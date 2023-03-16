Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов

Медленная работа домашней сети Wi-Fi может свидетельствовать о слабом сигнале роутера.

Плохой прием сигнала от роутера — настоящая головная боль для современного человека. Казалось бы, интернет есть, но он слишком медленный.

В Минреинтеграции рассказали, как улучшить скорость домашнего Интернета.

Как улучшить скорость домашнего интернета

Медленная работа домашней сети Wi-Fi может свидетельствовать о слабом сигнале роутера. Несколько простых шагов помогут решить эту проблему:

Проверьте настройку маршрутизатора. Убедитесь, что выключен лимит скорости сигнала, а прошивка устройства обновлена до последней версии.

Разместите маршрутизатор ближе к центру жилья. Таким образом, вы создадите равномерное распределение сигнала ко всем устройствам в нем.

Поднимите WI-FI-роутер как можно выше пола. Это обеспечит максимальное покрытие, ведь устройство склонно распространять сильнейшие сигналы вниз.

Держите маршрутизатор подальше от других электронных устройств и больших металлических предметов. Чем больше препятствий и электронных устройств рядом с роутером, тем выше вероятность того, что они будут мешать сигналу.

Направьте вверх антенны устройства или наклоните их в одну сторону. Это увеличит концентрацию и мощность сигнала.

Устанавливайте для своей сети надежный пароль и тип безопасности WPA2. Этим вы защитите сеть от постороннего вмешательства, что приводит к потере скорости передачи данных.

Напомним, недавно мы писали, как настроить и защитить Wi-Fi роутер.

Государственная служба специальной связи и защиты информации рекомендует выбирать роутер с новейшим протоколом безопасности WPA3. Надежны также маршрутизаторы с WPA2. Перед покупкой проверяйте, не было ли информации об обнаруженных уязвимостях в программном обеспечении роутера.