Гурт "СКАЙ" виступить в столичному "Палаці спорту" до Дня Києва: зіркові гості та тригодинне шоу

Учасники рок-гурту "СКАЙ". Фото: менеджмент артистів

Вже 26 травня один з найпопулярніших рок-гуртів України "СКАЙ", вперше у своїй 22-річній історії дасть великий концерт в київському "Палаці спорту". Програма отримала назву "Подаруй світло".

Новини.LIVE розкаже про майбутній концерт більш детальніше.

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Тригодинне шоу складатиметься з трьох музичних частин. Програму відкриє відомий український DJ Smile з інтро — власним реміксом на трек "Подаруй світло" з шоу барабанщиць.

Перше відділення концерту гурт зіграє разом з Ансамблем оркестру Збройних Сил України. Одночасно на сцені будуть присутні 40 музикантів оркестру, 20 артистів хору та, звісно ж сам гурт "СКАЙ". В спільному виконанні прозвучать як вже багаторічні народні хіти "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй світло", "Легковажна", "Струна", а також новіші композиції "Напролом" та “Не відступати і не здаватись".

Акустичне відділення порадує фанів дуетним виконанням пісень "Не йди" зі Златою Огнєвіч, "Іграшкова зброя" з Арсеном Мірзояном та треком, яка стала хітом українського TikTok "Іду на Січ". Композицію "Знак Оклику" буде зіграна з вокальною формацією "Піккардійська Терція".

Закриватиме перший великий концерт "СКАЙ" в столичному "Палаці спорту" рок-блок з улюбленими хітами.

Рок-гурт "СКАЙ". Фото: менеджмент артистів

Благодійна мета концерту

В рамках заходу буде презентована співпраця гурту "СКАЙ" із благодійним фондом "Повернись живим", а також з фондом "Здоровʼя українського народу", що впроваджує національну програму "Врятуй кінцівку", місія якої — зменшення інвалідизації українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни.

Фронтмен гурту Олег Собчук став амбасадором програми "Врятуй кінцівку". Кошти, отримані в благодійному турі "Напролом", що наразі триває в містах України, будуть направлені на проведення операцій для поранених військових.

Афіша концерту гурту "СКАЙ". Фото: менеджмент артистів

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "СКАЙ" презентував потужний кліп з захисниками України на лінії фронту. Також ми розповідали, що шанувальниця "СКАЙ" освідчилась фронтмену гурту Олегу Собчуку.