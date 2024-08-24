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Как продуктивно начать учебный год? Советы для родителей и детей от Cambridge.ua

24 августа 2024 14:13
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Як продуктивно почати навчальний рік — поради для дітей та батьків
Женщина готовит ребенка к школе. Фото: Pixabay
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Back to school! Сфера образования во всю готовится к началу нового учебного года. Вопрос подготовки к урокам и выполнению домашних заданий затрагивает каждого: от детей до их родителей, от учителей до администрации учебных заведений. 

Полным ходом подготовка к началу обучения проходит и в Первом Кембриджском центре, который подготовил несколько советов о продуктивном старте учебного года для взрослых и детей.

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Главным вопросом в теме подготовки к учебному году является, конечно же, возвращение за парты учеников. Именно детям после трех месяцев отдыха особенно сложно возвращаться к тетрадям и учебникам. 

Как же упростить адаптацию к новому режиму и настроить себя на правильный лад? Попробуйте эти советы!

Вспомните о приятных школьных моментах и сконцентрируйтесь на них. Не удивляйтесь, ведь у каждого из нас есть теплые воспоминания, связанные со школой. Напомните себе, что начало учебного года — это не только ранние подъемы и тяжелые учебники, а также это возможность увидеться со школьным другом или снова почувствовать вкус той самой булочки из столовой.

Составьте распорядок дня. Данный совет является достаточно базовым, но это не делает его менее действенным. Никто не говорит о почасовом графике, однако стоит попробовать примерно расписать структуру своего дня и придерживаться ее. Это поможет снизить уровень стресса и поднять продуктивность.

Всему голова — сон! Именно во время сна наш мозг избавляется от лишней информации, накопленной за день, и готовиться к поглощению новой. Качественный сон является важнейшим фактором в продуктивном обучении на протяжении дня.

Что делать родителям?

Естественно, подготовка детей к учебному году напрямую касается родителей. Вот несколько советов, благодаря которым вы можете помочь ребенку легко и органично приступить к обучению.

Постарайтесь купить ребенку именно те школьные принадлежности, к которым он проявил интерес. Согласитесь, с тетрадью с героем любимого мультфильма и ручкой любимого цвета учиться намного интереснее. Не волнуйтесь, это не будет отвлекать ребенка, наоборот, повысит его интерес к обучению.

Обустройте рабочее место. Именно тут ребенок будет проводить время в процессе обучения и развития, поэтому помогите обустроить его так, чтобы сюда хотелось возвращаться. Не останавливайте школьников в желании добавить креатива в процесс обучения, например, обклеив стены у стола любимыми фотографиями с друзьями. Они будут вызывать у ребенка улыбку в процессе, тем самым облегчая его.

Говорите с ребенком! Старайтесь искренне интересоваться школьным временем детей: не только успехами, но и возможными неудачами. Заинтересованность родителей в процессе обучения обязательно передастся и ребенку!

К слову, учебный год в First Cambridge Centre не заканчивается, так что приступить к изучению английского языка вы можете на протяжении всего года. See you!

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