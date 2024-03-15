ЕКО МАРКЕТ, Kalush Orchestra та БФ "Твоя опора" зібрали 1,8 млн грн для Херсонської лікарні

Гурт Kalush Orchestra, представники магазинів ЕКО МАРКЕТ та БФ "Твоя опора"

У рамках ініціативи щодо закупівлі водоочисних споруд для одного з медичних закладів Херсонщини БФ "Твоя опора", гурт Kalush Orchestra та мережа магазинів ЕКО МАРКЕТ сумарно зібрали 1,8 млн грн. Доєднатись до збору можна було як на сайті благодійного фонду, так і на касах всіх магазинів ЕКО МАРКЕТ.



Через знищення Каховської ГЕС та забруднення Дніпра, доступ до питної води для мешканців регіону залишається обмеженим. Подекуди й зовсім відсутнім. Наразі водоочисні споруди є одним з найефективніших способів допомогти мешканцям регіону отримати доступ до чистої питної води.



Особливо гостро проблему відсутності чистої води відчувають заклади медицини. Тож, лікарня, яка обслуговує мешканців кількох громад Херсонщини, вже незабаром отримає дороговартісну водоочисну систему. Заклад щодня потребує понад 500 л питної води лише на приготування харчування для пацієнтів та персоналу.

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"Такі ініціативи вкотре доводять, що об’єднавши зусилля українці здатні на все. І що навіть на третій рік повномасштабного вторгнення ми продовжуємо активно допомагати одне одному. Ця незламність нашого народу справді вражає! Ми вдячні кожному, хто взяв участь у цьому зборі — завдяки вам пацієнти лікарні невдовзі матимуть доступ до чистої води. Дякуємо Kalush Orchestra та БФ "Твоя опора" за можливість стати частиною цієї історії. Разом ми здатні на все", — резюмує Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.



"Ми безмежно раді, що завдяки нашій спільній колаборації вдалося зібрати необхідну суму задля допомоги Херсонській лікарні. Дякуємо кожному, хто доклав зусиль аби проект відбувся. Ми завжди кажемо, що кожна гривня важлива, цей збір – це чергове підтвердження цьому. Сподіваємося, що це не остання наша співпраця з мережею магазинів "ЕКО-маркет" та БФ "Твоя Опора", — коментує гурт Kalush Orchestra



"Мене переповнює почуття вдячності до кожного, хто доєднався до нашої ініціативи. Завдяки активній участі простих громадян, вже зовсім скоро ми зможемо забезпечити лікарню безперебійним доступом до чистої питної води. Я також щиро вдячна нашим партнерам, гурту Kalush Orchestra та мережі магазинів "ЕКО МАРКЕТ"! Результат цього збору дійсно вражає та ще раз показує, наскільки важливо бізнесу, публічним особам та благодійним фондам об’єднувати свої зусилля. Разом ми можемо досягати цілей набагато швидше та ефективніше і, відповідно, допомогти більшій кількості людей", — говорить Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".



Нагадаємо, Каховська ГЕС — найбільше водосховище України, що забезпечувало водою понад 1 млн українців. Внаслідок теракту щонайменше 150 тонн хімікатів та інших небезпечних речовин були змиті потоком води в Дніпро. Велика частина з них залишаються в річці дотепер, роблячи воду звідти небезпечною для вживання людьми. Тож, Херсонська область гостро відчуває проблеми з доступом до чистої води.

За проведеним аналізом, кожен 16 клієнт мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ зробив внесок у велику добру справу. Усі накопичені кошти вже передані у БФ "Твоя опора", команда якого наразі проводить роботи із закупівлі, доставки та установки життєво важливого для лікарні обладнання.