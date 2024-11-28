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Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

28 ноября 2024 15:40
Марина Кисадели - Редактор
Как прогнозировать курс криптовалют онлайн
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

То, в каком направлении будет двигаться ДАШ крипта или любая другая монета, можно предусмотреть, если придерживаться некоторых правил. Однако нет точного метода, чтобы определить дно и пик безошибочно. Ошибиться могут даже профессиональные игроки рынка. Чтобы предусматривать рыночные тренды, важно изучить криптовалюты из списка доступных, посмотреть их движения в прошлом, понять, что провоцировало рост и падение. Увеличение цены могут вызвать положительные новости о внедрении новых технологий, ближайшем обновлении, сотрудничестве с крупными игроками традиционных финансовых платформ. Негативное влияние на стоимость актива могут оказать хакерские атаки, уязвимости в коде, кражи.

Как узнать у криптовалюты в Украине курс: советы экспертов

  • Не ловите "падающий нож", что значит не входить против тренда. При развороте тренд выдыхается медленно. Это считается правильной точкой разворота, визуально выглядящего как дно чашки или кепка с другой стороны.
  • Отслеживайте количество кошельков, транзакций и себестоимость майнинга. Это позволит определить у криптовалюты DASH курс, а также в других монетах, понять соотношение спроса и предложения.
  • Определите уровни поддержки и сопротивления. Только это не равны как линии, а зоны вокруг определенных цен, которые крипта пыталась несколько раз преодолеть.

Цена ETH, BTC, SOL и других валют меняется онлайн на криптобиржах. Следите за курсом на той площадке, на которой вы ведете свою деятельность. Учитывайте, что крипторынок очень эмоционален, поэтому настроение инвесторов влияет на движение цены. Сегодня для того, чтобы определить настроение инвесторов по всей крипте, можно использовать алгоритмизированные решения, исследующие большой массив данных из соцсетей, СМИ, соотносят их с данными торгов и выдают прогноз.

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Цифровая валюта. Фото: Freepik

Важность технического анализа

Чтобы строить прогнозы по рынку на бирже для Биткоина и другой крипты, применяется технический анализ.

В таком исследовании чаще всего используются ценовые модели:

  • Двойная вершина.
  • Двойное основание.
  • Флаг.
  • Вымпел.
  • Симметричный треугольник.

Оценивать курсы криптовалют онлайн можно с помощью инструментов Фибоначчи. Из-за высокой волатильности длина импульсных волн по отношению к предыдущей волне определяется инструментами Фибоначчи. Чтобы провести детальный анализ, необходимо задействовать волновой анализ или метод гармонических моделей (краб, бабочка, летучая мышь и т.п.). Каждая монета, включая валюту DASH, имеет свою амплитуду колебаний. Если долгое время пользоваться одинаковым аналитическим инструментом, то в результате вы накапливаете статистические данные, позволяющие в будущем использовать коэффициенты Фибоначчи.

Технический анализ дает предпосылки для разворота: медвежьи и бычьи разногласия, ценовые модели, двойная вершина, двойная основа, пробой ценовых уровней и трендовых линий, свечные модели. Однако при прогнозировании курса DASH и других криптовалют важно понимать, что анализ дает только возможные данные. Поэтому стоит вкладывать столько денег, сколько вы можете позволить себе потерять, поскольку ошибки неизбежны.

криптовалюта экономика финансы криптообменники криптовалютный рынок

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