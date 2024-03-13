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Дорофєєва в Osocor Residence: перший концерт просто неба

13 березня 2024 17:29
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Дорофєєва в Osocor Residence: дата концерту
DOROFEEVA. Фото: менеджмент DOROFEEVA
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Osocor Residence анонсує перший концерт просто неба в новому сезоні. 27 квітня там виступить одна з найпопулярніших артисток — DOROFEEVA, повідомили Новини.LIVE у менеджменті артистки.

За їх даними, торік співачка двічі їздила з турами по містах України та відвідала із благодійними концертами Америку, Канаду та Європу.

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"DOROFEEVA демонструє, що українська музика — якісна, стильна і здатна допомагати. Її благодійні збори та виступи збирають мільйони гривень на допомогу ЗСУ. А пісні — злітають на верхівки чартів, об’єднують українців по всьому світу і дають сили переживати складні часи", — уточнили в менеджменті артистки.

Під час концерту організатори проведуть благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Придбати квитки можна тут.

Нагадаємо, на благодійному виступі у Дніпрі Наді Дорофєєвій вдалося зібрати 13 млн гривень. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в в Instagram.

Надя Дорофєєва
концерт

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