Государственная компенсация — чего ждать

Мужчина за рулем. Фото: Freepik

В результате практически каждой воздушной атаки, даже успешно отраженной, повреждаются или уничтожаются транспортные средства. Что делать, если ваш автомобиль пострадал от прилета и можно ли получить компенсацию? Давайте разбираться вместе.

Если правильно подготовиться, то получить средства на восстановление и ремонт автомобиля можно. Рассказываем, как это сделать.

Читайте также:

Государственная компенсация — чего ожидать

В настоящее время государство в рамках программы "Восстановление" предоставляет компенсацию гражданам только за жилье, которое разрушилось от российских обстрелов. Возмещение за повреждение или уничтожение автомобиля не предусмотрено законодательством.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Однако чиновники обещают разработать соответствующий механизм в будущем. Поэтому важно зафиксировать повреждение вашего авто, обратиться в полицию и хранить все документы, связанные с ремонтом.

Страхование как спасательный круг — как это работает

Получить деньги на ремонт автомобиля можно побыстрее, если застраховать его. Лучшие украинские страховые компании давно выпускают полисы с покрытием военных рисков.

Это означает, что вы можете получить страховую выплату, если ваш автомобиль будет поврежден вследствие:

прямого попадания ракеты или дрона;

обломков снарядов;

пожара, вызванного обстрелом;

ударных звуковых волн;

наезда военной техники

К примеру, один из лидеров украинского рынка страховая компания ИНГО предлагает сразу 2 варианта полисов: АвтоSave или АвтоSave PRO. Простая версия этой страховки защищает только от последствий войны, но является недорогим решением (от 3100 грн. в год). Версия PRO покрывает не только военные риски, но и традиционные, такие как ДТП, угон или другие противоправные действия, стихийные бедствия, падение предметов и т.п.

Как получить страховую выплату — пошаговая инструкция

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

"Процесс урегулирования таких страховых дел и выплат по ним фактически ничем не отличается от других. ИНГО уже давно производит выплаты за повреждение авто в результате обстрелов. Больше всего — в Киеве и области, в Днепре, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. И мы не имели никаких проблем ни с осмотром пострадавшей техники, ни с документальным подтверждением страхового случая", — рассказал директор департамента урегулирования убытков страховой компании ИНГО Олег Коваленко-Кужольный.

Он уточнил, что для получения выплаты в страховую компанию нужно предоставить стандартный пакет документов и письменное заявление в правоохранительные органы по уголовному правонарушению по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и соответствующую копию выписки из ЕРДР по этой же статье.

Что делать для получения выплаты | Шаги

Позвоните в контакт-центр страховой компании, сообщите о случае и следуйте рекомендациям оператора. Вызовите на место происшествия представителей Национальной полиции документальную фиксацию события. Сделайте фото поврежденного автомобиля с разных ракурсов и материалов, оформленных сотрудниками полиции. Если оператор направил на место эксперта – дождитесь его приезда. В любом случае храните поврежденный автомобиль в том же состоянии, в каком он был на момент происшествия до осмотра представителем страховой компании. Заполните форму соответствующего уведомления на сайте страховщика или отправьте необходимые документы по электронной почте. После согласования размера ущерба страховая компания перечислит средства по ремонту на выбранное СТО. Или получите возмещение на карточный счет.

Для понимания процесса возмещения Олег Коваленко-Кужольный (страховая компания ИНГО) приводит несколько примеров таких выплат.

Истории киевлян, которым удалось получить компенсацию

"В Киевской области в результате воздушного обстрела был поврежден застрахованный автомобиль BMW3. Незначительных поражений получил капот, переднее, заднее крыло и двери с правой стороны, а также задний бампер. По оценке эксперта ущерб превышал более 36 тыс грн. Весь процесс урегулирования дела, включая сбором необходимых документов, занял 19. После окончательного согласования всех формальностей в течение 3-х дней деньги были переведены на СТО для последующего ремонта авто.

Еще один случай — в Киеве с автомобилем Toyota RAV4, которому из-за падения обломков была повреждена крыша и левое крыло. Специалисты оценили ущерб в размере более 21500 грн. Процесс урегулирования ущерба вместе со сбором документов занял 5 дней. Еще 4 дня понадобилось для перевода средств на официальное СТО Toyota", — сообщил Олег Коваленко-Кужольный.

Помните, что даже если вы верите в ВСУ и ПВО, страховой полис поможет лучше. Он сработает в большинстве случаев и позволит вам восстановить поврежденное транспортное средство.

Покупая страховой полис, обратите внимание на ряд следующих факторов

Покрытие. Убедитесь, что в ваш полис входит покрытие от военных рисков, которое традиционно находится в исключениях. Обратите внимание на страховые суммы, на которые защищается автомобиль.

Условия и лимиты. Предусмотрены ли отдельные лимиты на возмещение военных рисков? Они могут быть меньше суммы, на которую охраняете автомобиль.

Франшизы и исключения. Обязательно обратите внимание на размер франшизы и перечень исключений из покрытия. Размер франшизы определяет вашу долю в расходах на восстановление поврежденного автомобиля, которую вам нужно оплатить самостоятельно, прежде чем страховая компания произведет выплату. Также важно знать, что именно не входит в покрытие полиса. Это нормально, когда договор страхования содержит некоторые исключения.

Репутация страховой компании. Не менее важна репутация страховой компании. Перед тем, как заключить сделку, посмотрите, какое количество премий собирает компания и какой уровень выплат она имеет (в том числе в сегменте автострахования). Чем больше оба показателя, тем лучше. Ведь это значит, что уже многие люди и компании пользуются услугами этой компании, и она возмещает убытки своих застрахованных. Лучше отдать предпочтение страховой компании, уже имеющей большой опыт автострахования.