Дорофеева в Osocor Residence: дата концерта

DOROFEEVA. Фото: менеджмент DOROFEEVA

Osocor Residence анонсирует первый концерт под открытым небом в новом сезоне. 27 апреля там выступит одна из самых популярных артисток – DOROFEEVA, сообщили Новини.LIVE в менеджменте артистки.

По их данным, в прошлом году певица дважды ездила с турами по городам Украины и посетила с благотворительными концертами Америку, Канаду и Европу.

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"DOROFEEVA демонстрирует, что украинская музыка — качественная, стильная и способная помогать. Ее благотворительные сборы и выступления собирают миллионы гривен на помощь ВСУ. А песни — взлетают на вершины чартов, объединяют украинцев по всему миру и дают силы переживать сложные времена", – уточнили в менеджменте артистки.

Во время концерта организаторы проведут благотворительный аукцион, средства с которого будут направлены на нужды ВСУ.

Купить билеты можно здесь.

Напомним, на благотворительном выступлении в Днепре Наде Дорофеевой удалось собрать 13 млн гривен. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.