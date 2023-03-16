Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов
Плохой прием сигнала от роутера — настоящая головная боль для современного человека. Казалось бы, интернет есть, но он слишком медленный.
В Минреинтеграции рассказали, как улучшить скорость домашнего Интернета.
-
Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях
-
Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту
-
Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах
-
В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители
-
Зеленский встретился с премьером Латвии: детали разговора
-
Стамбул передаст Одессе автобусы: какая еще помощь будет надана городу
-
Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году
-
Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом
-
Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно
-
Украина подписала меморандум с польским газовым оператором о сотрудничестве: детали сделки
Как улучшить скорость домашнего интернета
Медленная работа домашней сети Wi-Fi может свидетельствовать о слабом сигнале роутера. Несколько простых шагов помогут решить эту проблему:
- Проверьте настройку маршрутизатора. Убедитесь, что выключен лимит скорости сигнала, а прошивка устройства обновлена до последней версии.
- Разместите маршрутизатор ближе к центру жилья. Таким образом, вы создадите равномерное распределение сигнала ко всем устройствам в нем.
- Поднимите WI-FI-роутер как можно выше пола. Это обеспечит максимальное покрытие, ведь устройство склонно распространять сильнейшие сигналы вниз.
- Держите маршрутизатор подальше от других электронных устройств и больших металлических предметов. Чем больше препятствий и электронных устройств рядом с роутером, тем выше вероятность того, что они будут мешать сигналу.
- Направьте вверх антенны устройства или наклоните их в одну сторону. Это увеличит концентрацию и мощность сигнала.
- Устанавливайте для своей сети надежный пароль и тип безопасности WPA2. Этим вы защитите сеть от постороннего вмешательства, что приводит к потере скорости передачи данных.
Напомним, недавно мы писали, как настроить и защитить Wi-Fi роутер.
Государственная служба специальной связи и защиты информации рекомендует выбирать роутер с новейшим протоколом безопасности WPA3. Надежны также маршрутизаторы с WPA2. Перед покупкой проверяйте, не было ли информации об обнаруженных уязвимостях в программном обеспечении роутера.