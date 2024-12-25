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Як купити штори, які підкреслять ваш інтер'єр

25 грудня 2024 17:44
Марина Кісаделі - Редактор
Як вибрати штори, які ідеально підкреслять ваш інтер&#39;єр - поради та рекомендації
Рожеві штори. Фото: alser.ua
Марина Кісаделі - Редактор

Кожна кімната нашого будинку — це індивідуальний простір для відновлення енергії. У спальні ми повністю розслабляємося, у вітальні граємося з дітьми і проводимо вечори з гостями, на кухні готуємо і пригощаємося, насолоджуючись кожним шматочком домашнього пирога.

Оформляючи інтер'єр, неможливо зробити однаковий ремонт всюди. Й особливу увагу варто приділити текстильним елементам, таким як подушки та штори. Без останніх неможливо створити затишну атмосферу.

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Щільні гардини приглушать світло місяця у спальні та дитячій під час нічного відпочинку. Легка тюль здатна піднімати настрій та м'яко розсіювати сонячне світло вдень.

Але давайте пройдемося по всіх кімнатах і підберемо штори, що відображають характер власника і гармонійно вписуються в загальний дизайн кожного приміщення.

Штори на замовлення за індивідуальним дизайном

Гардини, виконані на замовлення в магазині "Алсер" — це справжнє мистецтво, яке дозволяє перетворити будь-який простір і зробити його унікальним. Вони стають не просто елементом інтер'єру, а його відображенням, здатним підкреслити ваш смак та стиль.

Кожна деталь враховується: від вибору тканини до дрібниць на кшталт обробки та аксесуарів. Уявіть собі м'які складки, що переливаються, ідеально підходять під висоту і форму ваших вікон.

Ексклюзивні штори для вітальні
Сині та фіолетові штори. Фото: alser.ua

Вибір штор для різних приміщень

Підбір текстильних виробів вимагає врахування їх функцій, атмосфери та особливостей використання.

Ось рекомендації для кожної кімнати:

  • 1. Для спальні підходять — щільні (Блекаут) вироби, які повністю блокують світло. Можна вибрати легкий тюль у поєднанні із щільними портьєрами для регулювання освітлення протягом дня.
  • 2. Фіранки в їдальні, де часто проливаються рідини, а від соусу може залишитися пляма, що в'їлася, назавжди повинні бути практичними. Римські або рулонні моделі — зручний та функціональний вибір. Використовуйте легкі та дихаючі тканини. Зручно, якщо купити тюль на кухню в інтернет-магазині "Алсер" саме коротку, щоб вона не заважала біля робочої поверхні.
  • 3. Для дитячої кімнати вибирайте текстиль. Для хлопчиків та дівчаток підійдуть штори з тематичними малюнками: зірки, тварини чи улюблені персонажі.

Кожна кімната унікальна, тому для її оформлення знадобиться лише трохи фантазії та трішки часу.

Як підібрати штори під стиль інтер'єру онлайн

Штори на замовлення за індивідуальним дизайном
Сірі штори. Фото: alser.ua

Багато онлайн-магазинів та сервісів пропонують інструменти для віртуальної примірки. Ви можете завантажити фото своєї кімнати і "приміряти" різні варіанти штор, щоб побачити, як вони виглядатимуть в інтер'єрі:

  • 1. Класичний стиль: штори із щільних тканин, таких як оксамит або жаккард, з ламбрекенами та бахромою.
  • 2. Мінімалізм: прості форми, однотонні тканини, римські чи рулонні штори.
  • 3. Скандинавський стиль: легкі, натуральні матеріали, такі як льон або бавовна, пастельні відтінки.

Придбати штори в онлайн-магазині "Алсер" не складно. Достатньо перейти на офіційний сайт і додати в кошик варіант гардин, що сподобався.

Дизайн продаж вікна штори

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18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

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