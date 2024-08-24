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Як продуктивно розпочати навчальний рік? Поради для батьків і дітей від Cambridge.ua

24 серпня 2024 14:13
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Як продуктивно почати навчальний рік — поради для дітей та батьків
Жінка готує дитину до школи. Фото: Pixabay
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Back to school! Сфера освіти у всю готується до початку нового навчального року. Питання підготовки до уроків і виконання домашніх завдань зачіпає кожного: від дітей до їхніх батьків, від учителів до адміністрації навчальних закладів.

Повним ходом підготовка до початку навчання проходить і в Першому Кембриджському центрі, який підготував кілька порад щодо продуктивного старту навчального року для дорослих і дітей.

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Головним питанням у темі підготовки до навчального року є, звісно ж, повернення за парти учнів. Саме дітям після трьох місяців відпочинку особливо складно повертатися до зошитів і підручників. 

Як же спростити адаптацію до нового режиму та налаштувати себе на правильний лад? Спробуйте ці поради!

Згадайте про приємні шкільні моменти і сконцентруйтеся на них. Не дивуйтеся, адже в кожного з нас є теплі спогади, пов'язані зі школою. Нагадайте собі, що початок навчального року — це не тільки ранні підйоми і важкі підручники, а також це можливість побачитися зі шкільним другом або знову відчути смак тієї самої булочки з їдальні.

Складіть розпорядок дня. Ця порада є досить базовою, але це не робить її менш дієвою. Ніхто не говорить про погодинний графік, проте варто спробувати приблизно розписати структуру свого дня і дотримуватися її. Це допоможе знизити рівень стресу та підняти продуктивність.

Всьому голова — сон! Саме під час сну наш мозок позбувається зайвої інформації, накопиченої за день, і готується до поглинання нової. Якісний сон є найважливішим фактором у продуктивному навчанні впродовж дня.

Що робити батькам?

Звісно, підготовка дітей до навчального року безпосередньо стосується батьків. Ось кілька порад, завдяки яким ви можете допомогти дитині легко й органічно розпочати навчання.

Постарайтеся купити дитині саме те шкільне приладдя, до якого вона виявила інтерес. Погодьтеся, із зошитом з героєм улюбленого мультфільму і ручкою улюбленого кольору вчитися набагато цікавіше. Не хвилюйтеся, це не буде відволікати дитину, навпаки, підвищить її інтерес до навчання.

Облаштуйте робоче місце. Саме тут дитина проводитиме час у процесі навчання та розвитку, тому допоможіть облаштувати його так, щоб сюди хотілося повертатися. Не зупиняйте школярів у бажанні додати креативу в процес навчання, наприклад, обклеївши стіни біля столу улюбленими фотографіями з друзями. Вони викликатимуть у дитини посмішку в процесі, тим самим полегшуючи його.

Говоріть із дитиною! Намагайтеся щиро цікавитися шкільним часом дітей: не лише успіхами, а й можливими невдачами. Зацікавленість батьків у процесі навчання обов'язково передасться і дитині!

До речі, навчальний рік у First Cambridge Centre не закінчується, тож розпочати вивчення англійської мови ви можете протягом усього року. See you!

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