Рожеві штори. Фото: alser.ua

Кожна кімната нашого будинку — це індивідуальний простір для відновлення енергії. У спальні ми повністю розслабляємося, у вітальні граємося з дітьми і проводимо вечори з гостями, на кухні готуємо і пригощаємося, насолоджуючись кожним шматочком домашнього пирога.

Оформляючи інтер'єр, неможливо зробити однаковий ремонт всюди. Й особливу увагу варто приділити текстильним елементам, таким як подушки та штори. Без останніх неможливо створити затишну атмосферу.

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Щільні гардини приглушать світло місяця у спальні та дитячій під час нічного відпочинку. Легка тюль здатна піднімати настрій та м'яко розсіювати сонячне світло вдень.

Але давайте пройдемося по всіх кімнатах і підберемо штори, що відображають характер власника і гармонійно вписуються в загальний дизайн кожного приміщення.

Штори на замовлення за індивідуальним дизайном

Гардини, виконані на замовлення в магазині "Алсер" — це справжнє мистецтво, яке дозволяє перетворити будь-який простір і зробити його унікальним. Вони стають не просто елементом інтер'єру, а його відображенням, здатним підкреслити ваш смак та стиль.

Кожна деталь враховується: від вибору тканини до дрібниць на кшталт обробки та аксесуарів. Уявіть собі м'які складки, що переливаються, ідеально підходять під висоту і форму ваших вікон.

Сині та фіолетові штори. Фото: alser.ua

Вибір штор для різних приміщень

Підбір текстильних виробів вимагає врахування їх функцій, атмосфери та особливостей використання.

Ось рекомендації для кожної кімнати:

1. Для спальні підходять — щільні (Блекаут) вироби, які повністю блокують світло. Можна вибрати легкий тюль у поєднанні із щільними портьєрами для регулювання освітлення протягом дня.

2. Фіранки в їдальні, де часто проливаються рідини, а від соусу може залишитися пляма, що в'їлася, назавжди повинні бути практичними. Римські або рулонні моделі — зручний та функціональний вибір. Використовуйте легкі та дихаючі тканини. Зручно, якщо купити тюль на кухню в інтернет-магазині "Алсер" саме коротку, щоб вона не заважала біля робочої поверхні.

3. Для дитячої кімнати вибирайте текстиль. Для хлопчиків та дівчаток підійдуть штори з тематичними малюнками: зірки, тварини чи улюблені персонажі.

Кожна кімната унікальна, тому для її оформлення знадобиться лише трохи фантазії та трішки часу.

Як підібрати штори під стиль інтер'єру онлайн

Сірі штори. Фото: alser.ua

Багато онлайн-магазинів та сервісів пропонують інструменти для віртуальної примірки. Ви можете завантажити фото своєї кімнати і "приміряти" різні варіанти штор, щоб побачити, як вони виглядатимуть в інтер'єрі:

1. Класичний стиль: штори із щільних тканин, таких як оксамит або жаккард, з ламбрекенами та бахромою.

2. Мінімалізм: прості форми, однотонні тканини, римські чи рулонні штори.

3. Скандинавський стиль: легкі, натуральні матеріали, такі як льон або бавовна, пастельні відтінки.

Придбати штори в онлайн-магазині "Алсер" не складно. Достатньо перейти на офіційний сайт і додати в кошик варіант гардин, що сподобався.