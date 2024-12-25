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Как купить шторы, которые подчеркнут ваш интерьер

25 декабря 2024 17:44
Марина Кисадели - Редактор
Как выбрать шторы, которые идеально подчеркнут ваш интерьер — советы и рекомендации
Розовые шторы. Фото: alser.ua
Марина Кисадели - Редактор

Каждая  комната нашего дома – индивидуальное пространство для восстановления энергии. В спальне мы полностью расслабляемся, в гостинной резвимся с детьми и проводим вечера с гостями, на кухне готовим и угощаемся, наслаждаясь каждым кусочком домашнего пирога.

Оформляя интерьер невозможно сделать одинаковый ремонт повсюду. И особое внимание стоит уделить текстильным элементам, таким как подушки и шторы. Без последних невозможно создать уютную атмосферу.

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Плотные гардины приглушат свет луны в спальне и детской во время ночного отдыха. Легкая тюль способна поднимать настроение и мягко рассеивать солнечный свет днем.

Но, давайте-ка пройдемся по всем комнатам и подберем шторы, отражающие характер владельца и гармонично вписывающиеся в общий дизайн каждого помещения. 

Шторы на заказ по индивидуальному дизайну

Гардины, выполненные на заказ в магазине Алсер — это настоящее искусство, которое позволяет преобразить любое пространство и сделать его уникальным. Они становятся не просто элементом интерьера, а его отражением, способным подчеркнуть ваш вкус и стиль.

Каждая деталь учитывается: от выбора ткани до мелочей вроде отделки и аксессуаров. Представьте себе мягкие, переливающиеся складки, идеально подходящие под высоту и форму ваших окон.

Эксклюзивные шторы для гостиной
Синие и фиолетовые шторы. Фото: alser.ua

Выбор штор для разных помещений

Подбор текстильных изделий требует учета их функций, атмосферы и особенностей использования.

Вот рекомендации для каждой комнаты:

  • 1. Для спальни подходят — плотные (блэкаут) изделия, которые полностью блокируют свет. Можно выбрать легкий тюль в сочетании с плотными портьерами для регулировки освещения в течение дня. 
  • 2. Занавески в столовой, где часто проливаются жидкости, а от соуса может остаться въевшееся пятно навсегда должны быть практичными. Римские или рулонные модели — удобный и функциональный выбор. Используйте легкие и дышащие ткани. Удобно, если купить тюль на кухню в интернет-магазине "Алсер" именно короткую, чтобы она не мешала у рабочей поверхности.
  • 3. Для детской комнаты выбирайте натуральный текстиль. Для мальчиков и девочек подойдут шторы с тематическими рисунками: звезды, животные или любимые персонажи. 

Каждая комната уникальна, поэтому для ее оформления понадобится лишь немного фантазии и чуточку времени.

Как подобрать шторы под стиль интерьера онлайн

Шторы на заказ по индивидуальному дизайну
Серые шторы. Фото: alser.ua

Многие онлайн-магазины и сервисы предлагают инструменты для виртуальной примерки. Вы можете загрузить фото своей комнаты и "примерить" различные варианты штор, чтобы увидеть, как они будут смотреться в интерьере:

  • 1. Классический стиль: шторы из плотных тканей, таких как бархат или жаккард, с ламбрекенами и бахромой.
  • 2. Минимализм: простые формы, однотонные ткани, римские или рулонные шторы.
  • 3. Скандинавский стиль: легкие, натуральные материалы, такие как лен или хлопок, пастельные оттенки.

Приобрести шторы Киев в онлайн магазине "Алсер" не сложно. Достаточно перейти на официальный сайт и добавить в корзину понравившийся вариант гардин. 

Дизайн продажа окна шторы

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