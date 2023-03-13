Група розробників створила симулятор, у якому потрібно нищити російських окупантів з дрона

Кадри з гри

Розробник відеоігор Lesser Evil Games створив гру-симулятор Death from Above, дія якої відбувається під час війни росії проти України. Гравці виступатимуть у ролі українського оператора безпілотника, який бореться з російськими силами.

Трейлер симулятора представлений у Twitter видавця Lesser Evil.

Коли вийде гра

У дочасному доступі ця гра вийде на сервісі Steam у другому кварталі 2023 року.

Death From Above is an arcade-style drone simulator game set during the Russian invasion of Ukraine.



Support the game on Kickstarter now! https://t.co/8PWVnq8o0K



Made together with Ukranian developers, artists, organizations & charities 💙💛 pic.twitter.com/5q3TYDcWfe — Death from Above - Back on Kickstarter! (@LesserEvilPub) March 10, 2023

Розробники зазначили, що над грою працює невелика команда з метою допомогти зібрати гроші для українських благодійних організацій. Творці планують згодом розвивати та вдосконалювати гру, враховуючи відгуки.

Опис гри

У Death From Above гравець виконуватиме завдання у ролі українського військового, який має шукати та знищувати окупантів та ворожу техніку, а також звільняти вежі звʼязку та повертати вкрадені речі, наприклад пральні машини.

Системні вимоги

Для гри Death From Above заявлено такі мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 64bit / Процесор: i3-6100/i5-2500 / Відеокарта: GTX 950 / DirectX: версії 11 / Місце на диску: 4 GB доступного місця / Підтримка ВР: N/A.

Благодійність

Гру розробляють фахівці з України, Польщі, Фінляндії, Казахстану, Німеччини та Португалії. На платформі Kickstarter триває збір коштів на її вдосконалення. 30% з доходів від продажу гри передадуть фонду "Повернись живим" та на проєкт "Армія дронів".

"Щойно витрати на розробку окупляться, ми збільшимо цю пожертву до 70%, а решту доходу спрямуємо на вдосконалення та розширення самої гри. Ми не маємо наміру отримати прибуток від цієї гри", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.

Згодом з'ясувалось, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль. У Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров направив до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.

Фото: Steam