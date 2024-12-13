ідеальна зимова куртка від adidas

Куртка adidas. Фото: adidas.ua

З настанням холодів вибір верхнього одягу стає архіважливим завданням. Він має захищати від морозу, вітру та опадів, бути зручним та підходити до вашого стилю. Однак знайти бездоганну модель не так просто: на ринку представлено безліч варіантів, що відрізняються матеріалами, кроєм та функціональністю.

Тут ми пропонуємо познайомитися з асортиментом бренду "Адідас" і вибрати найкращий виріб, щоб ваша зимова куртка стала надійним супутником холодної пори року.

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Основні критерії вибору

Тип утеплювача Пуховик повинен добре зберігати тепло. Існує два основних види утеплення:

Натуральний пух та/або перо — забезпечує відмінну теплоізоляцію та актуальний в умовах екстремального холоду. Такий наповнювач легкий та компактний, але чутливий до вологи. Для міських умов із високою вологістю варто вибирати моделі з додаванням пера.

Синтетична система PrimaLoft не боїться вологи, швидко сохне і надає необхідне збереження температури навіть у вологу погоду. Вона трохи важча, але практичніша для щоденного використання.

Матеріали верхівки

Мембранні тканини GORE-TEX відповідають за відмінну водонепроникність та вентиляцію.

Поліестер та нейлон — зносостійкі та стійкі до пошкоджень.

Бавовна з просоченням застосовується в парках і забезпечує стильний вигляд, але потребує особливого догляду.

Крій та посадка. Зимова куртка має сидіти зручно, не сковувати рухів, але й не бути надто вільною.

Обговоримо також і додаткові елементи:

Капюшон — утеплений та регульований.

Гумки або липучки на манжетах зберігають тепло та захищають від вітру.

Практичні внутрішні та зовнішні кишені знадобляться для зберігання дрібниць.

Вітрозахисна планка покриває блискавку, запобігаючи проникненню холодного повітря.

Кросівки adidas. Фото: adidas.ua

Як вибрати верхній одяг за стилем?

Зимова куртка та багато інших товарів представлені на офіційному сайті адідас у великому асортименті:

Парки . Подовжені, з капюшоном та щільним утеплювачем, підходять для міської зими, поєднуючись із повсякденним вбранням.

. Подовжені, з капюшоном та щільним утеплювачем, підходять для міської зими, поєднуючись із повсякденним вбранням. Пуховик . Легкий та теплий варіант для морозної погоди. Сучасні розробки мають короткий дизайн, що робить їх універсальними.

. Легкий та теплий варіант для морозної погоди. Сучасні розробки мають короткий дизайн, що робить їх універсальними. Спортивні вітрівки. Часто оснащені мембранними тканинами, що робить їх відповідними для активного відпочинку. Ідеальні для походів, катання на лижах та прогулянок на природі.

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