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Фонд Вадима Столара та депутатська група "Відновлення України" доставили допомогу на Донеччину

30 березня 2023 13:40
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Депутатська група “Відновлення України” та Фонд Вадима Столара доставили гуманітарний вантаж на Донеччину
Лікарня та військові на Донеччині отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара та депгрупи “Відновлення України”
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Центральна клінічна лікарня у Дружківці та військові на Донеччині отримали гуманітарну допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара та депутатської групи "Відновлення України".

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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Журналісти розповіли, що місцева лікарня постраждала від ворожої атаки. Та попри це тут продовжують надавати медичну допомогу. 

"Ми вирішили командою фонду разом з колегами по парламенту приїхати сюди з місією для того, щоб допомогти цій лікарні функціонувати. Привезли максимально все необхідне. Ми пропрацювали, що необхідно для лікарні, бо є багато зношень і витратних матеріалів. Привезли і матраци, постіль, подушки, шафи, медикаменти", — розповіла народний депутат України, волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Фонд

Фонд

Персонал лікарні з вдячністю прийняв надану допомогу. "В такий скрутний час, час війни, цінна будь-яка допомога, тим більше така. Ми писали листа, і все що нам необхідно — нам надали. Ми працюємо, ні на день не зупинялися, після бомбардувань і всього", — зазначила заступниця головного лікаря Світлана Чубенко.

Фонд Столара

Столар

Як зазначили журналісти, в рамках поїздки волонтери та депутати привезли допомогу і для ЗСУ. На важливості підтримки захисників акцентував на своїй сторінці у Facebook Вадим Столар.

"Ми розуміємо, що від забезпечення військових залежить, без перебільшення, доля країни та наша Перемога. Разом з колегами та волонтерами передали військовим у гарячих точках Донеччини автомобілі. Крім того, надали перелік спорядження: старлінки, ноутбуки, планшети, тактичні окуляри, бушлати, форму, тактичні сорочки, термобілизну, взуття, балаклави тощо. В Донецькому регіоні зараз гаряче, інтенсивність боїв висока, і наші захисники мають бути укомплектовані якнайкраще. Допомагаючи захисникам допомагаємо наближати перемогу України. Дякую волонтерам і депутатам, які долучилися до передачі допомоги", —  написав Вадим Столар.

Як повідомили на закінчення сюжету Новини.LIVE, на Донеччині зараз служить один з народних обранців з "Відновлення України".

"Ми визволяємо свій дім, боремося за своє життя, за майбутнє наших дітей і за Україну загалом. Це найбільше мотивує", — наголосив народний депутат "Відновлення України" Олександр Юрченко, який зараз у лавах ЗСУ звільняє Донбас.

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