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Форум з будівництва та відновлення інфраструктури проведуть у Києві

27 червня 2023 11:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Форум з будівництва та відновлення інфраструктури проведуть у Києві
Форум "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Фото: Forumua.technopolygon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві 4 липня відбудеться форум-експозиція "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Метою події є створення  майданчика для демонстрації рішень, технологій,  матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.

Зареєструватися на форум можна за посиланням.

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Форум "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури"

"Технології будівництва постійно розвиваються та вдосконалюються. Ми стоїмо на порозі нової ери — застосування інноваційних розробок, сучасних матеріалів та автономних рішень", — йдеться у повідомленні.

Експозиція буде супроводжуватися діловою програмою, яка сегментована паралельною роботою по тематичним напрямкам, а саме:

  • Технології будівництва: інноваційні рішення та сучасні матеріали  — платформа для обміну думками, ідеями та досвідом між фахівцями будівельної галузі, підрядниками, інвесторами та владою щодо спільних дій та можливостей у відновленні пошкодженої інфраструктури;
  • Енергетична інфраструктура: автономні рішення та енергоефективні технології — обговорення актуальних проблем та викликів, спричинених військовою агресією, пошук ефективних рішень та створення партнерства між учасниками: державними інституціями, представниками бізнесу, галузевими асоціаціями та донорськими програмами.

Місце проведення форуму "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури": Київ, вул.В.Гетьмана 6, Mercure Congress Centre.

Кожен охочий може долучитися до участі у заході, обравши статус, який найбільше відповідає цілям його компанії:

  • партнер;
  • учасник експозиції;
  • доповідач;
  • відвідувач.

Дізнатися детальну інформацію можна за посиланням. Реєстрація на захід обов'язкова.

Тел. для довідок:

  • +38 (067) 3757637
  • +38 (093) 2541268

Нагадаємо, 25 травня, пройшов 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участю міжнародних діячів. На заході також виступив Президент України Володимир Зеленський.

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