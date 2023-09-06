Економія і вигода: спеціальні пропозиції в каталозі METRO

Знижки у магазинах METRO. Фото: METRO

Ритм життя сучасної людини передбачає високу мобільність. Часом у добі не вистачає часу, щоб встигнути вирішити поточні справи. Тому коли постає питання про похід до магазину за продуктами або товарами для дому, у багатьох псується настрій. Саме тому шопінг онлайн стає дедалі популярнішим. Це значно економить вільний час, гроші.

Як швидко замовити доставку продуктів з METRO через Zakaz?

Для цього потрібно виконати кілька кроків:

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перейти на сайт:

зареєструватися;

вказати домашню адресу;

перенести товари у віртуальний кошик;

вибрати спосіб доставки, оплати;

оформити заявку.

Сервіс вирізняється приємним інтерфейсом, простою навігацією. Скориставшись фільтром пошуку, ви без зусиль відшукаєте необхідні позиції. При виникненні запитань рекомендується звернутися до служби технічної підтримки. Зробити це можна за контактним телефоном, вказаним на сайті, e-mail або натиснувши кнопку "Підтримка" для діалогу з чат-ботом. Актуальна інформація знаходиться на головній сторінці.

Переваги

Компанія МЕТРО вже не перший рік представлена на ринку України. Для споживачів відкриті стаціонарні супермаркети, працюють онлайн-сервіси. Широкий асортимент продукції на віртуальних полицях нічим не менший, а іноді навіть більший, ніж у магазині. Доставка свіжих продуктів з METRO можлива для таких категорій товарів:

молочне, яйця, сир;

бакалія;

фрукти та овочі;

м'ясо, риба, птиця;

солодощі;

соуси, спеції;

заморозка;

алкогольні, безалкогольні напої;

чіпси, снеки

косметичні засоби;

товари для дому та інші.

В електронному METRO каталозі містяться позиції з фото, описом, ціною. Вартість вигідніша, ніж на альтернативних майданчиках. Зареєструвавшись, кожен користувач автоматично стає учасником програми лояльності. Це дозволяє максимально вигідні покупки. Відстежувати акції можна на головній сторінці сайту в спеціальній вкладці "Акційні пропозиції" або підписавшись на розсилку повідомлень.

Замовлення продуктів з METRO з доставкою додому

Тепер немає потреби витрачати час на пошуки необхідних продуктів у різних магазинах. Цілодобовий доступ до електронного каталогу дає змогу здійснити покупку в зручний час, де б ви не знаходилися: на обідній перерві в офісі, за чашкою кави в кафе або вдома, переглядаючи улюблений серіал.

Сформувати кошик просто, рекомендується перевірити найменування, кількість позицій перед оформленням покупки в METRO. Доставка у ваше місто через Zakaz — це комфортно та вигідно!

При формуванні пакунків чітко дотримуються правил товарного сусідства: вам не доведеться діставати продукти харчування з відділу з побутовою хімією. Заморозка перевозиться в спеціальних термосумках. Кур'єр доставить посилку в ідеальному стані точно в зазначений час.