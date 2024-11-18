ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Інклюзія та доступність стають дедалі важливішими питаннями в українському суспільстві, де кожен громадянин, незалежно від фізичних можливостей, повинен мати рівний доступ до послуг та ресурсів. Формування безбар’єрного середовища — не тільки соціально важлива ініціатива, а й стратегічний підхід, який сприяє розвитку бізнесу та зміцненню довіри споживачів. Ритейл як галузь відіграє в цьому значну роль, адже зручність відвідування магазинів впливає на якість життя багатьох громадян.

Однією з компаній, яка активно впроваджує принципи доступності у свою діяльність, є мережа "ЕКО МАРКЕТ". У відповідь на потреби своїх клієнтів, компанія інтегрує інклюзивні ініціативи, що роблять доступ до магазинів більш зручним для всіх категорій населення.

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Інклюзивні ініціативи в дії

Для того аби стати реально доступною компанією, "ЕКО МАРКЕТ" намагається дотримуватися принципів безбар’єрності всюду, роблячи доступ до своїх магазинів зручнішим і комфортнішим для всіх категорій населення. В умовах сучасного ритейлу, де важливо враховувати потреби людей різного віку, фізичних можливостей та соціального статусу, мережа "ЕКО МАРКЕТ" активно інтегрує інклюзивні ініціативи у свою діяльність. Це дозволяє не лише забезпечити комфорт для клієнтів, а й посилює репутацію компанії як соціально відповідального бізнесу.

Наразі близько 70% магазинів "ЕКО МАРКЕТ" обладнані пандусами, які роблять доступ до магазинів простішим для людей з інвалідністю, літніх осіб, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних категорій клієнтів. Це стало можливим завдяки програмі "Безбар’єрність", яка включає реконструкцію старих і планування нових магазинів з урахуванням принципів інклюзії та доступності. За словами представників компанії, пандуси — це лише один з багатьох елементів, що входять до інклюзивної інфраструктури, але саме вони дають змогу значно збільшити фізичну доступність магазинів.

Інформаційне зображення. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Окрім встановлення пандусів, "ЕКО МАРКЕТ" також працює над удосконаленням внутрішньої інфраструктури магазинів: розширення проходів між стелажами для полегшення руху, особливо для людей на інвалідних візках або батьків із візочками.

Контрастні маркування на дверях, спеціально обладнані каси та зручні термінали для оплати допомагають орієнтуватися у просторі магазина та роблять процес покупки легшим і приємнішим. Таким чином, компанія враховує потреби всіх груп населення, включаючи людей з порушеннями зору та слуху.

Інна Мірошниченко, президент "ЕКО МАРКЕТ". Фото: ЕКО МАРКЕТ

"Ми прагнемо створити умови, в яких кожен відвідувач почуватиметься комфортно та впевнено. Наші інклюзивні рішення враховують потреби найрізноманітніших груп, щоб наш магазин був доступним для всіх", — зазначила Інна Мірошниченко, президент "ЕКО МАРКЕТ".

На думку Мірошниченко, інклюзивність — це не лише про фізичні умови доступу, а й про загальне відчуття доброзичливості та турботи, яке клієнт отримує при відвідуванні магазину.

Інклюзивні ініціативи "ЕКО МАРКЕТ" не обмежуються фізичними умовами. Компанія проводить навчання для персоналу, щоб вони могли коректно взаємодіяти з різними категоріями клієнтів. Це включає тренінги з питань обслуговування людей з інвалідністю, спілкування з людьми похилого віку, а також підтримку клієнтів, які можуть потребувати додаткової допомоги під час шопінгу. Такі кроки сприяють тому, що відвідувачі відчувають себе в "ЕКО Маркет" не лише покупцями, а й важливою частиною спільноти.

Проведенння заходу. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Компанія також підтримує громадські ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності щодо потреб маломобільних груп населення. В партнерстві з громадськими організаціями "ЕКО Маркет" бере участь у заходах, присвячених безбар’єрності та інклюзії. Таким чином, компанія не лише адаптує свої магазини до потреб споживачів, але й працює над формуванням у суспільстві розуміння важливості інклюзії.