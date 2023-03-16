Як покращити швидкість домашнього інтернету: ТОП-6 корисних порад

Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера.

Поганий прийом сигналу від роутера — справжній головний біль для сучасної людини. Здавалося б, інтернет є, але він надто повільний.

У Мінреінтеграції розповіли, як покращити швидкість домашнього інтернету.

Як покращити швидкість домашнього інтернету

Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера. Декілька простих кроків допоможуть розв’язати цю проблему:

Перевірте налаштування маршрутизатора. Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії.

Розмістіть маршрутизатор ближче до центру помешкання. Таким чином ви створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому.

Підніміть WI-FI-роутер якомога вище від підлоги. Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз.

Тримайте маршрутизатор якомога далі від інших електронних пристроїв і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу.

Направте антени пристрою вгору або нахиліть їх в один бік. Це збільшить концентрацію та потужність сигналу.

Встановлюйте для своєї мережі надійний пароль і тип безпеки WPA2. Цим ви захистите мережу від стороннього втручання, яке призводить до втрати швидкості передачі даних.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як налаштувати та захистити Wi-Fi роутер.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації рекомендує обирати роутер із найновішим протоколом безпеки WPA3. Надійні також маршрутизатори з WPA2. Перед покупкою перевіряйте, чи не було інформації про виявлені вразливості у програмному забезпеченні роутера.