Як правильно вибрати обручку: поради від ювелірів

Подружжя тримає свої каблучки. Фото: freepik

У свій час покупці були впевнені, що ювелірна прикраса, що символізує вічне кохання, має бути тільки із золота. Доходило до того, що деякі навіть відмовлялися від традиційної "процедури" обміну обручок, оскільки придбати виріб із золота було не по кишені, а використовувати "замінники" — ніби й удар по репутації. Але зараз усі ці стереотипи та обмеження залишилися позаду.

Золоте кільце. Фото: Укрзолото

Для сучасного покупця обручка насамперед є символом кохання, а не предметом, який має наголосити на "статусі" власника. Тепер закохані під час урочистого обміну кільцями можуть використовувати вироби із золота, срібла та навіть матеріалів, далеких від класичних для ювелірної індустрії.

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Ювеліри з компанії UkrZoloto охоче порекомендують вам, які варто вибрати прикраси, щоб були по кишені нареченим. При цьому їх приємно носитиме і не захочеться знімати навіть після багатьох років у шлюбі.

Класика чи модерн?

Ювелірні вироби доступні у різних виконаннях. Це стосується й стилістики. Майстри використовують класичні матеріали, такі як:

золото;

срібло;

дорогоцінне каміння.

Але залежно від фантазії можуть додавати стрази, кераміку, емаль, навіть кришталь. Саме тому вибір обручок зараз величезний і підібрати стильні рішення вийде як у пари молодят захоплюються готикою, так і у тих, хто віддає перевагу класичним рішенням.

У колекціях ювелірних мануфактур представлені обручки в різних варіаціях. Розрізняються моделі за:

дизайн;

стилістикою;

кольором;

складністю;

вартістю;

розмірами;

формами.

І ще кілька цікавих рис. По-перше, на сьогоднішній день вже відійшло в минулу вимогу, згідно з яким обручка нареченої повинна бути точно така за стилем і дизайном як обручка у нареченого.

По-друге, ідеальне коло теж не догма. Обручки можуть бути у формі корони або "шайби", або навіть плоского ланцюжка. Така різноманітність дає можливість молодятам зробите вдале придбання і по кишені та до смаку.

Якщо ви віддаєте перевагу золоту, в UkrZoloto запропонують моделі з голду червоного, білого або жовтого. Дуже розкішно виглядають моделі, виконані шляхом поєднання різних сплавів. Елементами декору можуть використовуватись коштовне каміння, діамантові грані, керамічні вставки або емаль.

Обручки з білого та жовтого золота. Фото: Укрзолото

Дуже популярне нанесення тексту на зовнішню або внутрішню сторону обручки. Який саме текст? Це залежить від молодят. Це може бути як імена закоханих, і обіти чи побажання.

Для цінителів срібла вибір не менш різноманітний, так як срібне кільце може бути не тільки в монохромі сильвері, але і з родієвим покриттям або з чорнінням.

Насправді жодних обмежень ні в металах, ні в декорах, ні в кольорах та фасонах. А демократичні ціни та широкий ціновий діапазон лише розширюють можливості покупців із різними бюджетами. В UkrZoloto продемонструють колекції різних ювелірних мануфактур і навіть допоможуть визначитися з вибором, який налаштує ваше свято.