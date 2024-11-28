Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Як прогнозувати курс криптовалют онлайн? arrow

Як прогнозувати курс криптовалют онлайн?

28 листопада 2024 15:40
Марина Кісаделі - Редактор
Як прогнозувати курс криптовалют онлайн
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
Марина Кісаделі - Редактор

Те, в якому напрямку рухатиметься ДАШ крипта або будь-яка інша монета, можна передбачити, якщо дотримуватись деяких правил. Однак немає точного методу, щоб безпомилково визначити дно та пік. Помилитись можуть навіть професійні гравці ринку. Щоб передбачати ринкові тренди, важливо вивчити криптовалюти зі списку доступних, подивитися їхні рухи у минулому, зрозуміти, що провокувало зростання та падіння. Збільшення ціни можуть викликати позитивні новини про впровадження нових технологій, найближче оновлення, співпрацю з великими гравцями традиційних фінансових платформ. Негативний вплив на вартість активу можуть мати хакерські атаки, вразливості в коді, крадіжки.

Як дізнатися у криптовалюти в Україні курс: поради експертів

  • Не ловіть "падаючий ніж", що означає не входити проти тренда. При розвороті тренд видихається повільно. Це вважається правильною точкою розвороту, який візуально виглядає як дно чашки або кепка з іншого боку.
  • Відстежуйте кількість гаманців, транзакцій та собівартість майнінгу. Це дозволить визначити у криптовалюти DASH курс, а також в інших монетах, зрозуміти співвідношення попиту та пропозиції.
  • Визначте рівні підтримки та опору. Тільки це не рівні як лінії, а зони навколо певних цін, які крипта намагалася кілька разів подолати.

Ціна ETH, BTC, SOL та інших валют змінюється онлайн на криптобіржах. Слідкуйте за курсом на тому майданчику, на якому ви ведете свою діяльність. Враховуйте, що крипторинок дуже емоційний, тому настрій інвесторів впливає на рух ціни. Сьогодні для того, щоб визначити настрій інвесторів стосовно всієї крипти, можна використовувати алгоритмізовані рішення, які досліджують великий масив даних із соцмереж, ЗМІ, співвідносять їх з даними торгів та видають прогноз.

Читайте також:
null
Цифрова валюта. Фото: Freepik

Важливість технічного аналізу

Щоб будувати прогнози щодо ринку на біржі для Біткоіна та іншої крипти, застосовується технічний аналіз.

У такому дослідженні найчастіше використовуються цінові моделі:

  • Подвійна вершина.
  • Подвійна основа.
  • Прапор.
  • Вимпел.
  • Симетричний трикутник.

Оцінювати курси криптовалют онлайн можна за допомогою інструментів Фібоначчі. Через високу волатильність довжина імпульсних хвиль по відношенню до попередньої хвилі визначається інструментами Фібоначчі. Щоб провести детальний аналіз, необхідно задіяти хвильовий аналіз або метод гармонійних моделей (краб, метелик, кажан тощо). Кожна монета, включаючи DASH валюту, має свою амплітуду коливань. Якщо довгий час користуватися однаковим аналітичним інструментом, то в результаті ви накопичуєте статистичні дані, які дозволяють у майбутньому використовувати коефіцієнти Фібоначчі.

Технічний аналіз дає передумови для розвороту: ведмежі та бичачі розбіжності, цінові моделі, подвійна вершина, подвійна основа, пробій цінових рівнів та трендових ліній, свічкові моделі. Проте при прогнозуванні курсу DASH та інших криптовалют важливо розуміти, що аналіз дає лише ймовірні дані. Тому варто вкладати стільки грошей, скільки ви можете дозволити собі втратити, оскільки помилки неминучі.

криптовалюта економіка фінанси криптообмінники криптовалютний ринок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:25 В Україні в 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

16:17 Курс долара після інавгурації Трампа – чого чекати українцям

15:59 Україна отримала від Нідерландів кілька установок Patriot — фото

15:55 Збували наркотики через інтернет — у Києві засудили двох друзів

15:53 На фальшивих батареях 10 млн на місяць — в Одесі закрили завод

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:40 Як прогнозувати курс криптовалют онлайн?

15:30 Виплати за поранення — який розмір компенсації військовим у 2024

15:25 Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

15:25 Роботу МСЕК кардинально змінили — що передбачає новий закон

15:09 Поліція розслідує аферу з військовою формою на мільйони доларів

16:17 Курс долара після інавгурації Трампа – чого чекати українцям

15:59 Україна отримала від Нідерландів кілька установок Patriot — фото

15:55 Збували наркотики через інтернет — у Києві засудили двох друзів

15:53 На фальшивих батареях 10 млн на місяць — в Одесі закрили завод

15:40 Як прогнозувати курс криптовалют онлайн?

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:30 Виплати за поранення — який розмір компенсації військовим у 2024

15:25 Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

15:25 Роботу МСЕК кардинально змінили — що передбачає новий закон

15:09 Поліція розслідує аферу з військовою формою на мільйони доларів

15:07 Скандал в Одесі — біля інклюзивного пляжу виросте висотка

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

16:25 В Україні в 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят