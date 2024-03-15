ЕКО МАРКЕТ, Kalush Orchestra и БФ "Твоя опора" собрали 1,8 млн грн для Херсонской больницы

Группа Kalush Orchestra, представители магазинов ЕКО МАРКЕТ и БФ "Твоя опора"

В рамках инициативы по закупке водоочистных сооружений для одного из медицинских учреждений Херсонщины БФ "Твоя опора", группа Kalush Orchestra и сеть магазинов ЕКО МАРКЕТ суммарно собрали 1,8 млн грн. Присоединиться к сбору можно как на сайте благотворительного фонда, так и на кассах всех магазинов ЕКО МАРКЕТ.



Из-за уничтожения Каховской ГЭС и загрязнения Днепра доступ к питьевой воде для жителей региона остается ограниченным. Кое-где и вовсе отсутствует. В настоящее время водоочистные сооружения — один из самых эффективных способов помочь жителям региона получить доступ к чистой питьевой воде.



Особенно остро проблему отсутствия чистой воды испытывают медицинские учреждения. Поэтому больница, которая обслуживает жителей нескольких громад Херсонщины, уже скоро получит дорогостоящую водоочистную систему. Учреждение ежедневно требует более 500 л питьевой воды только для приготовления питания для пациентов и персонала.

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"Такие инициативы еще раз доказывают, что объединив усилия украинцы способны на все. И что даже на третий год полномасштабного вторжения мы продолжаем активно помогать друг другу. Эта несгибаемость нашего народа действительно поражает! Мы благодарны каждому, кто принял участие в этом сборе — благодаря вам пациенты больницы вскоре получат доступ к чистой воде. Спасибо Kalush Orchestra и БФ "Твоя опора" за возможность стать частью этой истории. Вместе мы способны на все", — резюмирует Инна Мирошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.



"Мы безгранично рады, что благодаря нашей совместной коллаборации удалось собрать необходимую сумму для помощи Херсонской больнице. Спасибо каждому, кто приложил усилия, чтобы проект состоялся. Мы всегда говорим, что каждая гривна важна, этот сбор — это очередное подтверждение этому. Надеемся, что это не последнее наше сотрудничество с сетью магазинов "ЕКО-маркет" и БФ "Твоя Опора", — комментирует группа Kalush Orchestra



"Меня переполняет чувство благодарности к каждому, кто присоединился к нашей инициативе. Благодаря активному участию простых граждан уже совсем скоро мы сможем обеспечить больницу бесперебойным доступом к чистой питьевой воде. Я также искренне благодарна нашим партнерам, группе Kalush Orchestra и сети магазинов "ЭКО МАРКЕТ"! Результат этого сбора действительно впечатляет и еще раз показывает, насколько важно бизнесу, публичным лицам и благотворительным фондам объединять свои усилия. Вместе мы можем достигать целей гораздо быстрее и эффективнее и, соответственно, помочь большему количеству людей", — говорит Валерия Татарчук, учредитель и генеральный директор БФ "Твоя опора".



Напомним, Каховская ГЭС — крупнейшее водохранилище Украины, которое обеспечивало водой более 1 млн украинцев. В результате теракта по меньшей мере 150 тонн химикатов и других опасных веществ были смыты потоком воды в Днепр. Большая часть из них остаются в реке до сих пор, делая воду оттуда опасной для употребления людьми. Херсонская область остро испытывает проблемы с доступом к чистой воде.

По проведенному анализу, каждый 16 клиент сети супермаркетов ЕКО МАРКЕТ внес вклад в большое доброе дело. Все накопленные средства уже переданы в БФ "Твоя опора", команда которого проводит работы по закупке, доставке и установке жизненно важного для больницы оборудования.