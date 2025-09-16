Закупівля на ProZorro — як обрати майданчик для участі

Ділова зустріч. Фото: пресслужба

Участь у державних закупівлях — це вигідна можливість для малих і середніх компаній вийти на співпрацю з перевіреними та надійними замовниками. Сьогодні, щоб розпочати роботу з тендерами не потрібно довгої паперової тяганини та окремого штату юристів і закупівельників. Достатньо лише обрати майданчик Prozorro, який забезпечує якісну підтримку й навчання, має зручний інтерфейс та інструменти, які надають конкурентну перевагу навіть новачкам у цій сфері.

Що таке акредитовані майданчики Prozorro?

Багато хто плутає систему Прозорро із тендерними майданчиками. Насправді Prozorro — це центральна база даних, де зберігається інформація про всі державні закупівлі, а Прозорро майданчики — це електронні торгівельні платформи, через які бізнес отримує доступ до цих закупівель.

Простими словами: реєстрація на майданчику Prozorro відкриває перед вами карту державних і комерційних тендерів. Далі справа лише у вашій активності й бажанні брати участь у релевантних торгах.

Для малого та середнього бізнесу це шанс вийти на новий рівень заробітку: замість того, щоб шукати клієнтів через знайомства або вкладати великі кошти у рекламу, ви отримуєте прямий доступ до сотень замовників по всій Україні і можете продавати їм товари чи послуги тут і зараз.

Вибір майданчика для тендерів: ключові критерії

На що потрібно звернути увагу, обираючи платформу для роботи з державними тендерами:

1. Зручність реєстрації та інтерфейс

Перший крок — реєстрація на майданчику Prozorro. Для підприємця важливо, щоб цей процес був швидким і зрозумілим. Ви заповнюєте дані, завантажуєте документи й одразу можете працювати. У хорошого майданчика інтерфейс інтуїтивно зрозумілий: навіть якщо ви вперше стикаєтеся з тендерами, не доведеться витрачати місяці на навчання.

2. Підтримка та супровід персонального менеджера

Кожному користувачу потрібна допомога на старті. Які документи подати? Як правильно оформити пропозицію? Що робити, якщо виникло питання до замовника? Саме тут важлива якісна служба підтримки. У SmartTender, наприклад, період адаптації проходить у супроводі досвідченого менеджера, а надалі завжди є можливість звернутись на гарячу лінію, і фахівці допоможуть на будь-якому етапі.

3. Додаткові сервіси для полегшення роботи

Щоб зрозуміти, як працює Prozorro майданчик, потрібно дивитись ширше. Сучасні закупівлі — це не лише оголошення та участь у процедурах. Це ще й детальний аналіз ринку, підбір тендерів за вашими критеріями, автоматизація щоденних задач. З SmartTender Prozorro набуває нових сенсів: аналітичний модуль дозволяє зануритись у світ цифр та зрозуміти основні тенденції у вашій ніші, а SmartCheck AI за лічені хвилини обробляє сотні сторінок тендерної документації та видає зручний та зрозумілий чекліст вимог замовника. З такими інструментами постачальники економлять години роботи та отримують більш прогнозовані результати.

Отже, участь у тендерах Prozorro починається з вибору майданчика. І це не лише питання зручності. Це про взаємовигідну та довгострокову співпрацю, де кожен зацікавлений у ваших перемогах.

Що потрібно для реєстрації?

У системі Prozorro реєстрація постачальника відбувається тільки через акредитований майданчик. На SmartTender.biz вона доступна для ФОП, юридичних осіб, нерезидентів та фізичних осіб. Для цього вам знадобляться:

мінімальні контактні дані (ПІБ, ІПН або ЄДРПОУ, назва, адреса компанії, номер телефону для зв’язку);

SmartID / eHealth або інший спосіб електронної авторизації;

кваліфікований або удосконалений електронний підпис (КЕП/УЕП), щоб завірити документи.

Під час реєстрації ви можете створити єдиний обліковий запис одразу для декількох продуктів: майданчика SmartTender, системи електронного документообігу Signy та сайту MASTER.Бухгалтерія. В комплексі вони працюватимуть на ваш успіх і полегшення роботи з закупівлями.

А далі: заповніть профіль, підпишіться на релевантні торги, налаштуйте сповіщення та користуйтеся всіма перевагами участі в тендерах Прозорро.

Маєте додаткові питання? Їх легко вирішити!

Якщо у вас виникли питання щодо реєстрації або принципів, за якими працює майданчик Prozorro — команда SmartTender готова допомогти. Служба підтримки працює за номером 0 800 75 10 10 і завжди надасть вам кваліфіковану консультацію.