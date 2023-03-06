"Душевно да, по-домашнему": актер "Квартал 95" представит новую программу

Юрий Великий — актер и автор Студии "Квартал 95"

Квартал-Концерт приглашает на благотворительные концерты марта, часть средств всех концертов идет на дроны и пикапы защитникам под Бахмут. Один из них состоится 12 марта в КВЦ "Парковый" — с сольной программой выступит актер и автор Студии "Квартал 95" юморист Юрий Великий.

Новая концертная программа будет называться "Душевно, по-домашнему".

"Это крылатая фраза испуганных россиян, бежавших из оккупированного Крыма во время бавовны, стала поводом для стеба. А вот для Юры — отдельным тематическим ивентом. Программа уже дополнилась новыми пародиями, и может в этот момент Юра придумал еще одну шутку. Потому что поводов, согласитесь, достаточно", — отмечается в анонсе организаторов концерта.

Юрий Великий — юморист, пародист, человек-эмоция, буря, просто безумие. Актер и автор Студии "Квартал 95", известный своими острыми пародиями на самых продолговатых политиков настоящего. Билеты на концерт можно купить здесь.