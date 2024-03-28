Як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль опинився під обстрілом

Чоловік за кермом. Фото: Freepik

В результаті практично кожної повітряної атаки, навіть успішно відбитої, пошкоджуються або знищуються транспортні засоби. Що робити, якщо ваш автомобіль постраждав від прильоту та чи можна отримати за нього компенсацію? Давайте розбиратися разом.

Якщо правильно підготуватися, то отримати кошти на відновлення та ремонт автомобіля можливо. Розповідаємо як це зробити.

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Наразі держава у межах програми "єВідновлення" надає компенсацію громадянам лише за житло, яке зазнало руйнувань від російських обстрілів. Відшкодування за ушкодження або знищення автомобіля не передбачене законодавством.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Проте, урядовці обіцяють розробити відповідний механізм у майбутньому. Тому важливо зафіксувати пошкодження вашого авто, звернутися до поліції та зберігати всі документи, пов'язані з ремонтом.

Страхування як рятівне коло — як це працює

Отримати гроші на ремонт автомобіля можна швидше, якщо застрахувати його. Кращі українські страхові компанії вже давно випускають поліси з покриттям воєнних ризиків.

Це означає, що ви можете отримати страхову виплату, якщо ваш автомобіль буде пошкоджений внаслідок:

прямого влучання ракети чи дрону;

уламків снарядів;

пожежі, викликаної обстрілом;

ударних звукових хвиль;

наїзду військової техніки.

Наприклад, один із лідерів українського ринку страхова компанія ІНГО пропонує одразу 2 варіанти полісів: АвтоSave або АвтоSave PRO. Проста версія цієї страховки захищає лише від наслідків війни, але є недорогим рішенням (від 3100 грн на рік). Версія PRO покриває не лише воєнні ризики, а й традиційні, такі як ДТП, угон чи інші протиправні дії, стихійні лиха, падіння предметів тощо.

Як отримати страхову виплату — покрокова інструкція

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Процес врегулювання таких страхових справ та виплат по ним фактично нічим не відрізняється від інших. ІНГО вже давно проводить виплати за пошкодження авто внаслідок обстрілів. Найбільше – у Києві та області, в Дніпрі, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. І ми не мали жодних проблем ані з оглядом постраждалої техніки, ані з документальним підтвердженням страхового випадку", — розповів директор департаменту врегулювання збитків страхової компанії ІНГО Олег Коваленко-Кужольний

Він уточнив, що для отримання виплати до страхової компанії потрібно надати стандартний пакет документів та письмову заяву до правоохоронних органів щодо кримінального правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" та відповідну копію витягу з ЄРДР за цією ж статтею.

Що робити для отримання виплати. Кроки

Зателефонуйте до контакт-центру страхової компанії, повідомте про випадок та виконуйте рекомендації оператора. Викличте на місце події представників Національної поліції для документальної фіксації події. Зробіть фото пошкодженого автомобіля з різних ракурсів та матеріалів, які оформили працівники поліції. Якщо оператор направив на місце експерта, – дочекайтесь його приїзду. У будь-якому разі зберігайте пошкоджений автомобіль в тому ж стані, в якому він був на момент пригоди до його огляду представником страхової компанії. Заповніть форму відповідного Повідомлення на сайті страховика або надішліть необхідні документи електронною поштою. Після узгодження розміру збитку страхова компанія перерахує кошти для ремонту на обране СТО. Або отримайте відшкодування на картковий рахунок.

Для розуміння процесу відшкодування Олег Коваленко-Кужольний (страхова компанія ІНГО) наводить кілька прикладів таких виплат.

Історії киян, яким вдалося отримати компенсацію

"На Київщині в результаті повітряного обстрілу було пошкоджено застрахований автомобіль BMW3. Незначних уражень отримав капот, переднє, заднє крило та двері з правого боку, а також задній бампер. За оцінкою експерта збиток перебільшував понад 36 тис грн. Весь процес врегулювання справи, включно зі збором необхідних документів, зайняв 19 днів. Після остаточного узгодження всіх формальностей протягом 3-х днів гроші були переведені на СТО для подальшого ремонту авто.

Ще один випадок — у Києві з автомобілем Toyota RAV4, якому через падіння уламків було пошкоджено дах та ліве крило. Фахівці оцінили збиток у розмірі понад 21 500 грн. Процес врегулювання збитку разом зі збором документів зайняв 5 днів. Ще 4 дні знадобилося для переведення коштів на офіційне СТО Toyota", — повідомив Олег Коваленко-Кужольний.

Пам’ятайте, що навіть якщо ви вірите у ЗСУ та ППО, страховий поліс допоможе краще. Він спрацює у більшості випадків і дозволить вам відновити пошкоджений транспортний засіб.

Купуючи страховий поліс, зверніть увагу на низку наступних факторів

Покриття. Переконайтеся, що до вашого полісу входить покриття від воєнних ризиків, яке традиційно знаходиться у виключеннях. Зверніть увагу на страхові суми, на які захищається автомобіль.

Умови та ліміти. Чи передбачені окремі ліміти на відшкодування за воєнними ризиками? Вони можуть бути меншими, ніж сума, на яку убезпечуєте автомобіль.

Франшизи та виключення. Обов'язково зверніть увагу на розмір франшизи та список виключень з покриття. Розмір франшизи визначає вашу частку у витратах на відновлення пошкодженого автомобіля, яку вам треба сплатити самостійно перед тим, як страхова компанія проведе виплату. Також важливо знати, що саме не входить до покриття полісу. Це нормально, коли договір страхування містить певні виключення.

Репутація страхової компанії. Не менш важливою є репутація страхової компанії. Перед тим, як укласти угоду, подивіться яку кількість премій збирає компанія та який рівень виплат вона має (в тому числі в сегменті автострахування). Чим більше обидва показника, тим краще. Адже це означає, що вже багато людей та компаній користуються послугами цієї компанії, і вона відшкодовує збитки своїх застрахованих. Краще віддати перевагу страховій компанії, яка вже має великий досвід автострахування.