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Экономия и выгода: специальные предложения в каталоге METRO

6 сентября 2023 15:53
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Экономия и выгода: специальные предложения в каталоге METRO
Скидки в магазинах METRO. Фото: METRO
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ритм жизни современного человека подразумевает высокую мобильность. Иногда в сутках не хватает времени, чтобы успеть решить текущие дела. Поэтому когда возникает вопрос о походе в магазин за продуктами или товарами для дома, у многих портится настроение. Именно поэтому шопинг онлайн становится все более популярным. Это значительно экономит свободное время, деньги.

Как быстро заказать доставку продуктов из METRO через Zakaz?

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

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  • перейти на сайт:
  • зарегистрироваться;
  • указать домашний адрес;
  • перенести товары в виртуальную корзину;
  • выбрать способ доставки, оплаты;
  • оформить заявку.

Сервис отличается приятным интерфейсом, простой навигацией. Воспользовавшись фильтром поиска, вы без труда найдете необходимые позиции. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться в службу поддержки. Сделать это можно по контактному телефону, указанному на сайте, e-mail или нажав кнопку "Поддержка" для диалога с чат-ботом. Актуальная информация находится на главной странице.

Преимущества

Компания МЕТРО уже не первый год представлена на рынке Украины. Для потребителей открыты стационарные супермаркеты, работают онлайн-сервисы. Широкий ассортимент продукции на виртуальных полках ничем не меньше, а иногда даже больше, чем в магазине. Доставка свежих продуктов из METRO возможна для следующих категорий товаров:

  • молочное, яйца, творог;
  • бакалея;
  • фрукты и овощи;
  • мясо, рыба, птица;
  • сладости;
  • соусы, специи;
  • заморозка;
  • алкогольные, безалкогольные напитки;
  • чипсы, снеки
  • косметические средства;
  • товары для дома и другие.

В электронном каталоге METRO содержатся позиции с фото, описанием, ценой. Стоимость более выгодна, чем на альтернативных площадках. Зарегистрировавшись каждый пользователь автоматически становится участником программы лояльности. Это позволяет делать максимально выгодные покупки. Отслеживать акции можно на главной странице сайта в специальной вкладке "Акционные предложения" или подписавшись на рассылку сообщений.

Заказ продуктов из METRO с доставкой на дом

Теперь нет нужды тратить время на поиски необходимых продуктов в разных магазинах. Круглосуточный доступ к электронному каталогу позволяет совершить покупку в удобное время, где бы вы ни находились: на обеденном перерыве в офисе, за чашкой кофе в кафе или дома, просматривая любимый сериал.

Сформировать корзину просто, рекомендуется проверить наименование, количество позиций перед оформлением покупки в METRO. Доставка в ваш город через Zakaz — это комфортно и выгодно!

При формировании посылок четко соблюдают правила товарного соседства: вам не придется доставать продукты питания из отдела с бытовой химией. Заморозка перевозится в специальных термосумках. Курьер доставит посылку в идеальном состоянии точно в указанное время.

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