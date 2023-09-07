Как правильно выбрать кольцо: советы от ювелиров

Супруги держат свои кольца. Фото: freepik

Одно время покупатели были уверены, что ювелирное украшение, символизирующее вечную любовь, должно быть только из золота. Доходило до того, что некоторые даже отказывались от традиционной "процедуры" обмена обручальных кольц, поскольку приобрести изделие из золота было не по карману, а использовать "заменители" — будто и удар по репутации. Но сейчас все эти стереотипы и ограничения остались позади.

Золотая подвеска. Фото: Укрзолото

Для современного покупателя кольцо в первую очередь является символом любви, а не предметом, который должен подчеркнуть "статус" владельца. Теперь любящие во время торжественного обмена кольцами могут использовать изделия из золота, серебра и даже материалов, далеких от классических для ювелирной индустрии.

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Ювелиры из компании UkrZoloto охотно порекомендуют вам, какие следует выбрать украшения, чтобы были по карману женихам. При этом они будут приятно носить и не захочется снимать даже после многих лет в браке.

Классика или модерн?

Ювелирные изделия доступны в разных исполнениях. Это касается и стилистики. Мастера используют классические материалы, такие как:

золото;

серебро;

драгоценные камни.

Но в зависимости от фантазии могут прибавлять стразы, керамику, эмаль, даже хрусталь. Именно поэтому выбор кольца сейчас огромен и подобрать стильные решения получится как у пары молодоженов увлекаются готикой, так и у тех, кто предпочитает классические решения.

В коллекциях ювелирных мануфактур представлены кольца в разных вариациях. Различаются модели по:

дизайн;

стилистикой;

цветом;

сложностью;

стоимостью;

размерами;

формами.

И еще несколько интересных черт. Во-первых, на сегодняшний день уже отошло в прошлое требование, согласно которому обручальное кольцо невесты должно быть точно такое по стилю и дизайну как обручальное кольцо у жениха.

Во-вторых, идеальный круг тоже не догма. Обручальные кольца могут быть в форме короны или "шайбы", или даже плоской цепочки. Такое разнообразие дает возможность молодоженам сделаете удачное приобретение и по карману и по вкусу.

Если вы предпочитаете золото, в UkrZoloto предложат модели из голда красного, белого или желтого. Очень роскошно смотрятся модели, выполненные путём сочетания разных сплавов. Элементами декора могут использоваться драгоценные камни, бриллиантовые грани, керамические вставки или эмаль.

Обручальные кольца из белого и желтого золота. Фото: Укрзолото

Очень популярно нанесение текста на внешнюю или внутреннюю сторону обручального кольца. Какой именно текст? Это зависит от молодоженов. Это могут быть как имена влюбленных, так и обеты или пожелания.

Для ценителей серебра выбор не менее разнообразен, так как серебряное кольцо может быть не только в монохромном сильвере, но и с родиевым покрытием или с чернением.

На самом деле, никаких ограничений ни в металлах, ни в декорах, ни в цветах и фасонах. А демократические цены и широкий ценовой диапазон только расширяют возможности покупателей с разными бюджетами. В UkrZoloto продемонстрируют коллекции разных ювелирных мануфактур и даже помогут определиться с выбором, который устроит ваш праздник.