Як покращити швидкість домашнього інтернету: ТОП-6 корисних порад
Поганий прийом сигналу від роутера — справжній головний біль для сучасної людини. Здавалося б, інтернет є, але він надто повільний.
У Мінреінтеграції розповіли, як покращити швидкість домашнього інтернету.
-
Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ
-
Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так
-
В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки
-
У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами
-
Окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами: в ОВА розповіли про поранених та руйнування
-
Голубці з рисом і грибами: смачний рецепт, що ідеально підійде до посту
-
Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах
-
У Білому домі відреагували на рішення Польщі відправити Україні винищувачі
-
Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови
-
Стамбул передасть Одесі автобуси: яка ще допомога буде надана місту
Як покращити швидкість домашнього інтернету
Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера. Декілька простих кроків допоможуть розв’язати цю проблему:
- Перевірте налаштування маршрутизатора. Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії.
- Розмістіть маршрутизатор ближче до центру помешкання. Таким чином ви створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому.
- Підніміть WI-FI-роутер якомога вище від підлоги. Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз.
- Тримайте маршрутизатор якомога далі від інших електронних пристроїв і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу.
- Направте антени пристрою вгору або нахиліть їх в один бік. Це збільшить концентрацію та потужність сигналу.
- Встановлюйте для своєї мережі надійний пароль і тип безпеки WPA2. Цим ви захистите мережу від стороннього втручання, яке призводить до втрати швидкості передачі даних.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як налаштувати та захистити Wi-Fi роутер.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації рекомендує обирати роутер із найновішим протоколом безпеки WPA3. Надійні також маршрутизатори з WPA2. Перед покупкою перевіряйте, чи не було інформації про виявлені вразливості у програмному забезпеченні роутера.