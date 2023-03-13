Группа разработчиков создала симулятор, в котором нужно уничтожать российских оккупантов из дрона

Кадры из игры

Разработчик видеоигр Lesser Evil Games создал игру-симулятор Death from Above, действие которой происходит во время войны россии против Украины. Игроки выступят в роли украинского оператора беспилотника, борющегося с российскими силами.

Трейлер симулятора представлен в Twitter издателя Lesser Evil.

Когда выйдет игра

В досрочном доступе эта игра выйдет на сервисе Steam во втором квартале 2023 года.

Death From Above is arcade-style drone simulator game set при российском въезде в Украину.



Соперник игры на Kickstarter сейчас! https://t.co/8PWVnq8o0K



Изготавливается вместе с украинским развитцами, художниками, организациями и charities 💙💛 pic.twitter.com/5q3TYDcWfe - Death from Above - Back on Kickstarter! (@LesserEvilPub) March 10, 2023

Разработчики отметили, что над игрой работает небольшая команда с целью собрать деньги для украинских благотворительных организаций. Создатели планируют со временем развивать и совершенствовать игру, учитывая отзывы.

Описание игры

В Death From Above игрок будет выполнять задачи в роли украинского военного, который должен искать и уничтожать оккупантов и вражескую технику, а также освобождать башни связи и возвращать украденные вещи, например стиральные машины.

Системные требования

Для игры Death From Above заявлены следующие минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64bit / Процессор: i3-6100/i5-2500 / Видеокарта: GTX 950 / DirectX: версии 11 / Место на диске: 4 GB доступного места / Поддержка ВР: N/A.

Благотворительность

Игру разрабатывают специалисты из Украины, Польши, Финляндии, Казахстана, Германии и Португалии. На платформе Kickstarter продолжается сбор средств на ее усовершенствование. 30% доходов от продажи игры передадут фонду "Вернись живым" и на проект "Армия дронов".

"Только что расходы на разработку окупятся, мы увеличим это пожертвование до 70%, а оставшийся доход направим на совершенствование и расширение самой игры. Мы не намерены получить прибыль от этой игры", — говорится в сообщении.

Напомним, российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.

Впоследствии выяснилось, что компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам россии и кормит кремль. В Минцифры призвали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров направил в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.

Фото: Steam