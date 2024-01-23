Экономьте время и деньги — онлайн-акции и доставка от Ашана в Днепре

Доставка продуктов из магазина. Фото: omniboo.com

Сегодня продуктовым шоппингом в режиме онлайн никого не удивишь. Большинство потребителей предпочитают совершать покупки удаленном формате, не отвлекаясь от своего хобби или работы. Если вы в числе тех, кто желает оптимизировать свой быт и рационально распределить свои планы на день, рекомендуем использовать альтернативный способ продуктового шопинга.

Как заказать продукты из "Ашана"? Все очень просто и легко. Заказать продукты из "Ашана" можно посредством формирования виртуальной корзины. Добавлять продукцию сюда можно в неограниченном количестве. Таким образом, компания предлагает клиентам выгодное сотрудничество и возможность оформлять приобретения оптом и в розницу.

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"Ашан" в Днепре пользуется спросом среди людей разных возрастных категорий. На сайте магазина представлено свыше 20 тысяч позиций от лучших производителей. Кроме того, торговая площадка регулярно проводит различные бонусные программы, пополняет ассортимент новинками от именитых брендов и предлагает осуществлять покупки не выходя из дома. Не упускайте возможности оценить онлайн-сервис Zakaz.ua уже сегодня, сформировав виртуальную корзину в несколько кликов!

Эксклюзивные акции "Ашан" в Днепре на популярные товары

Компания заинтересована в увеличении количества клиентов, поэтому делает им выгодные предложения. В сезон праздников и акционных недель, на виртуальных полках магазина можно увидеть множество товаров со скидкой до 50 %. При этом высокое качество продукции гарантировано. "Ашан" — гипермаркет, где дешевлезаказывать продукты с доставкой к вам домой, нежели обременять себя длинными очередями на кассе и тяжелыми продуктовым пакетами.

Торговая платформа предлагает поучаствовать в программе лояльности каждому зарегистрированному покупателю. Здесь есть:

скидки на продукты питания;

промокоды;

бесплатная доставка на сумму чека от 3500 грн;

программа защита окружающей среды взамен на скидку на следующий заказ;

бесплатная транспортировка продуктовых наборов для новых клиентов.

Если вас заинтересовали выгодные условия интернет-супермаркета, тогда у вас наверняка возникает вопрос: "Как сейчас работает "Ашан" в Днепре?" Компания работает в стационарном и виртуальном режиме. Каждый желающий может ознакомится с ассортиментом супермаркета, посетив оффлайн-маркет по указанному адресу на официальном сайте сети. А если вас привлекают онлайн-заказы, тогда регистрируйтесь на площадке. Авторизация займет у вас 5 минут.

Для связи с сотрудниками колл-центра можно использовать контактный номер телефона горячей линии или написать в чат-бот "Поддержка". Менеджеры проконсультируют вас и ответят на все возникшие ваши вопросы.

Доставка заказа по всей Украине

Auchan предлагает к оформлению популярную услугу, которая сэкономит вам значительное количество времени. Транспортировка заказа осуществляется несколькими способами. Жители Днепра и области могут оформить услугу курьером или самовывозом. Кстати, приобрести онлайн, а забрать оффлайн особенно удобнотем, кому по дороге. Клиенты из других регионов Украины могут воспользоваться услугами "Новой Почты". Стоимость доставки осуществляется согласно тарификации транспортной службы.

Компания не устанавливает ограничений относительно веса заказа. Покупатели могут оплатить покупки безналичным и наличным способами. Товары в пакеты собирает персональный сборщик. Ему можно оставить комментарии, и он учтет их в процессе сборки продуктовых наборов. Желаете узнать больше о сотрудничестве с сетью Auchan? Больше информации о скидках и доставке "Ашан" ищите в информационном разделе на официальном сайте компании. Покупки в удаленном формате — выбор современных людей, которые желают развиваться и использовать каждую свободную минуту с пользой.