Економте час та гроші — онлайн-акції та доставка від Ашану в Дніпрі

Доставка продуктів з магазину. Фото: omniboo.com

Сьогодні продуктовим шопінгом у режимі онлайн нікого не здивуєш. Більшість споживачів воліють здійснювати покупки у віддаленому форматі, не відволікаючись від свого хобі або роботи. Якщо ви серед тих, хто бажає оптимізувати свій побут і раціонально розподілити свої плани на день, рекомендуємо використовувати альтернативний спосіб продуктового шопінгу.

Як замовити продукти з "Ашану"? Все дуже просто та легко. Замовити продукти з "Ашану" можна за допомогою формування віртуального кошика. Додавати продукцію сюди можна у необмеженій кількості. Таким чином, компанія пропонує клієнтам вигідну співпрацю та можливість оформляти придбання оптом та в роздріб.

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"Ашан" у Дніпрі має попит серед людей різних вікових категорій. На сайті магазина представлено понад 20 тисяч позицій від кращих виробників. Крім того, торговий майданчик регулярно проводить різноманітні бонусні програми, поповнює асортимент новинками від іменитих брендів та пропонує здійснювати покупки, не виходячи з дому. Не втрачайте можливості оцінити онлайн-сервіс Zakaz.ua вже сьогодні, сформувавши віртуальний кошик у кілька кліків!

Ексклюзивні акції "Ашан" у Дніпрі на популярні товари

Компанія зацікавлена у збільшенні кількості клієнтів, тому робить їм вигідні пропозиції. У сезон свят та акційних тижнів, на віртуальних полицях магазину можна побачити безліч товарів зі знижкою до 50%. При цьому висока якість продукції гарантована. "Ашан" — гіпермаркет, де дешевше замовляти продукти з доставкою до вас додому, ніж обтяжувати себе довгими чергами на касі та важкими продуктовими пакетами.

Торгова платформа пропонує взяти участь у програмі лояльності кожному зареєстрованого покупця. Тут є:

знижки на продукти харчування;

промокоди;

безкоштовна доставка на суму чека від 3500 грн;

програма захисту довкілля на знижку на наступне замовлення;

безкоштовне транспортування продуктових наборів нових клієнтів.

Якщо вас зацікавили вигідні умови інтернет-супермаркету, тоді у вас напевно постає питання: "Як зараз працює "Ашан" у Дніпрі?" Компанія працює в стаціонарному та віртуальному режимі. Кожен охочий може ознайомиться з асортиментом супермаркета, відвідавши офлайн-маркет за зазначеною адресою на офіційному сайті мережі. А якщо вас цікавлять онлайн-замовлення, тоді реєструйтеся на майданчику. Авторизація триватиме 5 хвилин.

Для зв'язку зі співробітниками кол-центру можна використовувати контактний номер телефону гарячої лінії або написати в чат-бот "Підтримка". Менеджери проконсультують вас і дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Доставка замовлення по всій Україні

Auchan пропонує до оформлення популярну послугу, яка заощадить вам значну кількість часу. Транспортування замовлення здійснюється декількома способами. Жителі Дніпра та області можуть оформити послугу кур'єром або самовивозом. До речі, придбати онлайн, а забрати офлайн особливо зручно, кому по дорозі. Клієнти з інших регіонів України можуть скористатися послугами "Нової Пошти". Вартість доставки здійснюється згідно з тарифікацією транспортної служби.

Компанія не встановлює обмежень щодо ваги замовлення. Покупці можуть оплатити покупки безготівковим та готівковим способом. Товари в пакети збирає персональний збирач. Йому можна залишити коментарі, і він врахує їх у процесі збирання продуктових наборів. Бажаєте дізнатися більше про співпрацю з мережею Auchan? Більше інформації про знижки та доставку "Ашан" шукайте в інформаційному розділі на офіційному сайті компанії. Покупки у віддаленому форматі — вибір сучасних людей, які бажають розвиватися та використовувати кожну вільну хвилину з користю.