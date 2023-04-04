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"Я МОЖУ!": у Львові пройшла конференція, присвячена допомозі дітям у спектрі аутизму

4 квітня 2023 11:36
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Конференція у Львові
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З нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму (2 квітня) у Львові відбулася конференція "Я МОЖУ!", покликана висвітлити найефективніші методики та найкращі практики у допомозі дітям з РСА. 

Що відомо

1-2 квітня у Львові відбулася Конференція комплексної допомоги дітям у спектрі аутизму "Я МОЖУ!". Цей захід став платформою для обговорення допомоги дітям з розладами спектра аутизму між батьками та спеціалістами, які працюють з цією категорією дітей.

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Конференція, присвячена Всесвітньому дню поширення інформації про проблему аутизму, який щорічно відзначається у світі 2 квітня. Захід зібрав 25 найкращих спеціалістів у сфері спеціальної освіти з усієї України. Серед 150 слухачів були спеціалісти та батьки, які хотіли дізнатися більше інформації щодо ефективних методів розвитку та соціалізації дітей з аутизмом. 

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Організаторами заходу виступили ГО "Центр розвитку та соціалізації "Старт", Школа корекційної педагогіки Христини Ткач, ГО "Українська асоціація поведінкових аналітиків" (УАПА). Співорганізатор заходу — LEVCHYK SPECTRUM HUB, який надав майданчик для проведення заходу. Віднедавна хаб проводить корекційні заняття для дітей ВПО у спектрі аутизму. 

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Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань у США (Center for Disease Control and Prevention) опублікував оновлену інформацію про поширеність в країні аутизму серед дітей. Нові дані вказують на те, що одна дитина з 36 має РСА, що значно перевищує показники попередніх десятиліть: у 2002 році — 1 дитина зі 150, а у 2012-му — 1 з 68. Це означає, що питання аутизму потребують більшої уваги та пошуку найефективніших практик у роботі з ним. 

Діти з розладами аутичного спектра потребують комплексного підходу у соціалізації та розвитку. Саме тому на конференції "Я МОЖУ!" виступали провідні спеціалісти з багаторічним досвідом у чотирьох різних сферах: 

●    медицина (дитячий психіатр, генетик, невролог);
●    прикладний аналіз поведінки;
●    фізична реабілітація дітей;
●    логопедія та комунікація.

Для слухачів фахівці провели 10 лекцій і 12 воркшопів. 
Відкрила конференцію Соломія Чубай — музикантка, співачка, громадська діячка та благодійниця. Вона заспівала колискову, яку наспівувала своєму сину Олексі в час, коли він тривожився чи був засмучений. Хлопець заспокоювався від співу і саме мамин голос дозволяв йому відчути спокій і підтримку та заспокоїтися. Її надихаюча історія стала прикладом і надією для багатьох сімей.

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На заході також виступила лікарка-психіатриня Наталія Масяк, експертка БФ "Голоси дітей", яка висвітлила нові відкриття у галузі аутизму та все, що відомо про нього на 2023 рік. А президентка "Української асоціації поведінкових аналітиків" Алла Москалець розповіла про перспективи розвитку АВА в Україні під час війни та досвід співпраці з європейськими університетами у допомозі дітям ВПО. Крім того, експерти обговорюватили навчання дітей у спектрі аутизму у ранньому віці, генетичні аспекти у розвитку РСА та розвиток комунікативних та мовних навичок тощо. 

Марі Король, волонтерка-кураторка LEVCHYK, наголосила на важливості таких заходів, особливо під час війни.

"Через бойові дії багато сімей, які виховують дітей у спектрі аутизму, були вимушені покинути свої домівки, а отже і припинити корекційні заняття з дітьми. Для дитини з РСА будь-який стрес може суттєво погіршити емоційний стан, тим більше коли немає доступу до спеціалістів. Саме для таких сімей ми у лютому запустили наш центр для адаптації та соціалізації дітей з РСА — LEVCHYK SPECTRUM HUB, а сьогодні маємо честь приймати у своїх стінах висококваліфікованих фахівців у цій галузі. Ми впевнені, що це допоможе батькам та спеціалістам знайти найефективніші рішення для допомоги нашим діткам. І чимшвидше ми почнемо впроваджувати кращі практики у роботу, тим кращі результати зможемо отримати", — сказала волонтерка.
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