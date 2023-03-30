Депутатская группа "Восстановление Украины" и Фонд Вадима Столара доставили гуманитарный груз в Донецкую область

Больница и военные в Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара и депгруппы "Восстановление Украины"

Центральная клиническая больница в Дружковке и военные Донецкой области получили гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара и депутатской группы "Восстановление Украины".

Об этом говорится в сюжете "Новини LIVE".

Журналисты рассказали, что местная больница пострадала от вражеской атаки. Но, несмотря на это, здесь продолжают оказывать медицинскую помощь.

"Мы решили командой фонда вместе с коллегами по парламенту приехать сюда с миссией для того, чтобы помочь этой больнице функционировать. Привезли максимально все необходимое. Мы проработали, что необходимо для больницы, потому что есть много износов и расходных материалов. Привезли и матрасы, постель подушки, шкафы, медикаменты", — рассказала народный депутат Украины, волонтер Фонда Вадима Столара, Наталья Приходько.

Персонал больницы с благодарностью принял оказанную помощь. "В такое трудное время, время войны ценна любая помощь, тем более такая. Мы писали письмо, и все что нам необходимо - нам предоставили. Мы работаем, ни на день не останавливались, после бомбежек и всего", - отметила заместитель главного врача Светлана. Чубенко.

Как отметили журналисты, в рамках поездки волонтеры и депутаты привезли помощь и ВСУ. На важности поддержки защитников акцентировал на своей странице Facebook Вадим Столар.

"Мы понимаем, что от обеспечения военных зависит, без преувеличения, судьба страны и наша Победа. Вместе с коллегами и волонтерами передали военным в горячих точках Донбасса автомобили. Кроме того, предоставили перечень снаряжения: старлинки, ноутбуки, планшеты, тактические очки, бушлаты, форму, тактические рубашки, термобелье, обувь, балаклавы и др. В Донецком регионе сейчас горячее, интенсивность боев высока, и наши защитники должны быть укомплектованы как можно лучше. Помогая защитникам – помогаем приближать победу Украины. – написал Вадим Столар.

Как сообщили в заключение сюжета "Новини LIVE", в Донецкой области сейчас служит один из народных избранников из "Восстановления Украины".

"Мы освобождаем свой дом, боремся за свою жизнь, за будущее наших детей и за Украину в целом. Это больше всего мотивирует", — подчеркнул народный депутат "Восстановление Украины" Александр Юрченко, который сейчас в рядах ВСУ увольняет Донбасс.