"Я МОГУ!": во Львове прошла конференция, посвященная помощи детям в спектре аутизма

Конференция во Львове

По случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля) во Львове состоялась конференция "Я МОГУ!", призванная осветить самые эффективные методики и лучшие практики в помощи детям РСА.

Что известно

1-2 апреля во Львове прошла Конференция комплексной помощи детям в спектре аутизма "Я МОГУ!". Мероприятие стало платформой для обсуждения помощи детям с расстройствами спектра аутизма между родителями и специалистами, работающими с этой категорией детей.

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Конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, ежегодно отмечаемом в мире 2 апреля. Мероприятие собрало 25 лучших специалистов в сфере специального образования со всей Украины. Среди 150 слушателей были специалисты и родители, которые хотели узнать больше информации об эффективных методах развития и социализации детей с аутизмом.

Организаторами мероприятия выступили ОО "Центр развития и социализации "Старт", Школа коррекционной педагогики Кристины Ткач, ОО "Украинская ассоциация поведенческих аналитиков" (УАПА). Соорганизатор мероприятия — LEVCHYK SPECTRUM HUB, который предоставил площадку для проведения мероприятия. Недавно хаб проводит коррекционные занятия для детей ВПЛ в спектре аутизма.

Недавно Центр контроля и профилактики заболеваний в США (Center for Disease Control and Prevention) опубликовал обновленную информацию о распространенности в стране аутизма среди детей. Новые данные указывают на то, что один ребенок из 36 имеет РСА, что значительно превышает показатели предыдущих десятилетий: в 2002 году — 1 ребенок из 150, а в 2012-м — 1 из 68. Это означает, что вопросы аутизма требуют большего внимания и поиска наиболее эффективных практик в работе с ним.

Дети с расстройствами аутичного спектра нуждаются в комплексном подходе в социализации и развитии. Именно поэтому на конференции "Я МОГУ!" выступали ведущие специалисты с многолетним опытом в четырех разных сферах:

● медицина (детский психиатр, генетик, невролог);

● прикладной анализ поведения;

● физическая реабилитация детей;

● логопедия и коммуникация.

Для слушателей специалисты провели 10 лекций и 12 воркшопов. Открыла конференцию Соломия Чубай — музыкант, певица, общественный деятель и благотворительница. Она спела колыбельную, которую напевала своему сыну Олексе во время, когда он тревожился или был расстроен. Парень успокаивался от пения и именно мамин голос позволял ему почувствовать покой и поддержку и успокоиться. Ее вдохновляющая история стала примером и надеждой для многих семей.

На мероприятии также выступила врач-психиатриня Наталья Масяк, эксперт БФ "Голоса детей", которая осветила новые открытия в области аутизма и все, что известно о нем на 2023 год. А президент "Украинской ассоциации поведенческих аналитиков" Алла Москалец рассказала о перспективах развития АВА в Украине во время войны и опыте сотрудничества с европейскими университетами в помощи детям ВПЛ. Кроме того, эксперты обсуждали обучение детей в спектре аутизма в раннем возрасте, генетические аспекты развития РСА и развитие коммуникативных и языковых навыков и тому подобное.

Мари Король, волонтер-куратор LEVCHYK, отметила важность таких мероприятий, особенно во время войны.

"Из-за боевых действий многие семьи, воспитывающие детей в спектре аутизма, были вынуждены покинуть свои дома, а значит и прекратить коррекционные занятия с детьми. Для ребенка с РСА любой стресс может существенно ухудшить эмоциональное состояние, тем более когда нет доступа к специалистам Именно для таких семей мы в феврале запустили наш центр для адаптации и социализации детей с РСА - LEVCHYK SPECTRUM HUB, а сегодня имеем честь принимать в своих стенах высококвалифицированных специалистов в этой области. Мы уверены, что это поможет родителям и специалистам найти самые эффективные решения для помощи нашим деткам. И чем скорее мы начнем внедрять лучшие практики в работу, тем лучшие результаты сможем получить", — сказала волонтер.

