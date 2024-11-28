Як прогнозувати курс криптовалют онлайн?

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Те, в якому напрямку рухатиметься ДАШ крипта або будь-яка інша монета, можна передбачити, якщо дотримуватись деяких правил. Однак немає точного методу, щоб безпомилково визначити дно та пік. Помилитись можуть навіть професійні гравці ринку. Щоб передбачати ринкові тренди, важливо вивчити криптовалюти зі списку доступних, подивитися їхні рухи у минулому, зрозуміти, що провокувало зростання та падіння. Збільшення ціни можуть викликати позитивні новини про впровадження нових технологій, найближче оновлення, співпрацю з великими гравцями традиційних фінансових платформ. Негативний вплив на вартість активу можуть мати хакерські атаки, вразливості в коді, крадіжки.

Як дізнатися у криптовалюти в Україні курс: поради експертів

Не ловіть "падаючий ніж", що означає не входити проти тренда. При розвороті тренд видихається повільно. Це вважається правильною точкою розвороту, який візуально виглядає як дно чашки або кепка з іншого боку.

Відстежуйте кількість гаманців, транзакцій та собівартість майнінгу. Це дозволить визначити у криптовалюти DASH курс, а також в інших монетах, зрозуміти співвідношення попиту та пропозиції.

Визначте рівні підтримки та опору. Тільки це не рівні як лінії, а зони навколо певних цін, які крипта намагалася кілька разів подолати.

Ціна ETH, BTC, SOL та інших валют змінюється онлайн на криптобіржах. Слідкуйте за курсом на тому майданчику, на якому ви ведете свою діяльність. Враховуйте, що крипторинок дуже емоційний, тому настрій інвесторів впливає на рух ціни. Сьогодні для того, щоб визначити настрій інвесторів стосовно всієї крипти, можна використовувати алгоритмізовані рішення, які досліджують великий масив даних із соцмереж, ЗМІ, співвідносять їх з даними торгів та видають прогноз.

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Цифрова валюта. Фото: Freepik

Важливість технічного аналізу

Щоб будувати прогнози щодо ринку на біржі для Біткоіна та іншої крипти, застосовується технічний аналіз.

У такому дослідженні найчастіше використовуються цінові моделі:

Подвійна вершина.

Подвійна основа.

Прапор.

Вимпел.

Симетричний трикутник.

Оцінювати курси криптовалют онлайн можна за допомогою інструментів Фібоначчі. Через високу волатильність довжина імпульсних хвиль по відношенню до попередньої хвилі визначається інструментами Фібоначчі. Щоб провести детальний аналіз, необхідно задіяти хвильовий аналіз або метод гармонійних моделей (краб, метелик, кажан тощо). Кожна монета, включаючи DASH валюту, має свою амплітуду коливань. Якщо довгий час користуватися однаковим аналітичним інструментом, то в результаті ви накопичуєте статистичні дані, які дозволяють у майбутньому використовувати коефіцієнти Фібоначчі.

Технічний аналіз дає передумови для розвороту: ведмежі та бичачі розбіжності, цінові моделі, подвійна вершина, подвійна основа, пробій цінових рівнів та трендових ліній, свічкові моделі. Проте при прогнозуванні курсу DASH та інших криптовалют важливо розуміти, що аналіз дає лише ймовірні дані. Тому варто вкладати стільки грошей, скільки ви можете дозволити собі втратити, оскільки помилки неминучі.