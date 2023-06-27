Форум з будівництва та відновлення інфраструктури проведуть у Києві
У Києві 4 липня відбудеться форум-експозиція "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Метою події є створення майданчика для демонстрації рішень, технологій, матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.
Зареєструватися на форум можна за посиланням.
Форум "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури"
"Технології будівництва постійно розвиваються та вдосконалюються. Ми стоїмо на порозі нової ери — застосування інноваційних розробок, сучасних матеріалів та автономних рішень", — йдеться у повідомленні.
Експозиція буде супроводжуватися діловою програмою, яка сегментована паралельною роботою по тематичним напрямкам, а саме:
- Технології будівництва: інноваційні рішення та сучасні матеріали — платформа для обміну думками, ідеями та досвідом між фахівцями будівельної галузі, підрядниками, інвесторами та владою щодо спільних дій та можливостей у відновленні пошкодженої інфраструктури;
- Енергетична інфраструктура: автономні рішення та енергоефективні технології — обговорення актуальних проблем та викликів, спричинених військовою агресією, пошук ефективних рішень та створення партнерства між учасниками: державними інституціями, представниками бізнесу, галузевими асоціаціями та донорськими програмами.
Місце проведення форуму "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури": Київ, вул.В.Гетьмана 6, Mercure Congress Centre.
Кожен охочий може долучитися до участі у заході, обравши статус, який найбільше відповідає цілям його компанії:
- партнер;
- учасник експозиції;
- доповідач;
- відвідувач.
Дізнатися детальну інформацію можна за посиланням. Реєстрація на захід обов'язкова.
Тел. для довідок:
- +38 (067) 3757637
- +38 (093) 2541268
Нагадаємо, 25 травня, пройшов 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участю міжнародних діячів. На заході також виступив Президент України Володимир Зеленський.