Business Wisdom Summit 2023 – действенные стратегии развития бизнеса за войны

Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTЫ БИЗНЕСА будет посвящен эффективным стратегиям развития бизнеса во время войны

15 марта на Business Wisdom Summit более 15 владельцев крупного бизнеса и управленцев поделятся стратегиями, которые помогут украинским предпринимателям восстановить, релокировать, укрепить и масштабировать бизнес.

Ежегодно саммит объединяет исключительно бизнес-практиков, предоставляя тысячам участников возможность перенять опыт первых и использовать проверенные стратегии роста бизнеса. Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTЫ БИЗНЕСА будет посвящен эффективным стратегиям развития бизнеса во время войны. Поговорим о:

Спасение бизнеса во время войны: релокация и восстановление производства на новом месте, поиск финансирования, вызовы, связанные с миграцией человеческого капитала и режимом военного положения.

релокация и восстановление производства на новом месте, поиск финансирования, вызовы, связанные с миграцией человеческого капитала и режимом военного положения. Маркетинг и коммуникации в новых условиях: как сохранить репутацию бренда в сложных условиях и главные изменения маркетинг-, диджитал- и коммуникационной стратегии.

как сохранить репутацию бренда в сложных условиях и главные изменения маркетинг-, диджитал- и коммуникационной стратегии. Проактивные HR-стратегии: сохранение команды и наем в условиях миграции трудовых ресурсов, построение работы с мобилизованными и вернувшимися с войны сотрудниками, новые реалии рынка труда.

сохранение команды и наем в условиях миграции трудовых ресурсов, построение работы с мобилизованными и вернувшимися с войны сотрудниками, новые реалии рынка труда. Точки роста послевоенной Украины: какие проекты/отрасли станут наиболее инвестиционно привлекательными в ближайшем будущем.

какие проекты/отрасли станут наиболее инвестиционно привлекательными в ближайшем будущем. Социальная ответственность бизнеса: как бизнес взялся решать вопросы военных и обязался помогать гражданским.

Опытом поделятся:

Дмитрий Дубровский , СЕО и соучредитель Uklon;

, СЕО и соучредитель Uklon; Ксения Тюрикова , директор по корпоративным коммуникациям FAVBET;

, директор по корпоративным коммуникациям FAVBET; Анатолий Редер , генеральный директор ОДО "ИнтерХим";

, генеральный директор ОДО "ИнтерХим"; Василий Губарец , директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница";

, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница"; Юрий Гладкий , основатель и СЕО бренд-маркетингового агентства Grape;

, основатель и СЕО бренд-маркетингового агентства Grape; Евгений Заиграев , член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка;

, член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка; Сергей Наумов , председатель правления Сбербанка;

, председатель правления Сбербанка; Михаил Шелемба , СЕО "Датагруп-Volia";

, СЕО "Датагруп-Volia"; Юлия Кирьянова , СЕО "Смарт-Холдинг";

, СЕО "Смарт-Холдинг"; Александр Комаров , президент "Киевстар";

, президент "Киевстар"; Ирина Шинкаренко , директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр";

, директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр"; Дмитрий Сахарук , исполнительный директор ДТЭК;

, исполнительный директор ДТЭК; Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам, "Империал Тобакко" и еще 5+ спикеров.

Также на Business Wisdom Summit состоится открытое интервью с главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Он ответит на вопрос о налоговой реформе "10-10-10", критических проблемах в налогообложении, детенизации экономики, военном налоге на "супердоходы" и о многом другом.

В рамках Business Wisdom Summit состоятся несколько дискуссионных панелей, на которых ведущие бизнес-специалисты обсудят срочные вопросы для каждого, кто сейчас держит экономический фронт.

Так, во время дискуссионной панели "Кредитование бизнеса — деньги на релокацию, восстановление и развитие" вы узнаете о привлечении финансирования, преимуществах и вызовах международных программ поддержки предпринимательства и опыте системных банков в кредитовании бизнеса во время войны.

Дискуссионная панель "Видеть цель, не видеть препятствий" посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Украине: пути сохранения бизнеса, как удержать и увеличить клиентскую базу, способы диверсификации рисков. Опытом поделятся:

Анна Завертайло , соучредитель заведений "Honey и Завертайло";

, соучредитель заведений "Honey и Завертайло"; Екатерина Кузьменко , соучредитель сети фитнес-клубов Smartass;

, соучредитель сети фитнес-клубов Smartass; Людмила Сова , генеральный директор ювелирного дома SOVA;

, генеральный директор ювелирного дома SOVA; Андрей Длигач, модератор, визионер, доктор экономических наук, основатель и глава Advanter Group.

Больше о спикерах и программе: https://bws.delo.ua/

По вопросам безопасности участников Business Wisdom Summit, место проведения будет сообщено накануне мероприятия. Организаторы позаботятся об обеспечении всех условий.

Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit, чтобы не только сохранить бизнес, но и получить пошаговый план действий по его росту в кризисные времена!

Генеральный партнер мероприятия — Киевстар.

Бизнес-партнер — TECHIIA.

Технологический партнер — Favbet.

Главный партнер — ИнтерХим.