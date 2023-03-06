"Душевно так, по-домашньому": актор "Квартал 95" представить нову програму

Юрій Великий —актор і автор Студії "Квартал 95"

Квартал-концерт запрошує на благодійні концерти березня, частина коштів від усіх концертів йде на дрони та пікапи захисникам під Бахмут. Один із них відбудеться 12 березня в КВЦ "Парковий" — із сольною програмою виступить актор і автор Студії "Квартал 95" гуморист Юрій Великий.

Нова концертна програма називатиметься "Душевно, по-домашньому".

"Це крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юри — окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і, може, у цю мить Юра придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь", — зазначається в анонсі організаторів концерту.

Юрій Великий — гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто божевілля. Актор і автор Студії "Квартал 95", відомий своїми гострими пародіями на найдовбанутіших політиків сьогодення. Квитки на концерт можна купити тут.