Газові генератори від Boviar Gaz для дому та бізнесу: переваги й окупність

Газовий генератор Pramac GGW 300. Фото: пресслужба

Перебої з електропостачанням можуть створювати незручності для приватного будинку, а для бізнесу — призводити до простою обладнання, порушення виробничих процесів і фінансових втрат. Тому резервне або автономне джерело електроенергії стає важливою частиною енергозабезпечення багатьох об’єктів.



Водночас газова генераторна установка може використовуватися не лише як резервне, а й як основне джерело електропостачання підприємства. За розрахунками для конкретного об’єкта собівартість електроенергії, виробленої газовим генератором, може бути нижчою за вартість електроенергії з мережі. У такому випадку генератор стає не тільки рішенням для енергетичної незалежності, а й інструментом зниження операційних витрат. За даними Boviar Gaz, для таких проєктів орієнтовний термін окупності обладнання може становити від 9 до 12 місяців.

Поряд із традиційними дизельними генераторами для цього можуть використовуватися газові генераторні установки. Вони виробляють електроенергію за рахунок роботи двигуна на газовому паливі та можуть застосовуватися як резервне або основне джерело живлення.

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Як працюють газові генераторні установки

Принцип роботи газового генератора подібний до інших генераторних установок: двигун внутрішнього згоряння приводить у дію генератор, який виробляє електроенергію. Основна відмінність полягає у паливі — установка працює на газі замість бензину або дизельного палива.

Підземний газгольдер. Фото: пресслужба

Залежно від моделі обладнання та проєкту системи можуть використовуватися природний або скраплений газ (LPG). Якщо доступу до газової магістралі немає, генератор можна поєднати із системою автономного газопостачання з власним запасом LPG.

Газові генератори представлені в різних діапазонах потужності, тому рішення підбирається відповідно до навантаження конкретного будинку, комерційного чи промислового об’єкта.

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Обидва типи обладнання можуть забезпечувати резервне електропостачання, тому вибір варто робити на основі умов експлуатації та економічного розрахунку.

Важливо враховувати:

необхідну електричну потужність;

тривалість та регулярність роботи генератора;

доступність і вартість палива;

можливість його зберігання на об’єкті;

витрати на технічне обслуговування;

вимоги до розміщення та підключення обладнання.

Для короткочасного резервування електроенергії оптимальним може виявитися один тип генератора, тоді як для регулярної або тривалої роботи економіка буде іншою. Саме тому порівнювати газовий і дизельний генератори лише за їхньою початковою вартістю некоректно.

Газові генератори на LPG

Скраплений газ дає можливість використовувати газову генераторну установку навіть на об’єктах, які не підключені до магістрального газопроводу. LPG зберігається в резервуарі на території об’єкта, завдяки чому можна сформувати необхідний запас палива.

Таке рішення особливо актуальне, якщо скраплений газ уже використовується для опалення, роботи котельні або технологічного обладнання. У цьому випадку газова генераторна установка може стати ще одним елементом єдиної системи енергозабезпечення об’єкта.

Газові генераторні установки для бізнесу

Для підприємства резервне електропостачання необхідне насамперед для підтримання критичних процесів під час відключень мережі. Генератор може забезпечувати електроенергією як окреме обладнання, так і значну частину об’єкта — залежно від його потужності та схеми підключення.

Газові генератори для бізнесу можуть застосовуватися на виробничих підприємствах, складах і логістичних комплексах, аграрних об’єктах, у готелях, торговельних та інших комерційних будівлях.

Промисловий об'єкт із системою автономного газопостачання. Фото: пресслужба

При підборі установки важливо визначити не тільки сумарну потужність обладнання, а й пускові навантаження, пріоритетних споживачів, необхідний час автономної роботи та можливість автоматичного запуску генератора при зникненні електроенергії.

Газовий генератор для приватного будинку

У приватному будинку генератор може підтримувати роботу системи опалення, насосів, освітлення, холодильного обладнання, побутової техніки та інших необхідних споживачів.

При цьому необов’язково резервувати всю встановлену потужність будинку. Часто достатньо визначити обладнання, яке має продовжувати працювати під час відключення електроенергії, та вже відповідно до цього підбирати генератор.

Якщо будинок має автономне газопостачання, один запас LPG може використовуватися для різних енергетичних потреб об’єкта за умови правильного розрахунку системи.

Як підібрати газову генераторну установку

Підбір обладнання починається з аналізу реального споживання електроенергії. Простого підсумовування номінальної потужності всіх приладів може бути недостатньо, оскільки частина обладнання має підвищені пускові струми.

Також необхідно врахувати режим роботи генератора, вид газу, необхідний запас палива, місце встановлення, підключення до електричної та газової систем об’єкта.

Компанія Boviar Gaz пропонує рішення з автономного енергозабезпечення для приватних, комерційних і промислових об’єктів, зокрема газові генераторні установки та системи автономного газопостачання.

Газовий генератор не є універсальною заміною дизельної установки для будь-якого об’єкта. Проте за наявності природного газу або можливості організувати постачання LPG він може стати практичним рішенням для резервного чи автономного виробництва електроенергії.