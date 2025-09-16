Видео
Как выбрать площадку для участия в закупках Prozorro

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 14:22
Закупка на ProZorro — как выбрать площадку для участия
Деловая встреча. Фото: пресс-служба

Участие в государственных закупках — это выгодная возможность для малых и средних компаний выйти на сотрудничество с проверенными и надежными заказчиками. Сегодня, чтобы начать работу с тендерами не нужно долгой бумажной волокиты и отдельного штата юристов и закупщиков. Достаточно лишь выбрать площадку Prozorro, которая обеспечивает качественную поддержку и обучение, имеет удобный интерфейс и инструменты, которые предоставляют конкурентное преимущество даже новичкам в этой сфере.

Что такое аккредитованные площадки Prozorro?

Многие путают систему Прозорро с тендерными площадками. На самом деле Prozorro — это центральная база данных, где хранится информация обо всех государственных закупках, а Прозорро площадки — это электронные торговые платформы, через которые бизнес получает доступ к этим закупкам.

Простыми словами: регистрация на площадке Prozorro открывает перед вами карту государственных и коммерческих тендеров. Дальше дело только в вашей активности и желании участвовать в релевантных торгах.

Для малого и среднего бизнеса это шанс выйти на новый уровень заработка: вместо того, чтобы искать клиентов через знакомства или вкладывать большие средства в рекламу, вы получаете прямой доступ к сотням заказчиков по всей Украине и можете продавать им товары или услуги здесь и сейчас.

Выбор площадки для тендеров: ключевые критерии

На что нужно обратить внимание, выбирая платформу для работы с государственными тендерами:

1. удобство регистрации и интерфейс
Первый шаг — регистрация на площадке Prozorro. Для предпринимателя важно, чтобы этот процесс был быстрым и понятным. Вы заполняете данные, загружаете документы и сразу можете работать. У хорошей площадки интерфейс интуитивно понятен: даже если вы впервые сталкиваетесь с тендерами, не придется тратить месяцы на обучение.

2. поддержка и сопровождение персонального менеджера
Каждому пользователю нужна помощь на старте. Какие документы подать? Как правильно оформить предложение? Что делать, если возник вопрос к заказчику? Именно здесь важна качественная служба поддержки. В SmartTender, например, период адаптации проходит в сопровождении опытного менеджера, а в дальнейшем всегда есть возможность обратиться на горячую линию, и специалисты помогут на любом этапе.

3 Дополнительные сервисы для облегчения работы
Чтобы понять, как работает Prozorro площадка, нужно смотреть шире. Современные закупки — это не только объявления и участие в процедурах. Это еще и детальный анализ рынка, подбор тендеров по вашим критериям, автоматизация ежедневных задач. Со SmartTender Prozorro приобретает новые смыслы: аналитический модуль позволяет окунуться в мир цифр и понять основные тенденции в вашей нише, а SmartCheck AI за считанные минуты обрабатывает сотни страниц тендерной документации и выдает удобный и понятный чеклист требований заказчика. С такими инструментами поставщики экономят часы работы и получают более прогнозируемые результаты.

Итак, участие в тендерах Prozorro начинается с выбора площадки. И это не только вопрос удобства. Это о взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве, где каждый заинтересован в ваших победах.

Что нужно для регистрации?

В системе Prozorro регистрация поставщика происходит только через аккредитованную площадку. На SmartTender.biz она доступна для ФЛП, юридических лиц, нерезидентов и физических лиц. Для этого вам понадобятся:

  • минимальные контактные данные (ФИО, ИНН или ЕГРПОУ, название, адрес компании, номер телефона для связи);
  • SmartID / eHealth или другой способ электронной авторизации;
  • квалифицированную или усовершенствованную электронную подпись (КЭП/УЭП), чтобы заверить документы.

При регистрации вы можете создать единую учетную запись сразу для нескольких продуктов: площадки SmartTender, системы электронного документооборота Signy и сайта MASTER. Бухгалтерия. В комплексе они будут работать на ваш успех и облегчение работы с закупками.

А дальше: заполните профиль, подпишитесь на релевантные торги, настройте оповещения и пользуйтесь всеми преимуществами участия в тендерах Прозорро.

Есть дополнительные вопросы? Их легко решить!

Если у вас возникли вопросы по регистрации или принципов, по которым работает площадка Prozorro — команда SmartTender готова помочь. Служба поддержки работает по номеру 0 800 75 10 10 и всегда предоставит вам квалифицированную консультацию.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
