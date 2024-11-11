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Герої, які ризикували життям заради захисту України, заслуговують на всебічну підтримку від держави, включаючи фінансову допомогу. Тому уряд встановив значні знижки на комунальні послуги для учасників бойових дій, спрямовані на полегшення фінансового навантаження на їхні сім'ї.

Розповідаємо, як скористатися цим привілеєм та оформити допомогу від держави.

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Розмір знижок на комунальні послуги

Військові, які мають посвідчення УБД, можуть суттєво зменшити свої щомісячні платежі за комуналку. Наразі встановлено такі знижки на послуги ЖКГ:

Мінус 75% на квартплату — застосовується при оплаті квитанцій за утримання будинку та прибудинкової території (включає послуги вивезення сміття, обслуговування ліфтів, прибирання сходових кліток тощо у багатоквартирному будинку).

— застосовується при оплаті квитанцій за утримання будинку та прибудинкової території (включає послуги вивезення сміття, обслуговування ліфтів, прибирання сходових кліток тощо у багатоквартирному будинку). Мінус 75% на житлово-комунальні платежі — поширюється на оплату газу, водопостачання, водовідведення, електрики, опалення.

— поширюється на оплату газу, водопостачання, водовідведення, електрики, опалення. Мінус 75% на паливо для приватного будинку — застосовується для військових, які мешкають у будинках без централізованого опалення.

Куди звертатися

Щоб скористатися своїм правом на знижки за комуналку, ветеран зі статусом УБД може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, без прив'язки до прописки.

Для активації державної пільги слід надати такі документи:

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Посвідчення УБД.

Заява на внесення до держреєстру осіб, які мають право на пільги.

Заява щодо присвоєння знижки.

Подати заяву можна як офлайн, так і онлайн:

Особисто — відвідавши будь-яке відділення Пенсійного фонду.

— відвідавши будь-яке відділення Пенсійного фонду. Поштою — відправивши рекомендованим листом.

— відправивши рекомендованим листом. В електронному вигляді — через портал електронних послуг ПФ.

Звернутися за призначенням допомоги для УБД може не лише сам ветеран, а й член сім'ї. Це може бути дружина/чоловік, мати/батько, діти військовослужбовця. Якщо звертається родич, йому потрібно надати додатковий документ, що підтверджує родинний зв'язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Інші види пільг для УБД

Крім значних знижок на комунальні послуги, ветерани можуть розраховувати на інші форми підтримки від держави. До них належать грошові виплати, безкоштовне медичне обслуговування в держустановах, можливість отримати путівку до санаторію тощо. Ці заходи спрямовані на покращення якості життя учасників бойових дій та допомогу в адаптації до мирного життя після служби. Завдяки таким пільгам ветерани можуть зосередитися на відновленні та соціальній інтеграції, не відволікаючись на фінансові проблеми.

Як зручно сплачувати за комунальні, не виходячи з дому

Сучасні технології значно спростили оплату комунальних послуг, зробивши цей процес більш зручним та доступним. Так, використовуючи сервіс онлайн-оплат iPay.ua, можна швидко оплачувати рахунки в будь-який час прямо з телефону, планшета або комп'ютера. Оплата комунальних послуг онлайн заощаджує багато часу і дозволяє уникнути черг та зайвого стресу, що особливо актуально для військових, які й так стикаються з безліччю труднощів у повсякденному житті.

Сплатити квитанції за воду, газ та інші послуги на iPay.ua дуже просто: перейдіть на сторінку https://www.ipay.ua/ua/bills/utilities, оберіть ваш регіон та постачальника послуг і вкажіть номер особового рахунку. Також сервіс пропонує додаткові корисні функції для комфортної оплати, такі як нагадування про комунальні платежі та можливість автоматичного списання грошей за комуналку.