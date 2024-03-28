Государственная компенсация — чего ждать

Как получить компенсацию, если ваш автомобиль оказался под обстрелом
В результате практически каждой воздушной атаки, даже успешно отраженной, повреждаются или уничтожаются транспортные средства. Что делать, если ваш автомобиль пострадал от прилета и можно ли получить компенсацию? Давайте разбираться вместе.
Если правильно подготовиться, то получить средства на восстановление и ремонт автомобиля можно. Рассказываем, как это сделать.
Государственная компенсация — чего ожидать
В настоящее время государство в рамках программы "Восстановление" предоставляет компенсацию гражданам только за жилье, которое разрушилось от российских обстрелов. Возмещение за повреждение или уничтожение автомобиля не предусмотрено законодательством.
Однако чиновники обещают разработать соответствующий механизм в будущем. Поэтому важно зафиксировать повреждение вашего авто, обратиться в полицию и хранить все документы, связанные с ремонтом.
Страхование как спасательный круг — как это работает
Получить деньги на ремонт автомобиля можно побыстрее, если застраховать его. Лучшие украинские страховые компании давно выпускают полисы с покрытием военных рисков.
Это означает, что вы можете получить страховую выплату, если ваш автомобиль будет поврежден вследствие:
- прямого попадания ракеты или дрона;
- обломков снарядов;
- пожара, вызванного обстрелом;
- ударных звуковых волн;
- наезда военной техники
К примеру, один из лидеров украинского рынка страховая компания ИНГО предлагает сразу 2 варианта полисов: АвтоSave или АвтоSave PRO. Простая версия этой страховки защищает только от последствий войны, но является недорогим решением (от 3100 грн. в год). Версия PRO покрывает не только военные риски, но и традиционные, такие как ДТП, угон или другие противоправные действия, стихийные бедствия, падение предметов и т.п.
Как получить страховую выплату — пошаговая инструкция
"Процесс урегулирования таких страховых дел и выплат по ним фактически ничем не отличается от других. ИНГО уже давно производит выплаты за повреждение авто в результате обстрелов. Больше всего — в Киеве и области, в Днепре, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. И мы не имели никаких проблем ни с осмотром пострадавшей техники, ни с документальным подтверждением страхового случая", — рассказал директор департамента урегулирования убытков страховой компании ИНГО Олег Коваленко-Кужольный.
Он уточнил, что для получения выплаты в страховую компанию нужно предоставить стандартный пакет документов и письменное заявление в правоохранительные органы по уголовному правонарушению по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и соответствующую копию выписки из ЕРДР по этой же статье.
Что делать для получения выплаты | Шаги
- Позвоните в контакт-центр страховой компании, сообщите о случае и следуйте рекомендациям оператора.
- Вызовите на место происшествия представителей Национальной полиции документальную фиксацию события.
- Сделайте фото поврежденного автомобиля с разных ракурсов и материалов, оформленных сотрудниками полиции.
- Если оператор направил на место эксперта – дождитесь его приезда. В любом случае храните поврежденный автомобиль в том же состоянии, в каком он был на момент происшествия до осмотра представителем страховой компании.
- Заполните форму соответствующего уведомления на сайте страховщика или отправьте необходимые документы по электронной почте.
- После согласования размера ущерба страховая компания перечислит средства по ремонту на выбранное СТО. Или получите возмещение на карточный счет.
Для понимания процесса возмещения Олег Коваленко-Кужольный (страховая компания ИНГО) приводит несколько примеров таких выплат.
Истории киевлян, которым удалось получить компенсацию
"В Киевской области в результате воздушного обстрела был поврежден застрахованный автомобиль BMW3. Незначительных поражений получил капот, переднее, заднее крыло и двери с правой стороны, а также задний бампер. По оценке эксперта ущерб превышал более 36 тыс грн. Весь процесс урегулирования дела, включая сбором необходимых документов, занял 19. После окончательного согласования всех формальностей в течение 3-х дней деньги были переведены на СТО для последующего ремонта авто.
Еще один случай — в Киеве с автомобилем Toyota RAV4, которому из-за падения обломков была повреждена крыша и левое крыло. Специалисты оценили ущерб в размере более 21500 грн. Процесс урегулирования ущерба вместе со сбором документов занял 5 дней. Еще 4 дня понадобилось для перевода средств на официальное СТО Toyota", — сообщил Олег Коваленко-Кужольный.
Помните, что даже если вы верите в ВСУ и ПВО, страховой полис поможет лучше. Он сработает в большинстве случаев и позволит вам восстановить поврежденное транспортное средство.
Покупая страховой полис, обратите внимание на ряд следующих факторов
Покрытие. Убедитесь, что в ваш полис входит покрытие от военных рисков, которое традиционно находится в исключениях. Обратите внимание на страховые суммы, на которые защищается автомобиль.
Условия и лимиты. Предусмотрены ли отдельные лимиты на возмещение военных рисков? Они могут быть меньше суммы, на которую охраняете автомобиль.
Франшизы и исключения. Обязательно обратите внимание на размер франшизы и перечень исключений из покрытия. Размер франшизы определяет вашу долю в расходах на восстановление поврежденного автомобиля, которую вам нужно оплатить самостоятельно, прежде чем страховая компания произведет выплату. Также важно знать, что именно не входит в покрытие полиса. Это нормально, когда договор страхования содержит некоторые исключения.
Репутация страховой компании. Не менее важна репутация страховой компании. Перед тем, как заключить сделку, посмотрите, какое количество премий собирает компания и какой уровень выплат она имеет (в том числе в сегменте автострахования). Чем больше оба показателя, тем лучше. Ведь это значит, что уже многие люди и компании пользуются услугами этой компании, и она возмещает убытки своих застрахованных. Лучше отдать предпочтение страховой компании, уже имеющей большой опыт автострахования.
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