элементы:

  • Капюшон — утепленный и регулируемый.
  • Резинки или липучки на манжетах сохраняют тепло и защищают от ветра.
  • Практичные внутренние и внешние карманы пригодятся для хранения мелочей.

Ветрозащитная планка покрывает молнию, предотвращая проникновение холодного воздуха.

Какая она, идеальная зимняя куртка от adidas? - фото 1
Кросовки adidas. Фото: adidas.ua

Как выбрать верхнюю одежду по стилю?

Зимняя куртка и многие другие товары представлены на официальном сайте адидас в большом ассортименте:

  • Парки. Удлиненные, с капюшоном и плотным утеплителем, подходят для городской зимы, сочетаясь с повседневными нарядами.
  • Пуховик. Легкий и теплый вариант для морозной погоды. Современные разработки имеют лаконичный дизайн, что делает их универсальными.
  • Спортивные ветровки. Часто оснащены мембранными тканями, что делает их подходящими для активного отдыха. Идеальны для походов, катания на лыжах и прогулок на природе.

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Удачных покупок!

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