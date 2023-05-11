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Дни украинского платья: "Всі. Свої" проведут маркет с платьями от локальных производителей

11 мая 2023 12:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Дни украинского платья: "Всі. Свої" проведут маркет с платьями от локальных производителей
"Всі. Свої" создает маркет с большим ассортиментом платьев. Фото: Все. Свои
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Команда "Всі. Свої" считает, что повод одевать платья есть всегда. Поэтому 13-14 мая собирает более 150 украинских брендов на маркете Дни украинского платья. В эти выходные Десятинная, 12 наполнится производителями платьев разных цветов, фактур, принтов, материалов, фасонов и длин.

Об этом сообщает Всі. Свої.

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Вещи локальных производителей займут четыре этажа локации.

  • Платья будут представлены на первом этаже. Организаторы анонсируют большой выбор: легкие платья на весну и лето, сарафаны из денима, льна и кожи, варианты для офиса и деловых встреч, комфортные спортивные платья, тонкий трикотаж и хлопок, декорированные нарядные платья для важнейших событий, а также вышитые платья и модели с этническими элементами.
  • На втором и третьем этаже будет женская и мужская одежда, аксессуары и украшения, чтобы гости маркета могли собрать полный образ.
  • На первом этаже разместится поп-ап стор "ВільнаЯ" с лимитированными коллекциями украинских дизайнеров.
  • На террасе первого этажа традиционно будет фудкорт с вкусными блюдами и любимыми напитками: там можно не только перекусить, но и ощутить атмосферу весны и полюбоваться невероятным видом на Киев.

Безопасность

Проведение маркета в условиях военного положения требует соблюдения определенных правил. Для безопасности гостей маркета:

  1. Если объявят воздушную тревогу, маркет будет приостановлен к ее отбою.
  2. Во время тревоги организаторы попросят гостей покинуть маркет и перейти в ближайшее укрытие: на локации можно получить информацию о ближайшем хранилище.
  3. Маркет снова откроет двери для посетителей после объявления отбоя тревоги.

Что? Где? Когда?

Маркет "Дни украинского платья" состоится 13-14 мая в Киеве, на Десятинном, 12. Маркет будет работать с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Платья
Дни украинского платья от Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Напомним, что в Нью-Йорке произошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд – балл Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. На красной дорожке позировали сотни знаменитостей. Но настоящий фурор произвели певица Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер, которых мало кто ожидал на светском мероприятии.

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