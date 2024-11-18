ЭКО МАРКЕТ. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Инклюзия и доступность становятся все более важными вопросами в украинском обществе, где каждый гражданин, независимо от физических возможностей, должен иметь равный доступ к услугам и ресурсам. Формирование безбарьерной среды — не только социально важная инициатива, но и стратегический подход, способствующий развитию бизнеса и укреплению доверия потребителей. Ритейл как отрасль играет в этом значительную роль, ведь удобство посещения магазинов оказывает влияние на качество жизни многих граждан.

Одной из компаний, активно внедряющей принципы доступности в свою деятельность, является сеть "ЭКО МАРКЕТ". В ответ на потребности своих клиентов компания интегрирует инклюзивные инициативы, делающие доступ к магазинам более удобным для всех категорий населения.

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Инклюзивные инициативы в действии

Для того чтобы стать реально доступной компанией, "ЭКО МАРКЕТ" пытается придерживаться принципов безбарьерности повсюду, делая доступ к своим магазинам более удобным и комфортным для всех категорий населения. В условиях современного ритейла, где важно учитывать потребности людей всех возрастов, физических возможностей и социального статуса, сеть ЭКО МАРКЕТ активно интегрирует инклюзивные инициативы в свою деятельность. Это позволяет не только обеспечить комфорт для клиентов, но и усиливает репутацию компании социально ответственного бизнеса.

В настоящее время около 70% магазинов "ЭКО МАРКЕТ" оборудованы пандусами, которые делают доступ к магазинам проще для людей с инвалидностью, пожилых, родителей с детскими колясками и других маломобильных категорий клиентов. Это стало возможным благодаря программе "Безбарьерность", которая включает в себя реконструкцию старых и планирование новых магазинов с учетом принципов инклюзии и доступности. По словам представителей компании, пандусы — лишь один из многих элементов, входящих в инклюзивную инфраструктуру, но именно они позволяют значительно увеличить физическую доступность магазинов.

Информационное изображение. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Кроме установки пандусов, "ЭКО МАРКЕТ" также работает над усовершенствованием внутренней инфраструктуры магазинов: расширение проходов между стеллажами для облегчения движения, особенно для людей на инвалидных колясках или родителей с колясками.

Контрастные маркировки на дверях, специально оборудованные кассы и удобные терминалы для оплаты помогают ориентироваться в пространстве магазина и делают процесс покупки более легким и приятным. Таким образом компания учитывает потребности всех групп населения, включая людей с нарушениями зрения и слуха.

Инна Мирошниченко, президент "ЭКО МАРКЕТ". Фото: ЭКО МАРКЕТ

"Мы стремимся создать условия, в которых каждый посетитель будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Наши инклюзивные решения учитывают потребности самых разных групп, чтобы наш магазин был доступен для всех", — отметила Инна Мирошниченко, президент "ЭКО МАРКЕТ".

По мнению Мирошниченко, инклюзивность — это не только физические условия доступа, но и общее чувство доброжелательности и заботы, которое клиент получает при посещении магазина.

Инклюзивные инициативы "ЭКО МАРКЕТ" не ограничиваются физическими условиями. Компания проводит обучение для персонала, чтобы они могли корректно взаимодействовать с разными категориями клиентов. Это включает тренинги по вопросам обслуживания людей с инвалидностью, общение с пожилыми людьми, а также поддержку клиентов, которые могут нуждаться в дополнительной помощи во время шопинга. Такие шаги способствуют тому, что посетители чувствуют себя в "ЭКО Маркете" не только покупателями, но и важной частью сообщества.

Проведение мероприятия. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Компания также поддерживает общественные инициативы, направленные на повышение осведомленности о потребностях маломобильных групп населения. В партнерстве с общественными организациями "ЭКО Маркет" принимает участие в мероприятиях, посвященных безбарьерности и инклюзии. Таким образом, компания не только адаптирует свои магазины к потребностям потребителей, но и работает над формированием в обществе понимания важности инклюзии.