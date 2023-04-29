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Допомагати через творчість: медіа "ТиКиїв" та художниці сестри Фельдман запустили благодійну акцію

29 квітня 2023 10:15
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Медіа ТиКиїв та художниці сестри Фельдман запустили благодійну акцію
Лімітований випуск худі. Фото: "ТиКиїв"
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У межах благодійного мистецького проєкту "Творчі люди", започаткованого медіа про столицю "ТиКиїв", презентовано лімітований випуск худі, створених відомими стріт-арт-художницями Мішель та Ніколь Фельдман та присвячених ляльці-мотанці як українському оберегу роду та жіночої енергії. Три унікальні вироби подарують трьом щасливчикам, яких буде вибрано випадково з-поміж тих, хто задонатить на потреби соціальної програми GIDNA – проєкту психологічної допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових.

Про це повідомляє пресслужба "Творчі люди" та "ТиКиїв"

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Детальніше про благодійну акцію 

Благодійна акція стартувала 22 квітня та триватиме до 3 травня 2023 року включно (до 16:30). Щоб узяти участь у благодійній акції, необхідно зробити донат від 100 грн та допомогти проєкту GIDNA.

"Мета нашої колаборації – допомагати через творчість. Разом із топовими художниками ми створюємо речі з символічними ілюстраціями. Своїм проєктом ми хочемо привернути увагу до актуальних потреб воєнного часу: допомозі жінкам, які постраждали від насильства російських військових, дітям та іншим верствам населення. Ми залучили до співпраці творчих людей столиці та спільно з ними створюємо спеціальні подарунки для учасників акції — символічний одяг — лімітовані худі з унікальним дизайном, присвяченим Києву та його історії. Герої нашого проєкту крім своїх чудових робіт мають ще одну суперсилу — надихати. Перша колаборація — "ТиКиїв & сестри Фельдман". При цьому ми звертаємо увагу на важливість здійснення пожертв, зокрема для проєктів Благодійного фонду Future for Ukraine", — розповіли організатори.

Future for Ukraine

Чому обрали такий дизайн

Перший лот покликаний підтримати соціальну програму GIDNA, що забезпечує надання психологічної підтримки жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових. Сестри Фельдман вибрали для дизайну одягу ляльку-мотанку, адже вона несе потужний енергетичний заряд – незалежність народу, жіноча сила та зв'язок з українськими традиціями, що поза часом.

Future for Ukraine

Хто такі Sestry Feldman

Sestry Feldman — стріт-арт-проєкт, створений художницями сестрами Мішель і Ніколь Фельдман. Він про мистецтво, про його сучасні форми, які так чи інакше виходять на вулиці. Роботи дівчат можна помітити по всьому місту, їх легко впізнати за яскравим, мультяшним і коміксовим стилем. І, звичайно, за тегом Sestry Feldman. Одні з найяскравіших робіт дівчат у Києві – оформлення артклубу Closer для фестивалю "Стрічка" та мурали для Brave! Factory Festival. Художниці вже давно вийшли за межі саме стріт-арту, сьогодні вони працюють з полотном, глиною, створюють дизайн мерчів, NFT-проєкти та навіть представили власний мультфільм YoYo.

Які ще колаборації планують створити для благодійності

В межах мистецького проєкту також відбудуться благодійні колаборації з іншими українськими художниками – Уляною Нешевою, Kavalita та ін. Партнерами проєкту виступають бренди українського одягу Touchof та VOVK.

Future for Ukraine

Всі кошти учасники направляють безпосередньо Благодійному фонду Future for Ukraine. 
Взяти участь у благодійній акції можна за посиланням.

Де знайти детальну інформацію про програму допомоги

Нагадаємо, для людей з інвалідністю та людей похилого віку з Іванківської громади, яка перебувала в окупації, передали 100 крісел колісних. Їх з Японії на Київщину доставила команда фонду Future for Ukraine Україна. 

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