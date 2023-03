Группа разработчиков создала симулятор, в котором нужно уничтожать российских оккупантов из дрона

Death From Above is arcade-style drone simulator game set при российском въезде в Украину.



Соперник игры на Kickstarter сейчас! https://t.co/8PWVnq8o0K



Изготавливается вместе с украинским развитцами, художниками, организациями и charities 💙💛 pic.twitter.com/5q3TYDcWfe