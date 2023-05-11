Дни украинского платья: "Всі. Свої" проведут маркет с платьями от локальных производителей

"Всі. Свої" создает маркет с большим ассортиментом платьев. Фото: Все. Свои

Команда "Всі. Свої" считает, что повод одевать платья есть всегда. Поэтому 13-14 мая собирает более 150 украинских брендов на маркете Дни украинского платья. В эти выходные Десятинная, 12 наполнится производителями платьев разных цветов, фактур, принтов, материалов, фасонов и длин.

Об этом сообщает Всі. Свої.

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Вещи локальных производителей займут четыре этажа локации.

Платья будут представлены на первом этаже. Организаторы анонсируют большой выбор: легкие платья на весну и лето, сарафаны из денима, льна и кожи, варианты для офиса и деловых встреч, комфортные спортивные платья, тонкий трикотаж и хлопок, декорированные нарядные платья для важнейших событий, а также вышитые платья и модели с этническими элементами.

На втором и третьем этаже будет женская и мужская одежда, аксессуары и украшения, чтобы гости маркета могли собрать полный образ.

На первом этаже разместится поп-ап стор "ВільнаЯ" с лимитированными коллекциями украинских дизайнеров.

На террасе первого этажа традиционно будет фудкорт с вкусными блюдами и любимыми напитками: там можно не только перекусить, но и ощутить атмосферу весны и полюбоваться невероятным видом на Киев.

Безопасность

Проведение маркета в условиях военного положения требует соблюдения определенных правил. Для безопасности гостей маркета:

Если объявят воздушную тревогу, маркет будет приостановлен к ее отбою. Во время тревоги организаторы попросят гостей покинуть маркет и перейти в ближайшее укрытие: на локации можно получить информацию о ближайшем хранилище. Маркет снова откроет двери для посетителей после объявления отбоя тревоги.

Что? Где? Когда?

Маркет "Дни украинского платья" состоится 13-14 мая в Киеве, на Десятинном, 12. Маркет будет работать с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

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