Як покращити звук: поради ютуберам, стрімерам та авторам подкастів від експертів індустрії звуку

Блогерка в навушниках. Фото: google

Ринок розважального, освітнього та експертного інтернет-контенту росте в геометричній прогресії, а це означає що його авторам все важче і важче конкурувати. Але як кажуть експерти музичного інтернет магазину Музлайн, здобути додаткові очки в цій гонці легше, ніж здається. Всього лише треба попіклуватися про якість базових елементів вашого продукту, а головне — звуку.

На сьогоднішній день спеціально для тих, хто займається напівпрофесійним чи навіть не професійним виготовленням аудіовізуальних продуктів — відео, подкастів, коротких роликів для tiktok або reels і так далі, існують прості і недорогі мікрофони, які суттєво полегшують роботу з аудіо та покращують результат.

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Що саме пропонує ринок — читайте нижче в огляді, що підготували фахівці.

Різновиди мікрофонів. Колаж Новини.LIVE

Найпопулярніші моделі

Невідомо, чи існує офіційна статистика, але практичний досвід спеціалістів, що займаються контентом і людей, що його споживають, свідчить про те, що доля виключно аудіо продуктів, представлених на різних платформах, стрімко зростає. Іншими словами, іноді просто ніколи дивитися відео і користувачі віддають перевагу прослуховуванню подкастів, аудіокнижок, інтернет радіо, або просто ютуб роликів в режимі без відео. Тому вимоги до якості звучання стрімко так само швидко зросли, а світовий ринок зі свого боку почав пропонувати авторам та виробникам контенту практичні недорогі та універсальні рішення. Найпопулярніші на даний момент — це:

USB мікрофони;

безпровідні петлиці на магнітних тримачах;

мікрофони для смартфонів та планшетів;

гарнітури з одним чи двома навушниками;

звичайні петлиці;

рекордери з інтегрованими стереомікрофонами.

З перерахованого вище, останній варіант є найдорожчий. Йому віддають перевагу репортери, журналісти, люди, що записують інтерв'ю і так далі. Але це ще і найзручніший варіант з точки зору роботи з професійним звуком.

Характеристика популярних моделей

Розглянемо найбільш популярні варіанти окремо:

USB мікрофони

З'явилися вже доволі давно і стали окремою нішею напівпрофесійних апаратів класу plug and play. Вони розраховані на користувачів без специфічної підготовки і являють собою прості, універсальні та функціональні апарати, сумісні з будь-якою робочою платформою, комп'ютером, ноутбуком, а іноді навіть і планшетом. Серед їх переваг — завжди передбачувана якість звучання, максимальна швидкість і мобільність в роботі, порівняно невелика ціна та дійсно напівпрофесійна якість результату. Вони не потребують додаткового живлення окрім того, що мають від комп'ютера чи ноутбука.

Безпровідні магнітні петлиці

Це мініатюрні мікрофони, що легко кріпляться за допомогою магніта на одязі чи на головному уборі користувача. Вони якісно та легко захоплюють звук голосу, ефективно відсікаючи частоти оточення і суттєво спрощують процес запису, особливо якщо треба працювати одночасно з кількома користувачами. Вони з'явилися буквально нещодавно, але за словами фахівців інтернет-магазину Muzline вже стали бестселерами в категорії користувацьких мікрофонів. Так само як і USB мікрофони, вони не потребують особливих налаштувань, а також підготовки від користувача, і суттєво спрощують всі задачі роботи зі звуком. Як і раніше, альтернативою їм лишаються звичайні провідні петлиці, але логістика взаємодії з ними більш складна, а результат менш контрольований.

Мікрофони для смартфонів і планшетів

Мікрофони для смартфонів і планшетів. Колаж Новини.LIVE

Поступово перетворюються на професійний інструмент роботи у певному сегменті. Вони добре підходять для репортерської діяльності, підготовки інтерв'ю для подкастів, запису сюжетів, проведення стрімів і так далі, але картину псують певні технічні обмеження з боку самої робочої станції, в даному випадку — смартфона чи планшета.