Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Як оформити пільги на комуналку учасникам бойових дій arrow

Як оформити пільги на комуналку учасникам бойових дій

11 листопада 2024 12:21
Марина Кісаделі - Редактор
Герої, які ризикували життям заради захисту України, заслуговують на всебічну підтримку від держави, включаючи фінансову допомогу
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
Марина Кісаделі - Редактор

Герої, які ризикували життям заради захисту України, заслуговують на всебічну підтримку від держави, включаючи фінансову допомогу. Тому уряд встановив значні знижки на комунальні послуги для учасників бойових дій, спрямовані на полегшення фінансового навантаження на їхні сім'ї.

Розповідаємо, як скористатися цим привілеєм та оформити допомогу від держави.

Читайте також:

Розмір знижок на комунальні послуги

Військові, які мають посвідчення УБД, можуть суттєво зменшити свої щомісячні платежі за комуналку. Наразі встановлено такі знижки на послуги ЖКГ:

  • Мінус 75% на квартплату — застосовується при оплаті квитанцій за утримання будинку та прибудинкової території (включає послуги вивезення сміття, обслуговування ліфтів, прибирання сходових кліток тощо у багатоквартирному будинку).
  • Мінус 75% на житлово-комунальні платежі — поширюється на оплату газу, водопостачання, водовідведення, електрики, опалення.
  • Мінус 75% на паливо для приватного будинку — застосовується для військових, які мешкають у будинках без централізованого опалення.

Куди звертатися

Щоб скористатися своїм правом на знижки за комуналку, ветеран зі статусом УБД може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, без прив'язки до прописки.

Для активації державної пільги слід надати такі документи:

  • Паспорт.
  • Ідентифікаційний код.
  • Посвідчення УБД.
  • Заява на внесення до держреєстру осіб, які мають право на пільги.
  • Заява щодо присвоєння знижки.

Подати заяву можна як офлайн, так і онлайн:

  • Особисто — відвідавши будь-яке відділення Пенсійного фонду.
  • Поштою — відправивши рекомендованим листом.
  • В електронному вигляді — через портал електронних послуг ПФ.

Звернутися за призначенням допомоги для УБД може не лише сам ветеран, а й член сім'ї. Це може бути дружина/чоловік, мати/батько, діти військовослужбовця. Якщо звертається родич, йому потрібно надати додатковий документ, що підтверджує родинний зв'язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Інші види пільг для УБД

Крім значних знижок на комунальні послуги, ветерани можуть розраховувати на інші форми підтримки від держави. До них належать грошові виплати, безкоштовне медичне обслуговування в держустановах, можливість отримати путівку до санаторію тощо. Ці заходи спрямовані на покращення якості життя учасників бойових дій та допомогу в адаптації до мирного життя після служби. Завдяки таким пільгам ветерани можуть зосередитися на відновленні та соціальній інтеграції, не відволікаючись на фінансові проблеми.

Як зручно сплачувати за комунальні, не виходячи з дому

Сучасні технології значно спростили оплату комунальних послуг, зробивши цей процес більш зручним та доступним. Так, використовуючи сервіс онлайн-оплат iPay.ua, можна швидко оплачувати рахунки в будь-який час прямо з телефону, планшета або комп'ютера. Оплата комунальних послуг онлайн заощаджує багато часу і дозволяє уникнути черг та зайвого стресу, що особливо актуально для військових, які й так стикаються з безліччю труднощів у повсякденному житті.

Сплатити квитанції за воду, газ та інші послуги на iPay.ua дуже просто: перейдіть на сторінку https://www.ipay.ua/ua/bills/utilities, оберіть ваш регіон та постачальника послуг і вкажіть номер особового рахунку. Також сервіс пропонує додаткові корисні функції для комфортної оплати, такі як нагадування про комунальні платежі та можливість автоматичного списання грошей за комуналку.

комунальні послуги як зекономити комуналку допомога військовим військові пільги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:23 На Одещині чоловік застрелив сусідського собаку

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

17:23 На Одещині чоловік застрелив сусідського собаку

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку