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Яка вона, ідеальна зимова куртка від adidas?

13 грудня 2024 11:00
Марина Кісаделі - Редактор
ідеальна зимова куртка від adidas
Куртка adidas. Фото: adidas.ua
Марина Кісаделі - Редактор

З настанням холодів вибір верхнього одягу стає архіважливим завданням. Він має захищати від морозу, вітру та опадів, бути зручним та підходити до вашого стилю. Однак знайти бездоганну модель не так просто: на ринку представлено безліч варіантів, що відрізняються матеріалами, кроєм та функціональністю.

Тут ми пропонуємо познайомитися з асортиментом бренду "Адідас" і вибрати найкращий виріб, щоб ваша зимова куртка стала надійним супутником холодної пори року.

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Основні критерії вибору

Тип утеплювача Пуховик повинен добре зберігати тепло. Існує два основних види утеплення:

  • Натуральний пух та/або перо — забезпечує відмінну теплоізоляцію та актуальний в умовах екстремального холоду. Такий наповнювач легкий та компактний, але чутливий до вологи. Для міських умов із високою вологістю варто вибирати моделі з додаванням пера.
  • Синтетична система PrimaLoft не боїться вологи, швидко сохне і надає необхідне збереження температури навіть у вологу погоду. Вона трохи важча, але практичніша для щоденного використання.

Матеріали верхівки

  • Мембранні тканини GORE-TEX відповідають за відмінну водонепроникність та вентиляцію.
  • Поліестер та нейлон — зносостійкі та стійкі до пошкоджень.
  • Бавовна з просоченням застосовується в парках і забезпечує стильний вигляд, але потребує особливого догляду.

Крій та посадка. Зимова куртка має сидіти зручно, не сковувати рухів, але й не бути надто вільною.

Обговоримо також і додаткові елементи:

  • Капюшон — утеплений та регульований.
  • Гумки або липучки на манжетах зберігають тепло та захищають від вітру.
  • Практичні внутрішні та зовнішні кишені знадобляться для зберігання дрібниць.
  • Вітрозахисна планка покриває блискавку, запобігаючи проникненню холодного повітря.
Яка вона ідеальна зимова куртка від adidas? - фото 1
Кросівки adidas. Фото: adidas.ua

Як вибрати верхній одяг за стилем?

Зимова куртка та багато інших товарів представлені на офіційному сайті адідас у великому асортименті:

  • Парки. Подовжені, з капюшоном та щільним утеплювачем, підходять для міської зими, поєднуючись із повсякденним вбранням.
  • Пуховик. Легкий та теплий варіант для морозної погоди. Сучасні розробки мають короткий дизайн, що робить їх універсальними.
  • Спортивні вітрівки. Часто оснащені мембранними тканинами, що робить їх відповідними для активного відпочинку. Ідеальні для походів, катання на лижах та прогулянок на природі.

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Вдалих покупок!

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