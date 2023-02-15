Business Wisdom Summit 2023 – действенные стратегии развития бизнеса за войны

Действенные стратегии развития бизнеса за войны на Business Wisdom Summit 2023
15 марта на Business Wisdom Summit более 15 владельцев крупного бизнеса и управленцев поделятся стратегиями, которые помогут украинским предпринимателям восстановить, релокировать, укрепить и масштабировать бизнес.
Ежегодно саммит объединяет исключительно бизнес-практиков, предоставляя тысячам участников возможность перенять опыт первых и использовать проверенные стратегии роста бизнеса. Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTЫ БИЗНЕСА будет посвящен эффективным стратегиям развития бизнеса во время войны. Поговорим о:
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- Спасение бизнеса во время войны: релокация и восстановление производства на новом месте, поиск финансирования, вызовы, связанные с миграцией человеческого капитала и режимом военного положения.
- Маркетинг и коммуникации в новых условиях: как сохранить репутацию бренда в сложных условиях и главные изменения маркетинг-, диджитал- и коммуникационной стратегии.
- Проактивные HR-стратегии: сохранение команды и наем в условиях миграции трудовых ресурсов, построение работы с мобилизованными и вернувшимися с войны сотрудниками, новые реалии рынка труда.
- Точки роста послевоенной Украины: какие проекты/отрасли станут наиболее инвестиционно привлекательными в ближайшем будущем.
- Социальная ответственность бизнеса: как бизнес взялся решать вопросы военных и обязался помогать гражданским.
Опытом поделятся:
- Дмитрий Дубровский, СЕО и соучредитель Uklon;
- Ксения Тюрикова, директор по корпоративным коммуникациям FAVBET;
- Анатолий Редер, генеральный директор ОДО "ИнтерХим";
- Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница";
- Юрий Гладкий, основатель и СЕО бренд-маркетингового агентства Grape;
- Евгений Заиграев, член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка;
- Сергей Наумов, председатель правления Сбербанка;
- Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп-Volia";
- Юлия Кирьянова, СЕО "Смарт-Холдинг";
- Александр Комаров, президент "Киевстар";
- Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр";
- Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК;
- Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам, "Империал Тобакко" и еще 5+ спикеров.
Также на Business Wisdom Summit состоится открытое интервью с главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Он ответит на вопрос о налоговой реформе "10-10-10", критических проблемах в налогообложении, детенизации экономики, военном налоге на "супердоходы" и о многом другом.
В рамках Business Wisdom Summit состоятся несколько дискуссионных панелей, на которых ведущие бизнес-специалисты обсудят срочные вопросы для каждого, кто сейчас держит экономический фронт.
Так, во время дискуссионной панели "Кредитование бизнеса — деньги на релокацию, восстановление и развитие" вы узнаете о привлечении финансирования, преимуществах и вызовах международных программ поддержки предпринимательства и опыте системных банков в кредитовании бизнеса во время войны.
Дискуссионная панель "Видеть цель, не видеть препятствий" посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Украине: пути сохранения бизнеса, как удержать и увеличить клиентскую базу, способы диверсификации рисков. Опытом поделятся:
- Анна Завертайло, соучредитель заведений "Honey и Завертайло";
- Екатерина Кузьменко, соучредитель сети фитнес-клубов Smartass;
- Людмила Сова, генеральный директор ювелирного дома SOVA;
- Андрей Длигач, модератор, визионер, доктор экономических наук, основатель и глава Advanter Group.
Больше о спикерах и программе: https://bws.delo.ua/
По вопросам безопасности участников Business Wisdom Summit, место проведения будет сообщено накануне мероприятия. Организаторы позаботятся об обеспечении всех условий.
Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit, чтобы не только сохранить бизнес, но и получить пошаговый план действий по его росту в кризисные времена!
Генеральный партнер мероприятия — Киевстар.
Бизнес-партнер — TECHIIA.
Технологический партнер — Favbet.
Главный партнер — ИнтерХим.