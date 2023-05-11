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Дні української сукні: "Всі. Свої" проведуть маркет з сукнями від локальних виробників

11 травня 2023 12:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Дні української сукні: "Всі. Свої" проведуть маркет з сукнями від локальних виробників
"Всі. Свої" створює маркет з великим асортиментом суконь. Фото: Всі. Свої
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Команда "Всі. Свої" вважає, що привід одягати сукні є завжди. Тому 13-14 травня збирає понад 150 українських брендів на маркеті Дні української сукні. Цими вихідними Десятинна, 12 наповниться виробниками суконь різних кольорів, фактур, принтів, матеріалів, фасонів та довжин.

Про це інформують Всі. Свої.

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Речі локальних виробників займуть чотири поверхи локації.

  • Сукні будуть представлені на першому поверсі. Організатори анонсують великий вибір: легкі сукні на весну та літо, сарафани з деніму, льону та шкіри, варіанти для офісу та ділових зустрічей, комфортні спортивні сукні, тонкий трикотаж та бавовна, декоровані ошатні сукні для найважливіших подій, а також вишиті сукні та моделі з етнічними елементами.
  • На другому та третьому поверсі також буде жіночий та чоловічий одяг, аксесуари та прикраси, щоб гості маркету могли зібрати повний образ.
  • На першому поверсі розташується поп-ап стор "ВільнаЯ" з лімітованими колекціями українських дизайнерів.
  • На терасі першого поверху традиційно буде фудкорт зі смачними стравами та улюбленими  напоями: там можна не лише перекусити, а й відчути атмосферу весни та помилуватися неймовірним краєвидом на Київ.

Безпека

Проведення маркету в умовах воєнного стану вимагає дотримання певних правил. Задля безпеки гостей маркету:

  1. Якщо оголосять повітряну тривогу, маркет буде призупинений до її відбою.
  2. Під час тривоги організатори попросять гостей покинути маркет і перейти в найближче укриття: на локації можна отримати інформацію про найближче сховище.
  3. Маркет знову відчинить двері для відвідувачів після оголошення відбою тривоги.

Що? Де? Коли?

Маркет "Дні української сукні" відбудеться 13-14 травня у Києві, на Десятинній, 12. Маркет працюватиме з 10:00 до 19:00 години. Вхід вільний.

Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої
Сукні
Дні української сукні від Всі. Свої. Фото: Всі. Свої

Нагадаємо, що в Нью-Йорку відбулася одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карлу Лагерфельду, який пішов з життя 2019-го. На червоній доріжці позували сотні знаменитостей. Але справжній фурор викликали співачка Ріанна та сестри Кардаш’ян-Дженнер, яких мало хто очікував на світському заході. 

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