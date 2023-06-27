Форум з будівництва та відновлення інфраструктури проведуть у Києві

Форум "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Фото: Forumua.technopolygon

У Києві 4 липня відбудеться форум-експозиція "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Метою події є створення майданчика для демонстрації рішень, технологій, матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.

Зареєструватися на форум можна за посиланням.

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Форум "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури"

"Технології будівництва постійно розвиваються та вдосконалюються. Ми стоїмо на порозі нової ери — застосування інноваційних розробок, сучасних матеріалів та автономних рішень", — йдеться у повідомленні.

Експозиція буде супроводжуватися діловою програмою, яка сегментована паралельною роботою по тематичним напрямкам, а саме:

Технології будівництва: інноваційні рішення та сучасні матеріали — платформа для обміну думками, ідеями та досвідом між фахівцями будівельної галузі, підрядниками, інвесторами та владою щодо спільних дій та можливостей у відновленні пошкодженої інфраструктури;

Енергетична інфраструктура: автономні рішення та енергоефективні технології — обговорення актуальних проблем та викликів, спричинених військовою агресією, пошук ефективних рішень та створення партнерства між учасниками: державними інституціями, представниками бізнесу, галузевими асоціаціями та донорськими програмами.

Місце проведення форуму "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури": Київ, вул.В.Гетьмана 6, Mercure Congress Centre.

Кожен охочий може долучитися до участі у заході, обравши статус, який найбільше відповідає цілям його компанії:

партнер;

учасник експозиції;

доповідач;

відвідувач.

Дізнатися детальну інформацію можна за посиланням. Реєстрація на захід обов'язкова.

Тел. для довідок:

+38 (067) 3757637

+38 (093) 2541268

Нагадаємо, 25 травня, пройшов 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участю міжнародних діячів. На заході також виступив Президент України Володимир Зеленський.