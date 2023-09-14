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Как улучшить звук: советы ютуберам, стримерам и авторам подкастов от экспертов индустрии звука

14 сентября 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как улучшить звук: советы ютуберам, стримерам и авторам подкастов от экспертов индустрии звука
Блогер в наушниках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Рынок развлекательного, образовательного и экспертного интернет-контента растет в геометрической прогрессии, а это означает, что его авторам все труднее и труднее конкурировать. Но как говорят эксперты музыкального интернет магазина Музлайн, получить дополнительные очки в этой гонке легче, чем кажется. Всего лишь нужно позаботиться о качестве базовых элементов вашего продукта, а главное — звуке.

На сегодняшний день специально для тех, кто занимается полупрофессиональным или даже не профессиональным изготовлением аудиовизуальных продуктов — видео, подкастов, коротких роликов для tiktok или reels и так далее, существуют простые и недорогие микрофоны, существенно облегчающие работу по аудио и улучшающие результат.

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Что именно предлагает рынок — читайте ниже в обзоре, который подготовили специалисты.

Разновидности микрофонов. Коллаж Новини.LIVE

Самые популярные модели

Неизвестно, существует ли официальная статистика, но практический опыт специалистов, занимающихся контентом и потребляющих его людей, свидетельствует о том, что судьба исключительно аудио продуктов, представленных на разных платформах, стремительно растет. Другими словами, иногда просто некогда смотреть видео и пользователи предпочитают прослушивание подкастов, аудиокниг, интернет радио, или просто ютуб роликов в режиме без видео. Поэтому требования к качеству звучания стремительно также быстро выросли, а мировой рынок со своей стороны начал предлагать авторам и производителям контента практические недорогие и универсальные решения. Самые популярные на данный момент — это:

  • USB микрофоны;
  • беспроводные петлицы на магнитных держателях;
  • микрофоны для смартфонов и планшетов;
  • гарнитуры с одним или двумя наушниками;
  • обычные петлицы;
  • рекордеры с встроенными стереомикрофонами.

Из вышеперечисленного, последний вариант является самым дорогим. Его предпочитают репортеры, журналисты, люди, записывающие интервью и так далее. Но это еще и самый удобный вариант с точки зрения работы с профессиональным звуком.

Характеристика популярных моделей

Рассмотрим наиболее популярные варианты в отдельности:

  • USB микрофоны

Появились довольно давно и стали отдельной нишей полупрофессиональных аппаратов класса plug and play. Они рассчитаны на пользователей без специфической подготовки и представляют собой простые, универсальные и функциональные аппараты, совместимые с любой рабочей платформой, компьютером, ноутбуком, а иногда даже планшетом. Среди их преимуществ всегда предсказуемое качество звучания, максимальная скорость и мобильность в работе, сравнительно небольшая цена и действительно полупрофессиональное качество результата. Они не требуют дополнительного питания, кроме имеющих от компьютера или ноутбука.

  • Беспроводные магнитные петлицы

Это миниатюрные микрофоны, которые легко крепятся с помощью магнита на одежде или на головном уборе пользователя. Они качественно и легко увлекают звук голоса, эффективно отсекая частоты окружения и существенно упрощают процесс записи, особенно если нужно работать одновременно с несколькими пользователями. Они появились буквально недавно, но, по словам специалистов интернет-магазина Muzline, уже стали бестселлерами в категории пользовательских микрофонов. Так же как и микрофоны USB, они не требуют особых настроек, а также подготовки от пользователя, и существенно упрощают все задачи работы со звуком. По-прежнему альтернативой им остаются обычные ведущие петлицы, но логистика взаимодействия с ними более сложна, а результат менее контролируемый.

  • Микрофоны для смартфонов и планшетов
Микрофоны для смартфонов и планшетов. Коллаж Новини.LIVE

Постепенно превращаются в профессиональный инструмент в определенном сегменте. Они хорошо подходят для репортерской деятельности, подготовки интервью для подкастов, записи сюжетов, проведения стримов и так далее, но картину портят определенные технические ограничения со стороны самой рабочей станции, в данном случае смартфона или планшета.

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