"Душевно да, по-домашнему": актер "Квартал 95" представит новую программу
Квартал-Концерт приглашает на благотворительные концерты марта, часть средств всех концертов идет на дроны и пикапы защитникам под Бахмут. Один из них состоится 12 марта в КВЦ "Парковый" — с сольной программой выступит актер и автор Студии "Квартал 95" юморист Юрий Великий.
Новая концертная программа будет называться "Душевно, по-домашнему".
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"Это крылатая фраза испуганных россиян, бежавших из оккупированного Крыма во время бавовны, стала поводом для стеба. А вот для Юры — отдельным тематическим ивентом. Программа уже дополнилась новыми пародиями, и может в этот момент Юра придумал еще одну шутку. Потому что поводов, согласитесь, достаточно", — отмечается в анонсе организаторов концерта.
Юрий Великий — юморист, пародист, человек-эмоция, буря, просто безумие. Актер и автор Студии "Квартал 95", известный своими острыми пародиями на самых продолговатых политиков настоящего. Билеты на концерт можно купить здесь.