Медиа ТиКиев и художницы сестры Фельдман запустили благотворительную акцию

Лимитированный выпуск худи. Фото: "ТиКиїв"

В рамках благотворительного художественного проекта "Творчі люди", начатого медиа о столице "ТиКиїв", представлен лимитированный выпуск худи, созданных известными стрит-арт-художниками Мишель и Николь Фельдман и посвященных кукле-мотанке как украинскому оберегу рода и женской энергии. Три уникальных изделия подарят трем счастливчикам, которые будут выбраны случайно из числа тех, кто задонатит на нужды социальной программы GIDNA – проекта психологической помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных.

Об этом сообщает прессслужба "Творчі люди" и "ТиКиїв"

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Подробнее о благотворительной акции

Благотворительная акция стартовала 22 апреля и продлится до 3 мая 2023 включительно (до 16:30). Чтобы принять участие в благотворительной акции необходимо сделать донат от 100 грн и помочь проекту GIDNA.

"Цель нашей коллаборации – помогать через творчество. Вместе с топовыми художниками мы создаем вещи с символическими иллюстрациями. Своим проектом мы хотим привлечь внимание к актуальным потребностям военного времени: помощи женщинам, пострадавшим от насилия российских военных, детям и другим слоям населения. Мы привлекли к сотрудничеству творческих людей столицы и совместно с ними создаем специальные подарки для участников акции — символическую одежду — лимитированные худые с уникальным дизайном, посвященным Киеву и его истории. & сестры Фельдман". При этом мы обращаем внимание на важность осуществления пожертвований, в частности для проектов Благотворительного фонда Future for Ukraine", — рассказали организаторы.

Почему выбрали такой дизайн

Первый лот призван поддержать социальную программу GIDNA, обеспечивающую оказание психологической поддержки женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных. Сестры Фельдман выбрали для дизайна одежды куклу-мотанку, ведь она несет мощный энергетический заряд – независимость народа, женская сила и связь с украинскими традициями, что вне времени.

Кто такие Sestry Feldman

Sestry Feldman – стрит-арт-проект, созданный художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман. Он об искусстве, о его современных формах, так или иначе выходящих на улицы. Работы девушек можно заметить по всему городу, их легко узнать по яркому, мультяшному и комиксовому стилю. И, конечно, по тегу Sestry Feldman. Одна из самых ярких работ девушек в Киеве – оформление артклуба Closer для фестиваля "Лента" и муралы для Brave! Factory Festival. Художницы уже давно вышли за пределы именно стрит-арта, сегодня они работают с полотном, глиной, создают дизайн мерчей, NFT-проекты и даже представили свой мультфильм YoYo.

Какие еще коллаборации планируют создать для благотворительности

В рамках художественного проекта также пройдут благотворительные коллаборации с другими украинскими художниками — Ульяна Нешева, Kavalita и другие. Партнерами проекта выступают бренды украинской одежды Touchof и VOVK.

Все средства участники направляют непосредственно Благотворительному фонду Future for Ukraine.

Принять участие в благотворительной акции можно по ссылке.

Где найти подробную информацию о программе помощи

Подробно о социальной программе помощи GIDNA: https://gidna.org

Подробно о Благотворительном фонде Future for Ukraine: https://ffu.foundation

Медиа "ТыКиев": https://tykyiv.com

Напомним, для людей с инвалидностью и стариков из Иванковской общины, которая находилась в оккупации, передали 100 кресел колесных. Их из Японии в Киевскую область доставила команда фонда Future for Ukraine Украина.