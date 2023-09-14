Як покращити звук: поради ютуберам, стрімерам та авторам подкастів від експертів індустрії звуку
Ринок розважального, освітнього та експертного інтернет-контенту росте в геометричній прогресії, а це означає що його авторам все важче і важче конкурувати. Але як кажуть експерти музичного інтернет магазину Музлайн, здобути додаткові очки в цій гонці легше, ніж здається. Всього лише треба попіклуватися про якість базових елементів вашого продукту, а головне — звуку.
На сьогоднішній день спеціально для тих, хто займається напівпрофесійним чи навіть не професійним виготовленням аудіовізуальних продуктів — відео, подкастів, коротких роликів для tiktok або reels і так далі, існують прості і недорогі мікрофони, які суттєво полегшують роботу з аудіо та покращують результат.
Що саме пропонує ринок — читайте нижче в огляді, що підготували фахівці.
Найпопулярніші моделі
Невідомо, чи існує офіційна статистика, але практичний досвід спеціалістів, що займаються контентом і людей, що його споживають, свідчить про те, що доля виключно аудіо продуктів, представлених на різних платформах, стрімко зростає. Іншими словами, іноді просто ніколи дивитися відео і користувачі віддають перевагу прослуховуванню подкастів, аудіокнижок, інтернет радіо, або просто ютуб роликів в режимі без відео. Тому вимоги до якості звучання стрімко так само швидко зросли, а світовий ринок зі свого боку почав пропонувати авторам та виробникам контенту практичні недорогі та універсальні рішення. Найпопулярніші на даний момент — це:
- USB мікрофони;
- безпровідні петлиці на магнітних тримачах;
- мікрофони для смартфонів та планшетів;
- гарнітури з одним чи двома навушниками;
- звичайні петлиці;
- рекордери з інтегрованими стереомікрофонами.
З перерахованого вище, останній варіант є найдорожчий. Йому віддають перевагу репортери, журналісти, люди, що записують інтерв'ю і так далі. Але це ще і найзручніший варіант з точки зору роботи з професійним звуком.
Характеристика популярних моделей
Розглянемо найбільш популярні варіанти окремо:
- USB мікрофони
З'явилися вже доволі давно і стали окремою нішею напівпрофесійних апаратів класу plug and play. Вони розраховані на користувачів без специфічної підготовки і являють собою прості, універсальні та функціональні апарати, сумісні з будь-якою робочою платформою, комп'ютером, ноутбуком, а іноді навіть і планшетом. Серед їх переваг — завжди передбачувана якість звучання, максимальна швидкість і мобільність в роботі, порівняно невелика ціна та дійсно напівпрофесійна якість результату. Вони не потребують додаткового живлення окрім того, що мають від комп'ютера чи ноутбука.
- Безпровідні магнітні петлиці
Це мініатюрні мікрофони, що легко кріпляться за допомогою магніта на одязі чи на головному уборі користувача. Вони якісно та легко захоплюють звук голосу, ефективно відсікаючи частоти оточення і суттєво спрощують процес запису, особливо якщо треба працювати одночасно з кількома користувачами. Вони з'явилися буквально нещодавно, але за словами фахівців інтернет-магазину Muzline вже стали бестселерами в категорії користувацьких мікрофонів. Так само як і USB мікрофони, вони не потребують особливих налаштувань, а також підготовки від користувача, і суттєво спрощують всі задачі роботи зі звуком. Як і раніше, альтернативою їм лишаються звичайні провідні петлиці, але логістика взаємодії з ними більш складна, а результат менш контрольований.
- Мікрофони для смартфонів і планшетів
Поступово перетворюються на професійний інструмент роботи у певному сегменті. Вони добре підходять для репортерської діяльності, підготовки інтерв'ю для подкастів, запису сюжетів, проведення стрімів і так далі, але картину псують певні технічні обмеження з боку самої робочої станції, в даному випадку — смартфона чи планшета.