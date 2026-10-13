Газовые генераторы от Boviar Gaz для дома и бизнеса: преимущества и окупаемость

Газовый генератор Pramac GGW 300. Фото: пресс-служба

Перебои с электроснабжением могут создавать неудобства для частного дома, а для бизнеса — приводить к простою оборудования, нарушению производственных процессов и финансовым потерям. Поэтому резервный или автономный источник электроэнергии становится важной частью энергообеспечения многих объектов.



В то же время газовая генераторная установка может использоваться не только в качестве резервного, но и в качестве основного источника электроснабжения предприятия. По расчетам для конкретного объекта себестоимость электроэнергии, вырабатываемой газовым генератором, может быть ниже стоимости электроэнергии из сети. В таком случае генератор становится не только решением для обеспечения энергетической независимости, но и инструментом снижения операционных затрат. По данным Boviar Gaz, для таких проектов ориентировочный срок окупаемости оборудования может составлять от 9 до 12 месяцев.

Наряду с традиционными дизельными генераторами для этого могут использоваться газовые генераторные установки. Они производят электроэнергию за счет работы двигателя на газовом топливе и могут применяться в качестве резервного или основного источника питания.

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Как работают газовые генераторные установки

Принцип работы газового генератора аналогичен другим генераторным установкам: двигатель внутреннего сгорания приводит в действие генератор, который вырабатывает электроэнергию. Основное отличие заключается в топливе — установка работает на газе вместо бензина или дизельного топлива.

Подземный газгольдер. Фото: пресс-служба

В зависимости от модели оборудования и проекта системы могут использоваться природный или сжиженный газ (LPG). Если доступа к газовой магистрали нет, генератор можно совместить с системой автономного газоснабжения с собственным запасом LPG.

Газовые генераторы представлены в различных диапазонах мощности, поэтому решение подбирается в соответствии с нагрузкой конкретного дома, коммерческого или промышленного объекта.

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Оба типа оборудования могут обеспечивать резервное электроснабжение, поэтому выбор следует делать исходя из условий эксплуатации и экономического расчета.

Важно учитывать:

необходимую электрическую мощность;

продолжительность и регулярность работы генератора;

доступность и стоимость топлива;

возможность его хранения на объекте;

затраты на техническое обслуживание;

требования к размещению и подключению оборудования.

Для кратковременного резервирования электроэнергии оптимальным может оказаться один тип генератора, тогда как для регулярной или длительной работы экономика будет иной. Именно поэтому сравнивать газовый и дизельный генераторы только по их первоначальной стоимости некорректно.

Газовые генераторы на LPG

Сжиженный газ позволяет использовать газовую генераторную установку даже на объектах, не подключенных к магистральному газопроводу. LPG хранится в резервуаре на территории объекта, благодаря чему можно сформировать необходимый запас топлива.

Такое решение особенно актуально, если сжиженный газ уже используется для отопления, работы котельной или технологического оборудования. В этом случае газовая генераторная установка может стать ещё одним элементом единой системы энергообеспечения объекта.

Газовые генераторные установки для бизнеса

Для предприятия резервное электроснабжение необходимо прежде всего для поддержания критически важных процессов во время отключений сети. Генератор может обеспечивать электроэнергией как отдельное оборудование, так и значительную часть объекта — в зависимости от его мощности и схемы подключения.

Газовые генераторы для бизнеса могут применяться на производственных предприятиях, складах и логистических комплексах, аграрных объектах, в гостиницах, торговых и других коммерческих зданиях.

Промышленный объект с системой автономного газоснабжения. Фото: пресс-служба

При подборе установки важно определить не только суммарную мощность оборудования, но и пусковые нагрузки, приоритетных потребителей, необходимое время автономной работы и возможность автоматического запуска генератора при отключении электроэнергии.

Газовый генератор для частного дома

В частном доме генератор может поддерживать работу системы отопления, насосов, освещения, холодильного оборудования, бытовой техники и других необходимых потребителей.

При этом необязательно резервировать всю установленную мощность дома. Часто достаточно определить оборудование, которое должно продолжать работать во время отключения электроэнергии, и уже исходя из этого подбирать генератор.

Если дом имеет автономное газоснабжение, один запас LPG может использоваться для различных энергетических нужд объекта при условии правильного расчета системы.

Как подобрать газовую генераторную установку

Подбор оборудования начинается с анализа реального потребления электроэнергии. Простого суммирования номинальной мощности всех приборов может быть недостаточно, поскольку часть оборудования имеет повышенные пусковые токи.

Также необходимо учесть режим работы генератора, вид газа, необходимый запас топлива, место установки, подключение к электрической и газовой системам объекта.

Компания Boviar Gaz предлагает решения по автономному энергообеспечению для частных, коммерческих и промышленных объектов, в частности газовые генераторные установки и системы автономного газоснабжения.

Газовый генератор не является универсальной заменой дизельной установке для любого объекта. Однако при наличии природного газа или возможности организовать поставку LPG он может стать практичным решением для резервного или автономного производства электроэнергии.