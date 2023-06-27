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Форум по строительству и восстановлению инфраструктуры проведут в Киеве

27 июня 2023 11:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Форум по строительству и восстановлению инфраструктуры проведут в Киеве
Форум "Технологии строительства и автономные решения по восстановлению инфраструктуры". Фото: Forumua.technopolygon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве 4 июля состоится форум-экспозиция "Технологии строительства и автономные решения по восстановлению инфраструктуры". Целью мероприятия является создание площадки для демонстрации решений, технологий, материалов и продукции от отечественных и международных компаний для восстановления и усовершенствования поврежденной инфраструктуры.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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Форум "Технологии строительства и автономные решения по восстановлению инфраструктуры"

"Технологии строительства постоянно развиваются и совершенствуются. Мы стоим на пороге новой эры — применение инновационных разработок, современных материалов и автономных решений", — говорится в сообщении.

Экспозиция будет сопровождаться деловой программой, сегментированной параллельной работой по тематическим направлениям, а именно:

  • Технологии строительства: инновационные решения и современные материалы — платформа для обмена мнениями, идеями и опытом между специалистами строительной отрасли, подрядчиками, инвесторами и властями относительно совместных действий и возможностей восстановления поврежденной инфраструктуры;
  • Энергетическая инфраструктура: автономные решения и энергоэффективные технологии — обсуждение актуальных проблем и вызовов, вызванных военной агрессией, поиск эффективных решений и создание партнерства между участниками: государственными институтами, представителями бизнеса, отраслевыми ассоциациями и донорскими программами.

Место проведения форума "Технологии строительства и автономные решения по восстановлению инфраструктуры": Киев, ул.В.Гетьмана 6, Mercure Congress Centre.

Каждый желающий может присоединиться к участию в мероприятии, выбрав статус, который наиболее соответствует целям его компании:

  • партнер;
  • участник экспозиции;
  • докладчик;
  • посетитель.

Узнать подробную информацию можно по ссылке. Регистрация на мероприятие обязательна.

Тел. для справок:

  • +38 (067) 3757637
  • +38 (093) 2541268

Напомним, 25 мая, прошел 15-й ежегодный Киевский Форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием международных деятелей. На мероприятии также выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

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