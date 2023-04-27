Группа "СКАЙ" выступит в столичном "Дворце спорта" ко Дню Киева: звездные гости и трехчасовое шоу

Участники рок-группы "СКАЙ". Фото: менеджмент артистов"

Уже 26 мая одна из самых популярных рок-групп Украины "СКАЙ" впервые за свою 22-летнюю историю даст большой концерт в киевском "Дворце спорта". Программа получила название "Подаруй світло".

Новини.LIVE расскажет о предстоящем концерте более подробно.

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Трехчасовое шоу состоит из трех музыкальных частей. Программу откроет известный украинский DJ Smile с интро — собственным ремиксом на трек "Подаруй світло" с шоу барабанщиц.

Первое отделение концерта группа сыграет вместе с Ансамблем оркестра Вооруженных сил Украины. Одновременно на сцене будут присутствовать 40 музыкантов оркестра, 20 артистов хора и, конечно же, сама группа "СКАЙ". В совместном исполнении прозвучат как уже многолетние народные хиты "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй світло", "Легковажна", "Струна", а также новые композиции "Напролом" и "Не відступати і не здаватися".

Акустическое отделение порадует фанатов дуэтным исполнением песен "Не йди" со Златой Огневич, "Играшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и треком, ставшим хитом украинского TikTok "Йду на Січ". Композиция "Знак Оклику" будет сыграна с вокальной формацией "Піккардійська Терція".

Первый большой концерт в столичном "Дворце спорта" "СКАЙ" закроет рок-блоком с любимыми хитами.

Рок-группа "СКАЙ". Фото: менеджмент артистов

Благотворительная цель концерта

В рамках мероприятия будет представлено сотрудничество группы "СКАЙ" с благотворительным фондом "Повернись живим", а также с фондом "Здоров'я українського народу", который внедряет национальную программу "Врятуй кінцівку", миссия которой — уменьшение инвалидизации украинцев, связанное с травмами конечностей, полученных в результате войны.

Фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Врятуй кінцівку". Денежные средства, полученные в благотворительном туре "Напролом", который продолжается в городах Украины, будут направлены на проведение операций для раненых военных.

Афиша концерта группы "СКАЙ". Фото: менеджмент артистов

Напомним, ранее мы писали, что группа "СКАЙ" представила мощный клип с защитниками Украины на линии фронта. Также мы рассказывали, что поклонница "СКАЙ" сделала предложение руки и сердца фронтмену группы Олегу Собчуку.