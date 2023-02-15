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Дієві стратегії розвитку бізнесу за війни на Business Wisdom Summit 2023

15 лютого 2023 17:58
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Business Wisdom Summit 2023 - дієві стратегії розвитку бізнесу за війни
Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTИ БІЗНЕСУ буде присвячений ефективним стратегіям розвитку бізнесу під час війни
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

15 березня на Business Wisdom Summit понад 15 власників великого бізнесу та управлінців поділяться стратегіями, які допоможуть українським підприємцям відновити, релокувати, зміцнити та масштабувати бізнес. 

Щороку саміт об’єднує виключно бізнес-практиків, надаючи можливість тисячам учасників перейняти досвід перших та використати перевірені стратегії зростання бізнесу. Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTИ БІЗНЕСУ буде присвячений ефективним стратегіям розвитку бізнесу під час війни. Поговоримо про:

Читайте також:
  • Порятунок бізнесу за війни: релокація та відбудова виробництва на новому місці, пошук фінансування, виклики, пов’язані з міграцією людського капіталу та режимом воєнного стану.
  • Маркетинг та комунікації у нових умовах: як зберегти репутацію бренда у складних умовах та головні зміни маркетинг-, диджитал- та комунікаційної стратегій.
  • Проактивні HR-стратегії: збереження команди та наймання в умовах міграції трудових ресурсів, побудова роботи зі співробітниками, що були мобілізовані та повернулися з війни, нові реалії ринку праці.
  • Точки зростання повоєнної України: які проєкти/галузі стануть найбільш інвестиційно привабливими у найближчому майбутньому.
  • Соціальну відповідальність бізнесу: як бізнес узявся вирішувати питання військових та зобов’язався допомагати цивільним.

Досвідом поділяться:

  • Дмитро Дубровcький, СЕО та співзасновник Uklon;
  • Ксенія Тюрікова, директорка з корпоративних комунікацій FAVBET;
  • Анатолій Редер, генеральний директор ТДВ "ІнтерХім";
  • Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця";
  • Юрій Гладкий, засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape;
  • Євген Заіграєв, член правління з питань малого та середнього бізнесу Приватбанку;
  • Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку;
  • Михайло Шелемба, СЕО "Датагруп-Volia";
  • Юлія Кірьянова, СЕО "Смарт-Холдинг";
  • Олександр Комаров, президент "Київстар";
  • Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу "Епіцентр";
  • Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК;
  • Юлія Завалішина, директорка з корпоративних та юридичних питань, "Імперіал Тобакко"  та ще 5+ спікерів.

Також на  Business Wisdom Summit відбудеться відкрите інтерв’ю з головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Він відповість на запитання про податкову реформу "10-10-10", критичні проблеми в оподаткуванні, детінізацію економіки, військовий податок на "супердоходи" та про багато іншого. 

У межах Business Wisdom Summit відбудуться декілька дискусійних панелей, на яких провідні бізнес-фахівці обговорять нагальні питання для кожного, хто зараз тримає економічний фронт.

Так, під час дискусійної панелі "Кредитування бізнесу — гроші на релокацію, відбудову та розвиток"  ви дізнаєтеся про залучення фінансування, переваги та виклики міжнародних програм підтримки підприємництва та досвід системних банків у кредитуванні бізнесу під час війни.

Дискусійна панель "Бачити мету, не бачити перешкод" присвячена питанням розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: шляхи збереження бізнесу, як утримати та збільшити клієнтську базу, способи диверсифікації ризиків. Досвідом поділяться:

  • Анна Завертайло, співзасновниця закладів "Honey та Завертайло"; 
  • Катерина Кузьменко, співзасновниця мережі фітнес-клубів Smartass;
  • Людмила Сова, генеральна директорка ювелірного дому SOVA;
  • Андрій Длігач, модератор, візіонер, доктор економічних наук, засновник і голова Advanter Group.

Більше про спікерів та програма: https://bws.delo.ua/ 

З питань безпеки учасників Business Wisdom Summit, про місце проведення буде повідомлено напередодні заходу. Організатори подбають про забезпечення всіх умов.

Долучайтеся до Business Wisdom Summit, аби не лише зберегти бізнес, а отримати покроковий план дій для його зростання у кризові часи!

Генеральний партнер заходу — Київстар.
Бізнес-партнер — TECHIIA. 
Технологічний партнер — Favbet.
Головний партнер — ІнтерХім.

 

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