Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Як ЕКО МАРКЕТ робить магазини зручними для кожного українця arrow

Як ЕКО МАРКЕТ робить магазини зручними для кожного українця

18 листопада 2024 17:22
Марина Кісаделі - Редактор
Однією з компаній, яка активно впроваджує принципи доступності у свою діяльність, є мережа "ЕКО МАРКЕТ"
ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ
Марина Кісаделі - Редактор

Інклюзія та доступність стають дедалі важливішими питаннями в українському суспільстві, де кожен громадянин, незалежно від фізичних можливостей, повинен мати рівний доступ до послуг та ресурсів. Формування безбар’єрного середовища — не тільки соціально важлива ініціатива, а й стратегічний підхід, який сприяє розвитку бізнесу та зміцненню довіри споживачів. Ритейл як галузь відіграє в цьому значну роль, адже зручність відвідування магазинів впливає на якість життя багатьох громадян.

Однією з компаній, яка активно впроваджує принципи доступності у свою діяльність, є мережа "ЕКО МАРКЕТ". У відповідь на потреби своїх клієнтів, компанія інтегрує інклюзивні ініціативи, що роблять доступ до магазинів більш зручним для всіх категорій населення. 

Читайте також:

Інклюзивні ініціативи в дії 

Для того аби стати реально доступною компанією, "ЕКО МАРКЕТ" намагається дотримуватися принципів безбар’єрності всюду, роблячи доступ до своїх магазинів зручнішим і комфортнішим для всіх категорій населення. В умовах сучасного ритейлу, де важливо враховувати потреби людей різного віку, фізичних можливостей та соціального статусу, мережа "ЕКО МАРКЕТ" активно інтегрує інклюзивні ініціативи у свою діяльність. Це дозволяє не лише забезпечити комфорт для клієнтів, а й посилює репутацію компанії як соціально відповідального бізнесу.

Наразі близько 70% магазинів "ЕКО МАРКЕТ" обладнані пандусами, які роблять доступ до магазинів простішим для людей з інвалідністю, літніх осіб, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних категорій клієнтів. Це стало можливим завдяки програмі "Безбар’єрність", яка включає реконструкцію старих і планування нових магазинів з урахуванням принципів інклюзії та доступності. За словами представників компанії, пандуси — це лише один з багатьох елементів, що входять до інклюзивної інфраструктури, але саме вони дають змогу значно збільшити фізичну доступність магазинів.

null
Інформаційне зображення. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Окрім встановлення пандусів, "ЕКО МАРКЕТ" також працює над удосконаленням внутрішньої інфраструктури магазинів: розширення проходів між стелажами для полегшення руху, особливо для людей на інвалідних візках або батьків із візочками. 

Контрастні маркування на дверях, спеціально обладнані каси та зручні термінали для оплати допомагають орієнтуватися у просторі магазина та роблять процес покупки легшим і приємнішим. Таким чином, компанія враховує потреби всіх груп населення, включаючи людей з порушеннями зору та слуху.

null
Інна Мірошниченко, президент "ЕКО МАРКЕТ". Фото: ЕКО МАРКЕТ

"Ми прагнемо створити умови, в яких кожен відвідувач почуватиметься комфортно та впевнено. Наші інклюзивні рішення враховують потреби найрізноманітніших груп, щоб наш магазин був доступним для всіх", — зазначила Інна Мірошниченко, президент "ЕКО МАРКЕТ".

На думку Мірошниченко, інклюзивність — це не лише про фізичні умови доступу, а й про загальне відчуття доброзичливості та турботи, яке клієнт отримує при відвідуванні магазину.

Інклюзивні ініціативи "ЕКО МАРКЕТ" не обмежуються фізичними умовами. Компанія проводить навчання для персоналу, щоб вони могли коректно взаємодіяти з різними категоріями клієнтів. Це включає тренінги з питань обслуговування людей з інвалідністю, спілкування з людьми похилого віку, а також підтримку клієнтів, які можуть потребувати додаткової допомоги під час шопінгу. Такі кроки сприяють тому, що відвідувачі відчувають себе в "ЕКО Маркет" не лише покупцями, а й важливою частиною спільноти.

null
Проведенння заходу. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Компанія також підтримує громадські ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності щодо потреб маломобільних груп населення. В партнерстві з громадськими організаціями "ЕКО Маркет" бере участь у заходах, присвячених безбар’єрності та інклюзії. Таким чином, компанія не лише адаптує свої магазини до потреб споживачів, але й працює над формуванням у суспільстві розуміння важливості інклюзії.

продукти магазини особа з інвалідністю супермаркет інклюзивні ініціативи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:01 "Плюси" — Міноборони анонсувало програму підтримки для військових

17:58 Трамп підтвердив плани щодо депортації мігрантів

17:56 Критична ситуація — коли одеситам повернуть світло

17:56 Укрпошта чи Нова пошта — де вигідніше відправляти посилки

17:54 Міноборони закупило жіночу форму для ЗСУ на майже 160 млн грн

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

17:47 Наїзд на зупинку у Хмельницькому — водій був під кайфом

17:34 Синоптики назвали області, в яких завтра буде до +13 °С

17:29 Синоптики назвали дату, коли до Києва прийде сніг та ожеледиця

17:25 На Львівщині чоловік провалив спробу підкупити митника — що віз

18:01 "Плюси" — Міноборони анонсувало програму підтримки для військових

17:58 Трамп підтвердив плани щодо депортації мігрантів

17:56 Критична ситуація — коли одеситам повернуть світло

17:56 Укрпошта чи Нова пошта — де вигідніше відправляти посилки

17:54 Міноборони закупило жіночу форму для ЗСУ на майже 160 млн грн

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

17:47 Наїзд на зупинку у Хмельницькому — водій був під кайфом

17:34 Синоптики назвали області, в яких завтра буде до +13 °С

17:29 Синоптики назвали дату, коли до Києва прийде сніг та ожеледиця

17:25 На Львівщині чоловік провалив спробу підкупити митника — що віз

17:24 Італія заборонила ЗСУ бити своєю зброєю по цілях у Росії, — ЗМІ

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам