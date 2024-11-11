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Как оформить льготы на коммуналку участникам боевых действий

11 ноября 2024 12:21
Марина Кисадели - Редактор
Герои, которые рисковали жизнью ради защиты Украины, заслуживают всесторонней поддержки от государства, включая финансовую помощь
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

Герои, которые рисковали жизнью ради защиты Украины, заслуживают всесторонней поддержки от государства, включая финансовую помощь. Поэтому правительство установило значительные скидки на коммунальные услуги для участников боевых действий, направленные на облегчение финансовой нагрузки на их семьи.

Рассказываем, как воспользоваться этой привилегией и оформить помощь от государства.

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Размер скидок на коммунальные услуги

Военные, у которых есть удостоверение УБД, могут существенно уменьшить свои ежемесячные платежи за коммуналку. В 2024 году установлены такие скидки на услуги ЖКХ:

  • Минус 75% на квартплату — применяется при оплате квитанций за содержание дома и придомовой территории (включает услуги вывоза мусора, обслуживания лифтов, уборки лестничных клеток и т. д. в многоквартирном доме).
  • Минус 75% на коммунальные платежи — действует на оплату газа, водоснабжения, водоотвода, электричества, отопления.
  • Минус 75% на топливо для частного дома — применяется для военных, которые проживают в домах без централизованного отопления.

Где и как подать заявление на льготы для УБД

Чтобы получить скидки на коммуналку, ветеран со статусом УБД может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда, без привязки к прописке. Для активации льготы нужно предоставить такие документы:

  • Паспорт.
  • Идентификационный код.
  • Удостоверение УБД.
  • Заявление на внесении в госреестр лиц, имеющих право на льготы.
  • Заявление о присвоении льготы.

Подать заявление можно как оффлайн, так и онлайн:

  • Лично —  посетив любое отделение Пенсионного фонда.
  • По почте — отправив заказным письмом.
  • Онлайн — через портал электронных услуг ПФ.

Обратиться за назначением помощи для УБД может не только сам ветеран, но и член его семьи. Это может быть жена/муж, мать/отец, дети военнослужащего. Если обращается родственник, ему нужно предоставить дополнительный документ, подтверждающий родственную связь (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.)

Другие виды льгот для УБД

Помимо значительных скидок на коммунальные услуги, ветераны также могут рассчитывать на другие формы поддержки от государства. К ним относятся денежные выплаты, бесплатное медицинское обслуживание в госучреждениях, возможность получить путевку в санаторий и пр. Эти меры направлены на то, чтобы улучшить качество жизни участников боевых действий и помочь им адаптироваться к мирной жизни после службы. Благодаря таким льготам ветераны могут сосредоточиться на восстановлении и социальной интеграции, не отвлекаясь на финансовые проблемы.

Как удобно оплачивать коммунальные, не выходя из дома

Современные технологии значительно упростили оплату коммунальных услуг, сделав этот процесс более удобным и доступным. Так, используя сервис онлайн-оплат iPay.ua, можно быстро оплачивать счета в любое время суток прямо с телефона, планшета или компьютера. Оплата коммунальных услуг онлайн экономит массу времени и позволяет избежать очередей и лишнего стресса, что особенно актуально для военных, которые и так сталкиваются со множеством трудностей в повседневной жизни.

Оплатить квитанции за воду, газ и другие услуги на iPay.ua очень просто: достаточно указать номер лицевого счета и реквизиты банковской карты. Также сервис предлагает дополнительные полезные функции для комфортной оплаты, такие как напоминания о коммунальных платежах и возможность автоматического списания денег за коммуналку.

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