Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Промо arrow Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов arrow

Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов

16 марта 2023 20:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Медленная работа домашней сети Wi-Fi может свидетельствовать о слабом сигнале роутера.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Плохой прием сигнала от роутера — настоящая головная боль для современного человека. Казалось бы, интернет есть, но он слишком медленный.

В Минреинтеграции рассказали, как улучшить скорость домашнего Интернета.

Читайте также:

Как улучшить скорость домашнего интернета

Медленная работа домашней сети Wi-Fi может свидетельствовать о слабом сигнале роутера. Несколько простых шагов помогут решить эту проблему:

  • Проверьте настройку маршрутизатора. Убедитесь, что выключен лимит скорости сигнала, а прошивка устройства обновлена до последней версии.
  • Разместите маршрутизатор ближе к центру жилья. Таким образом, вы создадите равномерное распределение сигнала ко всем устройствам в нем.
  • Поднимите WI-FI-роутер как можно выше пола. Это обеспечит максимальное покрытие, ведь устройство склонно распространять сильнейшие сигналы вниз.
  • Держите маршрутизатор подальше от других электронных устройств и больших металлических предметов. Чем больше препятствий и электронных устройств рядом с роутером, тем выше вероятность того, что они будут мешать сигналу.
  • Направьте вверх антенны устройства или наклоните их в одну сторону. Это увеличит концентрацию и мощность сигнала.
  • Устанавливайте для своей сети надежный пароль и тип безопасности WPA2. Этим вы защитите сеть от постороннего вмешательства, что приводит к потере скорости передачи данных.

Напомним, недавно мы писали, как настроить и защитить Wi-Fi роутер.

Государственная служба специальной связи и защиты информации рекомендует выбирать роутер с новейшим протоколом безопасности WPA3. Надежны также маршрутизаторы с WPA2. Перед покупкой проверяйте, не было ли информации об обнаруженных уязвимостях в программном обеспечении роутера.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:33 В россии объявлен план "перехвата": ищут пикап с украинскими номерами

Новина з фото

20:16 Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях

20:15 Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:53 В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51Зеленский встретился с премьером Латвии: детали разговора

19:48 Стамбул передаст Одессе автобусы: какая еще помощь будет надана городу

19:35 Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году

19:29Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом

Новина з фото

19:28 Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Актуальное по теме

None 16 Март 20:34

В россии объявлен план "перехвата": ищут пикап с украинскими номерами

None 16 Март 20:17

Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях

None 16 Март 20:12

Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту

None 16 Март 20:08

Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB